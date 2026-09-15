Διαδικτυακή πύλη «καταγγελιών» στήνει η Τεχεράνη για τους επικριτές του καθεστώτος στο εξωτερικό

Σε έναν νέο γύρο ψηφιακής καταστολής προχωρούν οι αρχές του Ιράν, εγκαινιάζοντας μια επίσημη ιστοσελίδα που καλεί τους πολίτες να καταδίδουν ανώνυμα συμπατριώτες τους οι οποίοι ζουν εκτός συνόρων και ασκούν κριτική στην ηγεσία της χώρας.

Η νέα διαδικτυακή πύλη φέρει την ονομασία «Alaj», δηλαδή «Ίαση», και παρουσιάζεται επισήμως ως μηχανισμός με αποστολή την «προστασία της εθνικής ασφάλειας». Όπως ανακοινώθηκε από κρατικά μέσα ενημέρωσης, βασικός στόχος είναι ο εντοπισμός προσώπων που η Τεχεράνη χαρακτηρίζει ως «προδότες». Το ημιεπίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο Fars έστειλε σαφές μήνυμα, τονίζοντας ότι «η προδοσία του Ιράν έχει τίμημα και συνεπάγεται νομικές συνέπειες».

Μέσω της πλατφόρμας και σχετικών διαύλων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν καταγγελίες και στοιχεία για όσους θεωρούν ότι δρουν εις βάρος του καθεστώτος. Την ίδια ώρα, οι ιρανικές αρχές υπόσχονται πλήρη ανωνυμία, διαβεβαιώνοντας ότι η ταυτότητα των πληροφοριοδοτών θα παραμένει απολύτως εμπιστευτική. Αυτή η κάλυψη εκτιμάται πως θα λειτουργήσει ως ισχυρό κίνητρο για μαζικές αναφορές.

Φωτογραφίες που δημοσίευσε η ιρανική πλατφόρμα «Alaj» δείχνουν Ιρανούς που διαμένουν στο εξωτερικό και αποτελούν στόχο του προγράμματος, το οποίο καλεί το κοινό να βοηθήσει στον εντοπισμό και την αναφορά αντιπάλων της Ισλαμικής Δημοκρατίας που βρίσκονται στο εξωτερικό.

Στο στόχαστρο οι υποστηρικτές κυρώσεων και στρατιωτικών πληγμάτων

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το σύστημα Alaj θέτει στο στόχαστρο πρωτίστως εκείνους που εκφράζουν δημόσια υποστήριξη σε διεθνείς οικονομικές κυρώσεις κατά του Ιράν ή τάσσονται υπέρ στρατιωτικών χτυπημάτων εναντίον της χώρας. Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν ενίσχυσε περαιτέρω την καχυποψία του μηχανισμού ασφαλείας, πυροδοτώντας έναν νέο κύκλο ελέγχου.

Η ανταπόκριση φαίνεται να είναι άμεση. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, έχουν ήδη καταγγελθεί 600 άτομα, ενώ τα στοιχεία ορισμένων Ιρανών του εξωτερικού έχουν αναρτηθεί δημόσια στη βάση δεδομένων της πύλης, εκθέτοντάς τους σε άμεσο κίνδυνο.

Περίπου 4 εκατομμύρια άνθρωποι με ιρανική υπηκοότητα ή καταγωγή ζουν σήμερα εκτός Ιράν. Πολλοί από αυτούς εγκατέλειψαν τη χώρα για πολιτικούς λόγους, προσπαθώντας να χτίσουν μια ζωή μακριά από τη λογοκρισία και τις διώξεις. Κι όμως, η μακρά εμβέλεια των ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ δηλητηριάζει σταθερά το κλίμα ανάμεσα στις κοινότητες των μεταναστών.

Παραμένει προς το παρόν ασαφές σε ποιον ακριβώς βαθμό θα αξιοποιηθεί η πλατφόρμα Alaj στο άμεσο μέλλον ή ποια συγκεκριμένα νομικά μέτρα θα ληφθούν.

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