Πλεύρης: Δεν θα κάνουμε πίσω από τη λογική των επιστροφών μεταναστών

Ο υπουργός επισκέφτηκε δομές αιτούντων άσυλο στη Βέροια

Παναγιώτης Βελισσάρης

Πλεύρης: Δεν θα κάνουμε πίσω από τη λογική των επιστροφών μεταναστών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ελλάδα εφαρμόζει μεταναστευτική πολιτική που θέτει σε κλειστές δομές όσους εισέρχονται χωρίς προσφυγικό προφίλ και εξετάζεται το άσυλό τους.
  • Τα επεισόδια στις κλειστές δομές προέρχονται κυρίως από αιτούντες άσυλο που έχουν απορριφθεί και αντιμετωπίζουν είτε κράτηση είτε απέλαση.
  • Υπάρχουν σχέδια για τη δημιουργία κέντρων κράτησης σε αφρικανικές χώρες για όσους δεν μπορούν να απελαθούν λόγω μη συνεργασίας των χωρών καταγωγής τους.
  • Η πολιτική έχει εγκαταλείψει τα επιδόματα και προωθεί την ένταξη αιτούντων άσυλο μέσω προγραμμάτων προένταξης και αξιοποίησης εργασιακών δεξιοτήτων.
  • Το υπουργείο μετανάστευσης σχεδιάζει αντισταθμιστικά προγράμματα για την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών που φιλοξενούν δομές αιτούντων άσυλο.
Snapshot powered by AI

Επίσκεψη στις δομές Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο Αλεξάνδρειας και στις Βαρβάρες Βέροιας πραγματοποίησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης τη Δευτέρα.

Σε δηλώσεις του σημείωσε πως η Ελλάδα «ακολουθεί μια συγκεκριμένη μεταναστευτική πολιτική κατά την οποία, όποιος εισέρχεται, αν τυχόν δεν έχει προσφυγικό προφίλ αυτομάτως εξετάζεται το άσυλο του αλλά βρίσκεται σε κλειστές δομές».

«Αντιλαμβάνομαι ότι στις κλειστές δομές θα υπάρχουν και αντιδράσεις γιατί γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να βρίσκονται σε καθεστώς ελευθερίας και η μόνη τους δυνατότητα είναι ή φυλακή ή επιστροφή» σημείωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση για τα επεισόδια που έχουν σημειωθεί στην κλειστή δομή της Σιντικής και τις διαμαρτυρίες της ένωσης Αστυνομικών υπαλλήλων Σερρών και του δήμου Σιντικής, διευκρίνισε ότι πρόκειται για μια δομή του υπουργείου μετανάστευσης που έχει παραχωρηθεί στην αστυνομία προκειμένου να υλοποιεί το καθεστώς της διοικητικής κράτησης:

«Οι δυνατότητες είναι δύο. Τα 300 άτομα στα οποία έχει απορριφθεί το άσυλο και βλέπετε τα επεισόδια τα οποία κάνουν, να μείνουν ελεύθερα, να μας δώσουν μια διεύθυνση που βρίσκονται και όταν είναι να υλοποιηθεί η απέλαση να πάμε να τους βρούμε σ΄αυτή τη διεύθυνση για να τους απελάσουμε. Δε νομίζω όμως ότι κανείς πιστεύει ότι θα βρεθεί κάποιος απ΄αυτούς.

Η δεύτερη λύση- και καταλαβαίνω τις αντιδράσεις- είναι ότι με εντιμότητα τους λέμε ότι είναι σε κλειστή δομή . Στη Σιντική, από τη στιγμή που υπάρχουν προβλήματα, θα γίνουν μεταφορές και σε άλλα ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. (Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών) προκειμένου να υλοποιηθεί η διαδικασία της απέλασης τους».

Σύμφωνα με τον υπουργό, ένας από τους λόγους που έγιναν τα επεισόδια, ήταν ότι η πρεσβεία του Μπαγκλαντές πήγε στη δομή, ταυτοποίησε το σύνολο των υπηκόων της και γνώριζαν ότι προγραμματίζονται πτήσεις για να επιστρέψουν.

«Σ΄ αυτή την πολιτική δεν θα κάνουμε πίσω. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν άλλα προβλήματα και σέβομαι και τους αστυνομικούς που λένε ότι θέλουν επιπλέον μέτρα φύλαξης. Όλα αυτά είναι σε συζήτηση αλλά όχι για το αν ένας άνθρωπος που έχει απορριφθεί η αίτησή του, θα κυκλοφορεί ελεύθερος γιατί πρέπει να επιστρέψει. Και επειδή οι επιστροφές δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη , πρέπει να ξέρουν ότι μέχρι να γυρίσουν πίσω δεν θα είναι ελεύθεροι».

