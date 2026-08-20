Η αδιανόητη αμοιβή του Τομ Χόλαντ για το Spider–Man: Brand New Day

Το Spider–Man: Brand New Day έχει συγκεντρώσει ήδη πάνω από 2 δισ. δολάρια σε έσοδα. Η νέα ταινία της Sony Pictures και της Marvel με πρωταγωνιστή τον Τομ Χόλαντ «σπάει τα ταμεία» και φαίνεται ότι κι εκείνος θα προσθέσει πολλά εκατομμύρια στον λογαριασμό του.

Τρία πρόσωπα με γνώση του θέματος, ανέφεραν ότι ο Χόλαντ αναμένεται να λάβει πάνω από 100 εκατ. δολάρια από την ταινία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Wrap. Ο ηθοποιός έχει ήδη εξασφαλίσει 20 εκατ. δολάρια ως βασική αμοιβή και αναμένεται να κερδίσει πάνω από 100 εκατ. σε μπόνους από τα συνολικά έσοδα.

Το Wrap δημοσιοποίησε και μία λίστα που παρουσίαζε με πόσα χρήματα άρχισε ο ηθοποιός την καριέρα του ως Spider–Man και πόσο έχει φτάσει το κασέ του έως σήμερα. Το 2016, αποκόμισε περίπου 250.000 δολάρια από την εμφάνιση στο Captain America: Civil War, καθώς και 500.000 δολάρια από το Spider–Man: Homecoming.

Από το Far From Home το 2019, κέρδισε περίπου 4 εκατ. δολάρια, ενώ, το No Way Home ανέβασε τα κέρδη του στα 10 εκατ. δολάρια.

Το Spider–Man: Brand New Day έγινε η ταινία που έβγαλε ταχύτερα 700 εκατ. δολάρια στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, αλλά και η πρώτη Spider–Man ταινία που κατάφερε να ξεπεράσει τα 2 δισ. δολάρια σε έσοδα.

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