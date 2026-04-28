Τουρκία - Μαινόμενος ταύρος ο Τσελίκ κατά Μακρόν: Υιοθετεί φιλοελληνική και φιλοκυπριακή στάση

Ο εκπρόσωπος του ΑΚΡ Ομέρ Τσελίκ άσκησε κριτική στις δηλώσεις του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Ελλάδα, κατηγορώντας το Παρίσι ότι υιοθετεί «ξεκάθαρα φιλοελληνική και φιλοκυπριακή στάση» σε βάρος της Τουρκίας.

Σε δηλώσεις του σε συνέντευξη Τύπου, ο Τσελίκ υποστήριξε ότι η γαλλική στάση δεν στηρίζεται, όπως είπε, σε ρεαλιστική βάση και εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι μια χώρα-σύμμαχος στο ΝΑΤΟ εμφανίζεται να ευθυγραμμίζεται πολιτικά με άλλα μέλη της Συμμαχίας, στοχοποιώντας την Άγκυρα.

«Παρακολουθούμε στενά τις δηλώσεις της Γαλλίας. Ενώ έχουμε μια σχέση συμμαχίας με την Τουρκία εντός του ΝΑΤΟ, η ρητορική τους που τους φέρνει σε αντίθεση είναι λανθασμένη. Ο κ. Μακρόν, αφού είπε ότι το ΝΑΤΟ είναι εγκεφαλικά νεκρό, έχει υποχωρήσει από αυτή τη στάση. Βλέπουμε ότι η Γαλλία επιδεικνύει περιττή τόλμη» ανέφερε.

Κατά τον ίδιο, οι δημόσιες τοποθετήσεις του Παρισιού, που αναδεικνύουν την ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία, δημιουργούν κλίμα έντασης και ενισχύουν την αντιπαράθεση με την Τουρκία.

Ο Τσελίκ επέκρινε επίσης την πρακτική αποστολής στρατιωτικών μέσων και την επίδειξη ισχύος στην περιοχή σε περιόδους κρίσης, κάνοντας λόγο για κινήσεις που, όπως υποστήριξε, δεν συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας Γαλλίας–Κύπρου και Ελλάδας δεν ενισχύει τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά αντίθετα τροφοδοτεί εντάσεις και αποδυναμώνει τη συνοχή της Συμμαχίας.

Αναφερόμενος στην Ελλάδα, κάλεσε την Αθήνα να επιδιώκει, όπως είπε, απευθείας διάλογο με την Τουρκία αντί για συμμαχικές στηρίξεις, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «στο τέλος της ημέρας όλοι φεύγουν και μένουμε εμείς».

Κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι τα ελληνοτουρκικά ζητήματα μπορούν να επιλυθούν μόνο μέσω διαπραγματεύσεων χωρίς την εμπλοκή τρίτων χωρών.