Μπλόκο Πλεύρη στις αποφάσεις ασύλου για Σύρους με ποινικό μητρώο

Snapshot Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προσφεύγει κατά 20 αποφάσεων που ακύρωσαν ανακλήσεις ασύλου σε Σύρους πολίτες.

Οι Ανεξάρτητες Δευτεροβάθμιες Επιτροπές είχαν ακυρώσει τις ανακλήσεις με βάση την οικονομική κατάσταση στη Συρία και την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.

Το υπουργείο θεωρεί ότι οι αποφάσεις αυτές έχουν νομικές πλημμέλειες και δεν λαμβάνουν υπόψη αμετάκλητες καταδίκες για σοβαρά αδικήματα.

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου το άσυλο δεν ανακλήθηκε παρά τις καταδίκες για διακίνηση, κλοπές και εμπορία ναρκωτικών.

Η πολιτική του υπουργείου είναι να εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα για την ανάκληση ασύλου σε όσους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και να προωθήσει την επιστροφή τους στις πατρίδες τους. Snapshot powered by AI

Όλα τα ένδικα μέσα εξαντλεί το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για την ανάκληση καθεστώτων διεθνούς προστασίας, όπου διαπιστώνεται ότι δεν συντρέχουν πλέον οι νόμιμες προϋποθέσεις, σύμφωνα με πηγές της Λεωφόρου Θηβών.

Από την αρχή του έτους έχει επανελεγχθεί σειρά υποθέσεων και έχει ανακληθεί το άσυλο, ιδίως σε πολίτες Συρίας, όπου δεν πληρούνται πλέον οι όροι παροχής του. Υπό αυτό το πρίσμα, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, έδωσε εντολή στις νομικές υπηρεσίες του υπουργείου να προσφύγουν κατά 20 αποφάσεων των Ανεξάρτητων Δευτεροβάθμιων Επιτροπών της Αρχής Προσφυγών.

Οι συγκεκριμένες Επιτροπές είχαν ακυρώσει ανακλήσεις ασύλου Σύρων πολιτών, επικαλούμενες τη δυσμενή οικονομική κατάσταση στη Συρία και το ενδεχόμενο υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας σε περίπτωση επιστροφής.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι αποφάσεις αυτές κρίνονται ότι έχουν νομικές πλημμέλειες.

Αυτό όμως που πραγματικά προκαλεί εντύπωση είναι το γεγονός ότι σε μέρος αυτών έγινε δεκτή η αίτηση των πολιτών Συρίας και δεν ανακαλείται το άσυλό τους, την ώρα που υπάρχουν εις βάρος τους αμετάκλητες καταδίκες για διακίνηση λαθρομεταναστών, διάπραξη κλοπών και εμπορία ναρκωτικών.

Όπως ξεκαθαρίζεται, η βούληση του υπουργείου είναι σαφής να εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα, ώστε να αρθεί το καθεστώς προστασίας για όσους δεν δικαιούνται άσυλο και να επιστρέψουν στις πατρίδες τους.

Διαβάστε επίσης