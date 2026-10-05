Το Spider–Man: Brand New Day έγραψε ιστορία – Ξεπέρασε τα 2,5 δισ. δολάρια σε έσοδα

Ο Spider–Man δεν «σκαρφαλώνει» μόνο στους ουρανοξύστες της Νέας Υόρκης, αλλά και στις κορυφαίες θέσεις του παγκόσμιου box office και μαζί του ανεβαίνει κατακόρυφα και η αμοιβή του Τομ Χόλαντ.

Το Spider–Man: Brand New Day έχει πλέον «σπάσει» το φράγμα των 2,5 δισ. δολαρίων παγκοσμίως, γράφοντας ιστορία στις κινηματογραφικές αίθουσες, ενώ, ο πρωταγωνιστής του φαίνεται πως έχει κάθε λόγο να χαμογελά, καθώς η συμμετοχή στην τεράστια επιτυχία αναμένεται να τού αποφέρει περισσότερα από 100 εκατ. δολάρια.

Ο Χόλαντ είχε εξασφαλίσει αρχικά 20 εκατ. δολάρια ως βασική αμοιβή για την ταινία. Το ποσό, ωστόσο, δεν σταματά εκεί, καθώς στη συμφωνία του περιλαμβάνονται μπόνους που συνδέονται με την εμπορική πορεία της παραγωγής.

Τρία πρόσωπα με γνώση της συμφωνίας είχαν αναφέρει στο Wrap ότι τα συνολικά κέρδη του ηθοποιού από την ταινία αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 εκατ. δολάρια, εφόσον συνυπολογιστούν τα μπόνους που προκύπτουν από τα έσοδα.

Η Sony Pictures επιβεβαίωσε ότι το Brand New Day έφτασε τα 2,506 δισ. δολάρια απ’ όταν κυκλοφόρησε έως σήμερα.

Τα 955 εκατ. δολάρια έρχονται από την αμερικανική αγορά, ενώ, τα υπόλοιπα έσοδα από την υπόλοιπη αγορά. Ο Πίτερ Πάρκερ είναι ο χαρακτήρας σε ταινία με τα περισσότερα έσοδα στην ιστορία «αγγίζοντας» τα 17,5 δισ. δολάρια παγκοσμίως.

Οι εμπορικότερες ταινίες όλων των εποχών:

Avengers: Endgame – 2,925 δισ. δολάρια.

Avatar – 2,924 δισ. δολάρια.

Spider–Man: Brand New Day – 2,506 δισ. δολάρια.

Avatar: The Way of Water – 2,334 δισ. δολάρια.

Ne Zha 2 – 2,271 δισ. δολάρια.

Το Spider–Man: Brand New Day θα κυκλοφορήσει στην Αμερική και στις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου την 6η Οκτωβρίου, σε ψηφιακή μορφή, ενώ, τη 15η Δεκεμβρίου θα καταφτάσει και σε retail σε 4K Ultra HD, Blu–Ray και DVD.

Το Spider–Man: Brand New Day είναι, επίσης, η εμπορικότερη ταινία στην ιστορία της Sony Pictures.