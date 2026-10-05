Robert Kelker-Kelly: Πέθανε στα 62 του, ο πρωταγωνιστής του «Days of Our Lives»

Η αιτία θανάτου του δεν έχει γίνει γνωστή

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Robert Kelker-Kelly: Πέθανε στα 62 του, ο πρωταγωνιστής του «Days of Our Lives»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο ηθοποιός Robert Kelker-Kelly πέθανε στις 3 Οκτωβρίου σε ηλικία 62 ετών στο Μιζούρι, χωρίς να έχει ανακοινωθεί η αιτία θανάτου του.
  • Πρωταγωνίστησε ως Bo Brady στη σαπουνόπερα Days of Our Lives σε σχεδόν 600 επεισόδια μέχρι το 1995.
  • Είχε επίσης σημαντικούς ρόλους στις σειρές Another World και General Hospital, με την τελευταία του εμφάνιση στην τηλεόραση το 2014.
  • Η Lisa Rinna, τηλεοπτική σύζυγός του και σταρ των Real Housewives of Beverly Hills, τον κατηγόρησε στα απομνημονεύματά της για κακοποιητική συμπεριφορά στα γυρίσματα του Days of Our Lives.
  • Μετά την υποκριτική, ο Robert Kelker-Kelly εργάστηκε ως πιλότος, σύμφωνα με το TMZ.
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Πέθανε σε ηλικία 62 ετών και μία καριέρα που διήρκησε 30 χρόνια, ο πρωταγωνιστής του Days of Our Lives, Robert Kelker-Kelly.

Ο ηθοποιός πρωταγωνίστησε ως Bo Brady σε σχεδόν 600 επεισόδια της εμβληματικής σαπουνόπερας του ABC μέχρι που προχώρησε από τον ρόλο το 1995.

Ο Ρόμπερτ πέθανε στις 3 Οκτωβρίου στο Μιζούρι, σύμφωνα με το TMZ, ενώ δεν ανακοινώθηκε η αιτία θανάτου του.

Εκτός από τον τριετή ρόλο του στη σαπουνόπερα, ο Robert είχε επίσης μακροχρόνιους χαρακτήρες στο Another World και στο General Hospital.

Η τηλεοπτική σύζυγος του Robert στη σειρά ήταν η Lisa Rinna, η οποία υποδύθηκε την Billie Reed.

Νωρίτερα φέτος έγινε πρωτοσέλιδο, όταν η τηλεοπτική σύζυγός του, τον κατηγόρησε στα απομνημονεύματά της, You Better Believe I'm Gonna Talk About It.

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Η σταρ των Real Housewives of Beverly Hills είπε ότι τσακωνόταν συχνά με τον Robert κατά τη διάρκεια των χρόνων που ήταν μαζί στην εκπομπή.

«Στα παρασκήνια, μισούσαμε ο ένας τον άλλον», έγραψε στην ανακοίνωση του Φεβρουαρίου.

«Θυμάστε όταν η Κάθι Χίλτον είπε ότι ήμουν ο μεγαλύτερος νταής στο Χόλιγουντ; Δεν είναι αλήθεια. Ούτε καν! Έχω ιστορίες για τους πραγματικούς νταήδες σε αυτή την πόλη. Ο Robert Kelker-Kelly είναι ένας από αυτούς τους νταήδες».

«Έκανε τη ζωή μου κόλαση στα γυρίσματα του Days. Ήταν φρικτός μαζί μου. Ήταν παθητικός-επιθετικός, χειριστικός και έπαιζε περίεργα παιχνίδια μυαλού».

«Αν δεν έκανα αυτό που ήθελε, θα μου έκανε τη σιωπηλή τιμωρία. Ήταν μια ωρολογιακή βόμβα.

«Ποτέ δεν ήξερα όταν έφτανα στο πλατό κάθε πρωί αν θα έπαιρνα τον καλό Robert Kelker-Kelly ή τον σκοτεινό Robert Kelker-Kelly. Ήταν απρόβλεπτος και ήταν εξαντλητικός».

Ο Robert δεν απάντησε ποτέ στους ισχυρισμούς της.

Έκανε την τελευταία εμφάνισή του στο General Hospita, το 2014, οπότε και φαίνεται πως σταμάτησε την υποκριτική.

Δεν είναι γνωστό πώς πέρασε τα τελευταία του χρόνια, αν και σύμφωνα με το TMZ, εργάστηκε και ως πιλότος.

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