Νέες απειλές Τσελίκ κατά της Ελλάδας: «Ξέρουμε τη δύναμή μας στη διπλωματία και στο πεδίο»

Snapshot Ο εκπρόσωπος του AKP, Ομέρ Τσελίκ, απείλησε την Ελλάδα να αποφύγει προκλητικές ενέργειες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τονίζοντας την ισχύ της Τουρκίας σε διπλωματικό και επιχειρησιακό επίπεδο.

Η Τουρκία δεν θεωρεί την προσήλωση στον διάλογο ένδειξη αδυναμίας και προειδοποιεί να μην μετατρέπονται τα ζητήματα του Αιγαίου σε εσωτερικό πολιτικό θέμα της Ελλάδας.

Ομέρ Τσελίκ κατηγόρησε την Ελλάδα για τοξική πολιτική αντιπαράθεση σχετικά με τα ανοιχτά θέματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Η Τουρκία καταδίκασε την απόφαση των ΗΠΑ να ανανεώσουν το εμπάργκο όπλων προς την Κύπρο, χαρακτηρίζοντάς την ως υπονομευτική για την εμπιστοσύνη στην περιοχή.

Ο Τσελίκ επανέλαβε τη δέσμευση της Τουρκίας να στηρίζει το ψευδοκράτος, αναφέροντας ότι αυτή η στάση θα ενισχυθεί στο μέλλον. Snapshot powered by AI

Δεν έχουν τέλος οι τουρκικές ρητορικές προκλήσεις προς την χώρας μας. Την σκυτάλη αυτή την φορά πήρε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας (AKP), Ομέρ Τσελίκ, εξαπολύοντας απειλές κατά Ελλάδας και Κύπρου και προειδοποιώντας την Αθήνα να αποφύγει «προκλητικές ενέργειες» σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, ενώ διαμήνυσε πως η Άγκυρα γνωρίζει καλά την ισχύ της όχι μόνο στις διαπραγματεύσεις αλλά και «στο πεδίο».

Κατά την τοποθέτησή του, ο Τούρκος αξιωματούχος υποστήριξε ότι η προσήλωση της χώρας του στον διάλογο δεν πρέπει να εκλαμβάνεται λανθασμένα από την ελληνική πλευρά. «Το τελευταίο που επιθυμούμε εν μέσω μιας τέτοιας αστάθειας είναι η εκδήλωση προκλητικών ενεργειών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο», ανέφερε χαρακτηριστικά, σπεύδοντας να ξεκαθαρίσει πως η επιλογή των διπλωματικών διαύλων δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση ένδειξη αδυναμίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Άγκυρα έχει πλήρη επίγνωση της δύναμής της τόσο στο τραπέζι των συζητήσεων όσο και στις επιχειρήσεις στο πεδίο.

Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του AKP επιτέθηκε στην Αθήνα, κατηγορώντας την ότι εντάσσει τα ανοιχτά ζητήματα στην εσωτερική πολιτική της αντιπαράθεση. Υποστήριξε ότι μια τέτοια στάση τροφοδοτεί έναν τοξικό φαύλο κύκλο και προειδοποίησε πως «κανείς δεν πρέπει να υιοθετεί μια προσέγγιση που μετατρέπει τα προβλήματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο σε ζήτημα εσωτερικής πολιτικής». Όπως συμπλήρωσε, η Τουρκία δεν πρόκειται να αναγνωρίσει ούτε να αποδεχτεί με κανέναν τρόπο μηνύματα που επιχειρείται να μεταφερθούν μέσα από τέτοιους διαύλους.

Πυρά στην Ουάσιγκτον για τα όπλα στην Κύπρο

Στο στόχαστρο του Ομέρ Τσελίκ βρέθηκε και η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να ανανεώσουν την άρση του εμπάργκο πώλησης όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού κυβερνώντος κόμματος χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη κίνηση ως λανθασμένη επιλογή που υπονομεύει την εμπιστοσύνη στην ευρύτερη περιοχή. Επικαλέστηκε εκ νέου τον ρόλο της Τουρκίας ως «εγγυήτριας δύναμης», δηλώνοντας κατηγορηματικά πως η στάση της υπέρ του ψευδοκράτους όχι μόνο θα συνεχιστεί, αλλά θα καταστεί ακόμη πιο ισχυρή στο μέλλον.

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