Μπέσεντ: Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να στοχοποιούν όσους στηρίζουν το Ιράν

Snapshot Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να στοχοποιούν όσους στηρίζουν οικονομικά, τεχνολογικά ή υλικά το Ιράν.

Οι ΗΠΑ δεν θα ανεχθούν καμία στήριξη προς το ιρανικό καθεστώς και θα εντοπίζουν και απομονώνουν τους φορείς που διευκολύνουν τη λειτουργία του.

Νέες κυρώσεις επιβλήθηκαν στη ρωσική VTB Bank για παράκαμψη υφιστάμενων κυρώσεων και δραστηριοποίησή της στο Ιράν.

Η εκστρατεία οικονομικής πίεσης στοχεύει τα χρηματοοικονομικά συμφέροντα και τα δίκτυα που βοηθούν το Ιράν να διατηρεί πρόσβαση σε κεφάλαια και διεθνείς συναλλαγές. Snapshot powered by AI

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στοχοποιούν πρόσωπα και φορείς που παρέχουν οικονομική, τεχνολογική ή υλική στήριξη στο Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μπέσεντ ανέφερε ότι το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών «δεν θα ανεχθεί καμία στήριξη προς το καθεστώς» και θα συνεχίσει να εντοπίζει, να εκθέτει και να απομονώνει όσους, όπως είπε, διευκολύνουν τη λειτουργία του ιρανικού κρατικού μηχανισμού.

Η δήλωση ήρθε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση νέων αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος της ρωσικής VTB Bank, μεγάλης κρατικής τράπεζας που δραστηριοποιείται και στο Ιράν. Η Ουάσιγκτον την κατηγορεί ότι συνέβαλε στην παράκαμψη των υφιστάμενων κυρώσεων.

Ο Μπέσεντ είχε ανακοινώσει ήδη από τον περασμένο μήνα νέα εκστρατεία οικονομικής πίεσης κατά της Τεχεράνης, με στόχο τα χρηματοοικονομικά της συμφέροντα και τα δίκτυα που, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, τη βοηθούν να διατηρεί πρόσβαση σε κεφάλαια και διεθνείς συναλλαγές.