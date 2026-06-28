Νετανιάχου: Το Ισραήλ λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις δηλώσεις Ερντογάν για την καταστροφή της χώρας

Snapshot Το Ισραήλ αναγνώρισε επίσημα τη Γενοκτονία των Αρμενίων, προκαλώντας ένταση με την Τουρκία.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν κατηγόρησε το Ισραήλ για γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας και δεσμεύτηκε να στηρίξει τους καταπιεσμένους.

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε σοβαρές τις απειλές Ερντογάν και σχεδιάζει να ενημερώσει τους Αμερικανούς εταίρους για την απειλή από την Τουρκία.

Το Ισραήλ εισέρχεται σε έντονη διπλωματική φάση, ζητώντας στήριξη από τους συμμάχους του απέναντι στην τουρκική ρητορική.

Η κρίση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας υπερβαίνει τις ιστορικές διαμάχες και περιορίζει τις δυνατότητες διπλωματικών ελιγμών στο κοντινό μέλλον. Snapshot powered by AI

Σε μία στροφή στην εξωτερική πολιτική του το Ισραήλ, αναγνώρισε επίσημα την Κυριακή τη Γενοκτονία των Αρμενίων, προκαλώντας την αντίδραση του Τούρκου Προέδρου.

Το Ισραήλ απέφευγε την αναγνώριση γεγονότων του 1915 για να μην έρθει σε άμεση σύγκρουση με την Άγκυρα,, όμως σύμφωνα με τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ, ο οποίος υπέβαλε την πρόταση που ψηφίστηκε, «ποτέ δεν είναι αργά για να κάνουμε το σωστό».

Η επίσημη Άγκυρα αντέδρασε άμεσα με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του να κατηγορεί το Ισραήλ ότι διαπράττει «γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας, λέγοντας ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να οδηγήσει τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη.

Ο Ερντογάν τόνισε ότι η Τουρκία «δεν μπορεί να αγνοήσει» τις ενέργειες του Ισραήλ και θα υποστηρίξει αυτούς που αποκάλεσε «καταπιεσμένους». Μια τέτοια ρητορική κατέδειξε για άλλη μια φορά το αγεφύρωτο χάσμα στις σχέσεις των δύο χωρών.

Σκληρή και άμεση ήταν ωστόσο και η απάντηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού, επισημαίνοντας τον διαρκή χαρακτήρα της επιθετικής ρητορικής του. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης, ο Τούρκος ηγέτης εκφράζει σχεδόν καθημερινά απειλές που αποσκοπούν στην καταστροφή του ισραηλινού κράτους.

Ο ξεναγός Αρέκ Καχκετζιάν δείχνει μια έκθεση για τη γενοκτονία των Αρμενίων στο Αρμενικό Μουσείο στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023. Το μουσείο παρουσιάζει τον αρμενικό πολιτισμό και αναδεικνύει τη μακραίωνη σύνδεσή τους με την ιερή πόλη. Ταυτόχρονα, αποτελεί μνημείο για τους περίπου 1,5 εκατομμύρια Αρμένιους που σκοτώθηκαν από τους Οθωμανούς Τούρκους κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, σε ένα γεγονός που ορισμένοι μελετητές θεωρούν ως την πρώτη γενοκτονία του 20ού αιώνα AP /Maya Alleruzzo

Ο Νετανιάχου υπογράμμισε ότι τέτοιες δηλώσεις δεν θεωρούνται κενή διπλωματική αλαζονεία, λαμβάνοντας υπόψη την ιστορική εμπειρία του εβραϊκού λαού, η οποία διδάσκει την ανάγκη να επιδεικνύεται επαγρύπνηση όταν αντιμετωπίζονται ανοιχτά διακηρυγμένες προθέσεις εχθρικών δυνάμεων.

«Η ιστορία του λαού μας μας έχει διδάξει το βασικό: αν κάποιος δηλώνει ανοιχτά την πρόθεσή του να σε εξοντώσει, πρέπει να αντιμετωπίζεις τέτοιες δηλώσεις με τη μέγιστη σοβαρότητα», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ο Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι η ισραηλινή ηγεσία δεν προτίθεται να αφήσει αυτά τα περιστατικά χωρίς απάντηση ή να τα αγνοήσει. Στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών του, το Ισραήλ σχεδιάζει να γνωστοποιήσει το περιεχόμενο των δηλώσεων του Ερντογάν στους Αμερικανούς εταίρους, προκειμένου να καταδείξει το πραγματικό επίπεδο της απειλής που προέρχεται από την Άγκυρα.

Η πρόθεση του Νετανιάχου να θέσει το ζήτημα αυτό προς συζήτηση με την Ουάσινγκτον καταδεικνύει ότι το Ισραήλ εισέρχεται σε μια πιο ενεργή φάση διπλωματικής πίεσης, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει τη στήριξη των συμμάχων του στην αντιπαράθεση με την τουρκική κυβέρνηση.

Οι αναλυτές σημειώνουν ότι η τρέχουσα επιδείνωση λαμβάνει χώρα ενόψει των αυξανόμενων ανησυχιών για τις φιλοδοξίες εξωτερικής πολιτικής της τουρκικής ηγεσίας. Οι ειδικοί στην περιοχή επισημαίνουν τη ρητορική του Ερντογάν, η οποία συχνά περιέχει επεκτατικές νότες, συμπεριλαμβανομένων δηλώσεων για το Τζαμί Αλ Άκσα και την επιθυμία να αυξηθεί η τουρκική επιρροή στο έδαφος της Ιερουσαλήμ. Σε απάντηση στην κριτική της Άγκυρας, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε μια σκληρή δήλωση το Σαββατοκύριακο, αποκαλώντας τον Ερντογάν «δικτάτορα» που διώκει την αντιπολίτευση, καταστέλλει την ελευθερία του Τύπου και είναι υπεύθυνος για ενέργειες κατά του κουρδικού πληθυσμού.

Αυτή η διπλωματική σύγκρουση είναι ενδεικτική μιας βαθιάς κρίσης που υπερβαίνει κατά πολύ τις ιστορικές διαμάχες. Ενώ το Ισραήλ εστιάζει στην ηθική και δεοντολογική πλευρά της αναγνώρισης της γενοκτονίας, η Άγκυρα μεταβαίνει στην τακτική των κατηγοριών αντιποίνων, χρησιμοποιώντας την αντι-ισραηλινή ρητορική ως εργαλείο για εσωτερική πολιτική κινητοποίηση. Ισραηλινοί κυβερνητικοί κύκλοι τονίζουν ότι η απόφαση για αναγνώριση της γενοκτονίας είναι οριστική, παρά τις οργισμένες ομιλίες του Τούρκου ηγέτη, γεγονός που αφήνει και στις δύο χώρες πολύ λίγα περιθώρια ελιγμών στο εγγύς μέλλον.

Διαβάστε επίσης