Ο κ.Πλεύρης αναφέρθηκε και στη συζήτηση που γίνεται με βάση το γεγονός ότι υπάρχουν χώρες που δεν μπορούν να γίνουν επιστροφές ανθρώπων στους οποίους έχει απορριφθεί το άσυλο γιατί δεν έχει εκεί η χώρα μας προξενικές αρχές.

«Το επόμενο βήμα που ήδη είμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις είναι το κέντρο κράτησης σε χώρες της Αφρικής ώστε κάποιος που έρχεται εδώ, απορρίπτεται το άσυλο του και δεν μπορούμε να τον επιστρέψουμε στη χώρα του γιατί δεν συνεργάζεται, η μοναδική επιλογή που θα έχει είναι να πάει σε μια Αφρικανική χώρα. Οπότε, είμαι βέβαιος ότι θα προτιμήσει να επιστρέψει πίσω στη χώρα του που από τη στιγμή που δεν θα έχει πάρει άσυλο, δεν έχει πόλεμο».

«Η λογική των επιδομάτων έχει τελειώσει»

Ο υπουργός μετανάστευσης και ασύλου ξεκαθάρισε ότι «η λογική των επιδομάτων έχει τελειώσει» και όποιος έρχεται στη χώρα και έχει προσφυγικό προφίλ, κατευθύνεται με βάση τις εργασιακές του δεξιότητες σε δομές που υπάρχουν και οι αντίστοιχες ανάγκες.

«Όταν έρχεται ένας άνθρωπος και δικαιούται άσυλο, βλέπουμε τις δεξιότητες του και επιλέγουμε να πάει σε μια δομή όπου συνάδουν οι δεξιότητες του με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Εκεί γίνονται και προγράμματα προένταξης, δηλαδή μέχρι να πάρει το άσυλο, να μάθει στοιχειώδη ελληνικά και ταυτόχρονα σ΄αυτό που έχει δηλώσει ως δεξιότητα, να μπορεί να το εξελίξει».

Ο κ.Πλεύρης έκανε μνεία και στο αντισταθμιστικό πρόγραμμα μεγάλων έργων που θα γίνει στην περιοχή καθώς το το υπουργείο μετανάστευσης αναγνωρίζει ότι, έστω και μικρό βαθμό, υπάρχει μια όχληση στις τοπικές κοινωνίες από τη λειτουργία των δομών.

«Είμαστε πια στον χρόνο των εκλογών που έχει προσδιορίσει ο πρωθυπουργός για την άνοιξη του 2027 οπότε δεν μένουμε μόνο στο αντικείμενό μας, εμφανιζόμαστε στους νομούς και έχουμε να επιδείξουμε έργο. Προφανώς υπάρχουν και πράγματα που θα μπορούσαν να τρέξουν ακόμη περισσότερο όμως εμείς πρώτοι λέμε και ζητάμε την σύγκλιση των πολιτικών μας αντιπάλων, όχι σε ένα πεδίο τοξικότητας και στείρας αντιπαράθεσης αλλά σε ένα σκέλος σύγκλισης».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:14ΕΛΛΑΔΑ

«Θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα»: Τι απαντά ο δικηγόρος του Μουγκοπέτρου, για τη σύλληψη του μουσικού υπό την επήρεια αλκοόλ και την επίθεση σε δημοσιογράφους

21:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: Δεν θα κάνουμε πίσω από τη λογική των επιστροφών μεταναστών

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Άγνωστοι έκλεψαν δεκάδες χιλιάδες... κουτάκια μπύρας αξίας 70.000 δολαρίων από αποθήκη

20:47ΕΛΛΑΔΑ

Σύλληψη 46χρονου φυγόποινου στην Κρήτη: Είχε καταδικαστεί για πλαστογραφία

20:38ΠΑΙΔΕΙΑ

Ανοίγει η πλατφόρμα diek.it.minedu.gov.gr: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές στις ΣΑΕΚ

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στη Σύρο: «Ποιος δε θα αντιδρούσε;» Τι λέει η νονά του 41χρονου που σκότωσε τη διασώστρια

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στον Κηφισό - Συγκρούστηκαν τρία αυτοκίνητα

20:23ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικά ΜΜΕ: Τα σχέδια της Άγκυρας για πώληση όπλων στο Κίεβο αποκαλύφθηκαν κατά λάθος

20:18LIFESTYLE

Τάσος Χαλκιάς: «Δεν καήκαν ντουβάρια, κάηκαν αναμνήσεις», είπε για το σπίτι του στο Πόρτο Γερμενό

