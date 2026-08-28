Θάνος Πλεύρης: «Η Ελλάδα είναι πιο εκτεθειμένη στις μεταναστευτικές ροές»

«Οι τρεις βασικές χώρες που πιέζονται πάντα ως πρώτη υποδοχή είναι η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα»

Δημήτρης Δρίζος

Θάνος Πλεύρης: «Η Ελλάδα είναι πιο εκτεθειμένη στις μεταναστευτικές ροές»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Η Ελλάδα αντιμετωπίζειξημένη πίε στις μεταναστευτικές ροές λόγω της γεωγραφικής της θέ και της γειτνίασης με Τουρκία, Αίγυπτο και Λιβύη.
  • Η συνεργασία με την Τουρκία έχει μειώσει τις ροές στο Αιγαίο, ενώ η κύρια πίεση μετακινείται από τη Λιβύη προς την Κρήτη.
  • Το ποσοστό έγκρισης αιτήσεων ασύλου έχει μειωθεί στο 37%, και εφαρμόζονται προγράμματα εργασιακής ένταξης χωρίς επιδόματα για όσους δικαιούνται άσυλο.
  • Για όσους δεν δικαιούνται άσυλο, προβλέπεται η επιστροφή στις χώρες καταγωγής ή σε ειδικές αφρικανικές δομές εκτός Ευρώπης, με στόχο την έναρξη λειτουργίας το 2027.
  • Ο Θάνος Πλεύρης χαρακτήρισε το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα που έχει μετακινηθεί αριστερότερα και τόνισε ότι ο πραγματικός αντίπαλος της κυβέρνησης είναι τα προβλήματα της χώρας, όχι η αντιπολίτευση.
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Στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA φιλοξενήθηκε το πρωί της Παρασκευής ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Αρχικά ο Θάνος Πλεύρης αναφέρθηκε στη μείωση των μεταναστευτικών ροών, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία με την Τουρκία αποδίδει, ενώ η κύρια πίεση αυτή τη στιγμή εντοπίζεται στη διαδρομή από τη Λιβύη προς την Κρήτη.

«Οι τρεις βασικές χώρες που πιέζονται πάντα ως πρώτη υποδοχή είναι η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα. Η Κύπρος και η Μάλτα, όχι ότι δεν πιέζονται – επειδή είναι νησιά, τα κυκλώματα δεν τα προτιμούν γιατί θέλουν χώρους να μπορούν να πάνε στην ενδοχώρα. Η Ελλάδα είναι και η πιο εκτεθειμένη γεωγραφικά, γιατί συνορεύει με την Τουρκία χερσαία, θαλάσσια με την Τουρκία και έχει από κάτω Αίγυπτο και Λιβύη».

«Η Ισπανία έχει ακολουθήσει μια άλλη πολιτική, που με την οποία εμείς διαφωνούμε. Έχει μια πολιτική κατά βάση που θεωρεί ότι μπορεί εύκολα κάποιος να νομιμοποιηθεί και πιστεύουμε ότι ένας από τους παράγοντες που εκμεταλλεύτηκαν τα κυκλώματα και παρερμήνευσαν ακόμα και τον ίδιο το νόμο Σάντσεζ πολλές φορές με μηνύματα που στέλνανε, “πηγαίντε στην Ισπανία, τώρα δίνει χαρτιά”. Έδωσε όμως ένα εκατομμύριο χαρτιά. Η Ελλάδα αντιμετώπισε παρόμοιο φαινόμενο στον Έβρο. Στον Έβρο ήμασταν προετοιμασμένοι».

«Η Τουρκία γενικώς έχει αλλάξει μια πολιτική στο μεταναστευτικό επειδή παίρνει αρκετά λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά παράλληλα η Τουρκία είδε ότι προστατεύοντας τα ανατολικά της σύνορα, δηλαδή περιορίζοντας τις ροές που μπαίνουν, περιορίζονται και οι ροές. Όσο η Τουρκία ήταν transit χώρα, αυτομάτως είχε και περισσότερες ροές. Μέχρι στιγμής δεν μας έχει δώσει δείγματα η Τουρκία ότι πάει να αλλάξει αυτή την πολιτική, δηλαδή, η συνεργασία παραμένει. Τα νούμερα συνεχώς πέφτουν».

«Στο Αιγαίο μπορείς να κάνεις και πολύ πιο εύκολα και αποτροπές, οτιδήποτε. Στο Λιβυκό Πέλαγος δεν πρέπει να ξεκινάνε οι βάρκες, γιατί αν ξεκινήσουν οι βάρκες και βρεθούνε στα ανοιχτά, δεν υπάρχουν οι δυνατότητες επιστροφής, όπως πολλοί λένε. Στο Αιγαίο πράγματι μπορείς γρήγορα να ενημερώσεις, να σταματήσεις. Το Λιβυκό είναι ιδιαίτερη περίπτωση. Έχουμε σενάρια και αν τυχόν αυτό κλιμακωθεί».

