To Ισραήλ ανοίγει νέο μέτωπο με την Τουρκία: Στο τραπέζι η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σαάρ θα ζητήσει από την κυβέρνηση να εγκρίνει ψήφισμα για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων, στη βάση ενός «ηθικού και ιστορικού καθήκοντος», μια κίνηση που πιθανότατα θα εξοργίσει τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, την ώρα που η Ουάσιγκτον εξετάζει την πώληση μαχητικών F-35 στην Άγκυρα.

I will bring before the Israeli government at its next meeting a proposed resolution for the official recognition by the Government of Israel of the Armenian Genocide.



Recognizing the genocide perpetrated against the Armenian people in the final years of the Ottoman Empire is… — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) June 25, 2026

Λίγο μετά την εξύμνηση του Ερντογάν από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και ενώ οι ΗΠΑ εξετάζουν πιθανή πώληση F-35 στην Τουρκία, το Ισραήλ φαίνεται να προχωρά σε μια κίνηση που αναμένεται να προκαλέσει την οργή από τον Τούρκο πρόεδρο, επισημαίνεται σε δημοσίευμα ισραηλινών μέσων.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης ότι θα φέρει προς έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση της κυβέρνησης σχέδιο ψηφίσματος που ζητά την πρώτη επίσημη κυβερνητική αναγνώριση από το Ισραήλ της γενοκτονίας των Αρμενίων.

Το σχέδιο ψηφίσματος αναφέρει ότι «με βάση το ηθικό και ιστορικό καθήκον, το Ισραήλ αναγνωρίζει τη γενοκτονία που διαπράχθηκε κατά του αρμενικού λαού στην τελευταία περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας».

Προστίθεται επίσης ότι το Ισραήλ θα πρέπει να καταδικάσει την άρνηση, υποτίμηση ή διαστρέβλωση της ιστορικής αλήθειας γύρω από τα γεγονότα αυτά.

Στο συνοδευτικό επεξηγηματικό σημείωμα αναφέρεται ότι η γενοκτονία ξεκίνησε τον Απρίλιο του 1915 με τη σύλληψη, εκτόπιση και δολοφονία εκατοντάδων Αρμενίων διανοουμένων, ηγετών και μορφωμένων προσώπων στην Κωνσταντινούπολη.

Στη συνέχεια, η οθωμανική κυβέρνηση προχώρησε στη συστηματική εξόντωση του αρμενικού πληθυσμού. Οι άνδρες επιστρατεύτηκαν σε καταναγκαστική εργασία και δολοφονήθηκαν, ενώ γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι εκτοπίστηκαν και οδηγήθηκαν σε πορείες θανάτου προς τη συριακή έρημο, όπου υπέστησαν μαζικές δολοφονίες, βιασμούς, λιμό και δίψα.

Σύμφωνα με το κείμενο, περίπου 1,5 εκατ. άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ καταστράφηκε μια πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά χιλιάδων ετών στην Ανατολία.

Το σχέδιο αναφέρει επίσης ότι, παρά την «εκτενή και αδιαμφισβήτητη ιστορική τεκμηρίωση», η γενοκτονία εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο κρατικά υποστηριζόμενης πολιτικής άρνησης και παραποίησης από την Τουρκία.

Σημειώνεται ότι 32 χώρες έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων με διάφορους τρόπους και ότι το Ισραήλ θα πρέπει να πράξει το ίδιο «υπό το βάρος ηθικού και ιστορικού καθήκοντος», καταδικάζοντας κάθε προσπάθεια διαστρέβλωσης ή άρνησης.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι ο Ερντογάν θα μπορούσε να ήταν «υποψήφιος για να συμμετάσχει στον πόλεμο με το Ιράν», επειδή -όπως είπε - «δεν είναι μεγάλος φίλος του Ισραήλ». Παράλληλα ανέφερε ότι ζήτησε από τον Ερντογάν να μείνει εκτός σύγκρουσης και ότι εκείνος το έκανε.

«Μου αρέσει, είναι φίλος μου και έμεινε εκτός πολέμου με το Ιράν», είπε ο Τραμπ για τον Τούρκο πρόεδρο.

Το ζήτημα της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Αρμενίων έχει τεθεί αρκετές φορές στο Ισραήλ, αλλά ποτέ δεν υιοθετήθηκε ως επίσημη κυβερνητική θέση.

Πριν από μία δεκαετία, η Επιτροπή Παιδείας της Κνεσέτ είχε αναγνωρίσει τη γενοκτονία, ενώ το 2018 η ολομέλεια της Κνεσέτ ενέκρινε συζήτηση και ψηφοφορία για ανάλογο ψήφισμα, χωρίς όμως να υπάρξει κυβερνητική αναγνώριση.

Πριν δύο χρόνια, ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς είχε δηλώσει ότι «η Τουρκία διέπραξε Ολοκαύτωμα κατά των Αρμενίων», ενώ ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε δηλώσει πέρυσι ότι αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Αρμενίων.

Διαβάστε επίσης