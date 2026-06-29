Τουρκία: Οργή Τσελίκ για την απόφαση του Ισραήλ να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία των Αρμενίων

Snapshot Ο Ομέρ Τσελίκ, αντιπρόεδρος του AKP, κατήγγειλε με σκληρή γλώσσα την απόφαση του Ισραήλ να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία των Αρμενίων, χαρακτηρίζοντάς την νομικά και ιστορικά αβάσιμη.

Ο Τσελίκ κατηγόρησε τον Νετανιάχου και την κυβέρνησή του ως «γενοκτονικό κύκλωμα» που συνεχίζει εγκλήματα σε βάρος των Παλαιστινίων στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.

Η τουρκική κυβέρνηση θεωρεί ότι η απόφαση του Ισραήλ αποσκοπεί στην κάλυψη των στρατιωτικών ενεργειών της χώρας κατά του παλαιστινιακού λαού.

Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε τον όρο «γενοκτονία» για τις σφαγές των Αρμενίων και κατήγγειλε την απόφαση του Ισραήλ ως πολιτική κίνηση με σκοπό να συγκαλυφθούν εγκλήματα.

Η Τουρκία συνεχίζει να αρνείται τη χρήση του όρου γενοκτονία για τα γεγονότα του 1915 και κατηγορεί το Ισραήλ για διαπραγμάτευση γενοκτονίας στη Λωρίδα της Γάζας, κάτι που το Ισραήλ αρνείται. Snapshot powered by AI

Με απίστευτα σκληρές εκφράσεις, επιτέθηκε κατά της απόφασης της κυβέρνησης του Ισραήλ, αλλά και κατά του ίδιου του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων, ο εκπρόσωπος Τύπου του AKP και αντιπρόεδρος του κόμματος, Ομέρ Τσελίκ.

Μάλιστα, έφθασε στο σημείο να χαρακτηρίσει την απόφαση «μακριά από κάθε νομική και ιστορική πραγματικότητα», δηλώνοντας: «Ο Νετανιάχου και η ομάδα του είναι ένα γενοκτονικό κύκλωμα».

Σε ανάρτησή του, ο Ομέρ Τσελίκ αναφέρθηκε στην απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων, σημειώνοντας ότι στην ιστορία έχουν υπάρξει πολλές «πολιτικές ομάδες» που επιχειρούν να καλύψουν τις δικές τους πράξεις με πολιτικά ψεύδη.

Ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Ο Νετανιάχου και η ομάδα του είναι ένα γενοκτονικό κύκλωμα. Συνεχίζουν να διαπράττουν εγκλήματα επεκτείνοντας τις πράξεις γενοκτονίας από τη Γάζα και στη Δυτική Όχθη».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η απόφαση του Ισραήλ για τα γεγονότα του 1915 αποτελεί προσπάθεια συγκάλυψης των ενεργειών του κατά των Παλαιστινίων.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, δήλωσε ότι «μπροστά στην ιστορία και στη συνείδηση της ανθρωπότητας, κανένας λόγος αυτού του γενοκτονικού κυκλώματος δεν έχει καμία ισχύ», επαναλαμβάνοντας ότι η απόφαση στερείται νομικής και ιστορικής βάσης.

Στο ίδιο ύφος, είχε προηγηθεί το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, το οποίο κατήγγειλε την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων, ως μια «πολιτική απόφαση» που έχει στόχο να καλύψει «τα εγκλήματα» που έχει διαπράξει ο ισραηλινός στρατός σε βάρος του παλαιστινιακού πληθυσμού στη Γάζα.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία συστηματικά έχει διώξει τον παλαιστινιακό λαό μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου και που τώρα δικάζεται ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου για γενοκτονία σε βάρος του λαού της Γάζας, προσπαθεί να κρύψει τα δικά της εγκλήματα με την πολιτική απόφαση που υιοθέτησε και αφορά τα γεγονότα του 1915», ανέφερε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Η Τουρκία, η οποία κατηγορεί συστηματικά το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας - κατηγορία την οποία αρνείται το Ισραήλ- απορρίπτει κατηγορηματικά τον όρο γενοκτονία για να περιγράψει τις σφαγές των Αρμενίων επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου.

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