«Τα νούμερα ακόμα και στην Κρήτη, που δε μας ευχαριστούν μεν, είναι σε απόλυτους αριθμούς στις 12.000 στο 8μηνο. Δεν είναι δηλαδή νούμερα που παραπέμπουν σε αλλαγή ή ένταση του μεταναστευτικού ως προς τους αριθμούς, αλλά οπωσδήποτε είναι μια διαδρομή που θέλουμε να σταματήσει και είμαστε σε μια συνεννόηση. Η πολιτική που ακολουθούμε είναι μόλις φτάσει κάποιος, γίνεται διαχωρισμός και γι’ αυτόν το λόγο χρησιμοποιούνται όλες οι δομές».

Σύμφωνα με τον υπουργό Μετανάστευσης, το ποσοστό έγκρισης ασύλου έχει μειωθεί στο 37%, ενώ για όσους το δικαιούνται, εφαρμόζονται προγράμματα άμεσης εργασιακής ένταξης στην επαρχία χωρίς τη χορήγηση επιδομάτων.

«Πρέπει να καταλάβουν ότι όσοι έρχονται παράνομα και δεν δικαιούνται άσυλο – και αυτή τη στιγμή είναι η πλειοψηφία αυτή, παλιότερα το 70% έπαιρνε άσυλο, τώρα παίρνει το 37% γιατί αλλάξαμε και τους κανόνες πως γίνεται το άσυλο. Αυτοί θα πρέπει να ξέρουν ότι όσο και να καθυστερήσει η διαδικασία, ούτε θα νομιμοποιηθούν στην Ελλάδα. Θα καθυστερήσει; Προσπαθούμε να την κάνουμε πιο γρήγορα. Δεν είναι εύκολη η αναγκαστική απέλαση, αλλά τελικά θα είναι σε κλειστή δομή. Δεν θα κυκλοφορεί στις γειτονιές μας και αυτό θέλει χρόνο για να φέρει τα αποτελέσματά του, αλλά θα τα φέρει».

«Αυτός που δεν δικαιούται άσυλο πρέπει από την πρώτη στιγμή να ξέρει ότι θα επιστρέψει. Και αυτό είναι το εγχείρημα που κάνουμε με τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ολλανδία και τη Δανία. Θα έχουμε ανακοινώσεις αναφορικώς με τα κέντρα επιστροφών, είμαστε κοντά σε συμφωνία. Το δουλεύουμε πάρα πολύ πέντε χώρες. Είμαστε κοντά σε συμφωνία με αφρικανική χώρα. Έχουν γίνει συζητήσεις. Πιστεύουμε όμως ότι εντός του ’26 πια θα έχουμε μια συμφωνία και το ’27 θα λειτουργήσει, με γνώμονα ότι όποιος απορρίπτεται το άσυλό του ή θα πηγαίνει στη χώρα καταγωγής του ή αν δεν μπορούμε να πάει στη χώρα καταγωγής του, είτε γιατί δεν τον παίρνει, είτε γιατί καθυστερεί να τον πάρει, είτε γιατί δεν έχουμε προξενικές αρχές εκεί πέρα να συνεννοηθούμε, θα του λες ότι αν δεν γυρίσεις στη χώρα σου, θα πας σε μια αφρικανική χώρα που θα έχουμε διασφαλίσει ότι θα λειτουργούν οι δομές εκεί με το ευρωπαϊκό δίκαιο, αλλά δεν θα βρίσκεσαι στην Ευρώπη».

Για ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα

Αναφερόμενος στις εκλογές του 2027, ο Θάνος Πλεύρης ανέφερε ότι ο πραγματικός αντίπαλος της κυβέρνησης είναι τα προβλήματα του ελληνικού λαού και όχι η αντιπολίτευση.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ, λέγοντας πως «το ΠΑΣΟΚ θεωρούμε ότι έχει πάρει πια μια διαδρομή άγχους στην προσέγγιση, στην πραγματικότητα έχει γίνει ένα αριστερό κόμμα. Δεν θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, με τον τρόπο που πολιτεύεται, πολιτεύεται με τα χαρακτηριστικά ενός κεντρώου κόμματος όπως το ξέραμε. Μάλλον, έχει το άγχος του ανταγωνισμού με τον κο Τσίπρα και γι’ αυτό το λόγο γίνεται ένας διαγωνισμός, ποιος θα κερδίσει το αριστερό κοινό».

«Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται ότι κάποιος άμα τον δει τώρα θα νομίζει ότι αυτός ο καλός άνθρωπος εμφανίστηκε πρώτη φορά σε αυτόν εδώ τον τόπο. Ο Τσίπρας έχει παρελθόν. Εγώ τον σέβομαι ως πρώην πρωθυπουργό, αλλά προφανώς κρίνεται για τη θητεία του 15-19 και το ότι άλλαξε όνομα και επιλέγει πια να βγάλει ανθρώπους μπροστά, οι οποίοι ενδεχομένως δεν έχουν ενοχλήσει, όπως είχαν ενοχλήσει άλλοι στο παρελθόν, δεν σημαίνει ότι έχει αλλάξει. Και αυτό το οποίο κάνει είναι και λίγο πρόκληση – γιατί ήταν πρώην πρωθυπουργός, δεν μπορεί τώρα ο ίδιος να λέει θα πάει πριν από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ».

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