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ινδία: Έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων - Τουλάχιστον 11 νεκροί, ανάμεσά τους και οκτώ παιδιά

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια καταδίωξη στις ΗΠΑ: Μεθυσμένος έφηβος μπήκε σε αεροδρόμιο, τράκαρε με τρακτέρ και αεροπλάνο

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε Βρετανός που προκάλεσε αναγκαστική προσγείωση - «Ήμουν πολύ μεθυσμένος»

19:57ΚΟΣΜΟΣ

Met Gala 2027: Ακυρώθηκε η έκθεση του αμφιλεγόμενου σχεδιαστή Τζον Γκαλιάνο

19:57ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δάσος στην Κόνιτσα - Επιχειρούν δύο ελικόπτερα

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 16 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου για συμφωνία με Ελλάδα: Μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του Ισραήλ

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Την Τετάρτη η απολογία των συλληφθέντων - Χωρίς ίχνη σεξουαλικής κακοποίησης τα παιδιά

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Αποτρόπαιος ισχυρισμός από τον 43χρονο – Είπε πως το νεκρό βρέφος ήταν «δαιμονισμένο»

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Νεκρός άνδρας σε τροχαίο - Βρέθηκε σε αρδευτικό κανάλι

19:40ΥΓΕΙΑ

«Υπεράνθρωπο» ΑΙ εντοπίζει καρδιοπάθειες σε λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα -«Βλέπει» υπέρταση, διαβήτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:55ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Αρναούτογλου: Από τη ζέστη, στην αστάθεια με μπόρες και καταιγίδες – Ο καιρός έως την Κυριακή

10:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό - Έρχονται μπουρίνια και καταιγίδες

09:37LIFESTYLE

Περιπέτεια για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στη Ρόδο: «Μας έσωσε η Παναγία η Τσαμπίκα»

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Αποτρόπαιος ισχυρισμός από τον 43χρονο – Είπε πως το νεκρό βρέφος ήταν «δαιμονισμένο»

18:29ΚΟΣΜΟΣ

Τα τελευταία λόγια της πριγκίπισσας Νταϊάνα πριν αφήσει την τελευταία της πνοή πριν από 29 χρόνια

19:17ΚΟΣΜΟΣ

Η «Μέκκα» προχωρά χωρίς το Κάιρο - Τι αποφασίστηκε στην πρώτη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη

15:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος, μείωση προκαταβολής φόρου, ενίσχυση συνταξιούχων, αύξηση επιδόματος παιδιών

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στον Κηφισό - Συγκρούστηκαν τρία αυτοκίνητα

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Viral το πράσινο σπίτι που έμεινε άθικτο παρά τις σαρωτικές πλημμύρες στο Νεπάλ - Πώς άντεξε

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στη Σύρο: «Ποιος δε θα αντιδρούσε;» Τι λέει η νονά του 41χρονου που σκότωσε τη διασώστρια

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε Βρετανός που προκάλεσε αναγκαστική προσγείωση - «Ήμουν πολύ μεθυσμένος»

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: «Φοβάται ότι θα τον κρεμάσουν» αν αποτύχει στην Ουκρανία και σχεδιάζει κλιμάκωση του πολέμου

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια καταδίωξη στις ΗΠΑ: Μεθυσμένος έφηβος μπήκε σε αεροδρόμιο, τράκαρε με τρακτέρ και αεροπλάνο

19:04ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 24χρονος από την Ουγγαρία ο οδηγός του πολυτελούς ΙΧ που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα – Συνελήφθη από την Τροχαία

20:18LIFESTYLE

Τάσος Χαλκιάς: «Δεν καήκαν ντουβάρια, κάηκαν αναμνήσεις», είπε για το σπίτι του στο Πόρτο Γερμενό

14:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καιρίδης: «Καλά που είναι οι Αλβανοί» στη χώρα - Είναι οι τεχνίτες που χρειαζόμαστε για να λειτουργεί η οικονομία

16:23WHAT THE FACT

Αυτά είναι τα 12 επαγγέλματα που απειλούνται με εξαφάνιση την επόμενη δεκαετία

08:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα πέσει η θερμοκρασία - Ανάλυση Κολυδά και οι τάσεις των ensemble προγνώσεων

17:32ΚΟΣΜΟΣ

Πώς μαγειρεύουν οι αστροναύτες στο διάστημα

17:25ΕΥ ΖΗΝ

Σύνδρομο των Κυκλάδων: Πώς τα λιθόστρωτα σοκάκια φθείρουν γόνατα και ισχία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