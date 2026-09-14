Ιράν: Έκρηξη σε τάνκερ έπειτα από πρόσκρουσε σε νάρκες στο Ορμούζ - Διαψεύδει η CENTCOM

Snapshot Πετρελαιοφόρο υπό σημαία Παναμά, το El Gaia, τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από πρόσκρουση σε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ.

Στο πλοίο επέβαιναν 14 Ινδοί ναυτικοί, εκ των οποίων 13 διασώθηκαν και ένας αγνοείται.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας καταδίκασε την επίθεση και συντονίζεται με τις αρχές του Ομάν για την έρευνα και διάσωση.

Το περιστατικό συνέβη λίγες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ ότι όλες οι νάρκες στα Στενά του Ορμούζ είχαν απομακρυνθεί ή καταστραφεί. Snapshot powered by AI

Ένα πετρελαιοφόρο εξερράγη και τυλίχθηκε στις φλόγες, αφού προσέκρουσε σε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσαν τη Δευτέρα οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Fars.

Ωστόσο, δεν αναφέρεται πότε έγινε ακριβώς σημειώθηκε το περιστατικό.

Σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, πρόκειται για το El Gaia, ένα πλοίο υπό σημαία Παναμά.

Διαψεύδει η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ

Η CENTCOM απέρριψε τον ισχυρισμό των Φρουρών της Επανάστασης ότι το δεξαμενόπλοιο με παναμαϊκή σημαία El Gaia χτυπήθηκε από νάρκη στο Στενό του Ορμούζ.

Το πλοίο χτυπήθηκε από ιρανικό πύραυλο τον προηγούμενο μήνα, δέχτηκε νέα επίθεση από drone αυτό το Σαββατοκύριακο ανοιχτά του Ομάν και τώρα ρυμουλκείται.

Το περιστατικό σημειώνεται λίγες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι όλες οι νάρκες στα Στενά του Ορμούζ είχαν απομακρυνθεί ή καταστραφεί.

«Όλες οι νάρκες έχουν απομακρυνθεί ή πυροδοτηθεί στα διεθνή ύδατα των Στενών του Ορμούζ», είχε γράψει ο Τραμπ.

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