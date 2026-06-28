Τουρκία σε Ισραήλ για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων:«Καλύπτετε τα εγκλήματα στη Γάζα»

Snapshot Η Τουρκία κατηγορεί το Ισραήλ ότι χρησιμοποιεί την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων ως πολιτική κίνηση για να καλύψει τα εγκλήματα στη Γάζα.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ότι η ισραηλινή κυβέρνηση διώκει συστηματικά τον παλαιστινιακό λαό και αντιμετωπίζεται για γενοκτονία από το Διεθνές Δικαστήριο.

Η Τουρκία απορρίπτει τον όρο γενοκτονία για τα γεγονότα του 1915 κατά των Αρμενίων και αρνείται τις κατηγορίες για γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας. Snapshot powered by AI

Σκληρή απάντηση έδωσε η Τουρκία στο Ισραήλ καταγγέλλοντας την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων του 1915 από τους Εβραίους, ως μια «πολιτική απόφαση» που έχει στόχο να καλύψει «τα εγκλήματα» που έχει διαπράξει ο ισραηλινός στρατός σε βάρος του παλαιστινιακού πληθυσμού στη Γάζα.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία συστηματικά έχει διώξει τον παλαιστινιακό λαό μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου και που τώρα δικάζεται ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου για γενοκτονία σε βάρος του λαού της Γάζας, προσπαθεί να κρύψει τα δικά της εγκλήματα με την πολιτική απόφαση που υιοθέτησε και αφορά τα γεγονότα του 1915», ανέφερε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Η Τουρκία, η οποία κατηγορεί συστηματικά το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας - κατηγορία την οποία αρνείται το Ισραήλ- απορρίπτει κατηγορηματικά τον όρο γενοκτονία για να περιγράψει τις σφαγές των Αρμενίων επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου.

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