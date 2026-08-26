Πλεύρης: «Όποιος εισέρχεται παράνομα παραμένει σε κράτηση έως την απέλασή του»

Snapshot Ο Θάνος Πλεύρης τονίζει ότι όσοι εισέρχονται παράνομα στην Ελλάδα και απορρίπτεται το αίτημα ασύλου τους, πρέπει να παραμένουν σε κράτηση μέχρι την απέλασή τους.

Ο υπουργός απορρίπτει την επιστολή διαμαρτυρίας 300 μεταναστών της δομής Σιντικής, χαρακτηρίζοντάς την ως προϊόν ακροαριστερής οργάνωσης.

Η μη κράτηση και απελευθέρωση παράνομων μεταναστών θεωρείται από τον Πλεύρη ακατάλληλη, καθώς θα στέλνει λάθος μήνυμα προσέλκυσης μεταναστών.

Η παράνομη είσοδος στην Ελλάδα αποτελεί ποινικό αδίκημα και όσοι δεν συνεργάζονται για την επιστροφή τους θα κρατούνται μέχρι την αναγκαστική απέλαση. Snapshot powered by AI

Αυστηρό μήνυμα για τη διαχείριση του μεταναστευτικού και την άμεση επιστροφή όσων λαμβάνουν απορριπτική απόφαση ασύλου έστειλε ο Θάνος Πλεύρης.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης τοποθετήθηκε με έντονο ύφος απέναντι στην πρόσφατη επιστολή διαμαρτυρίας μεταναστών που κρατούνται στη δομή της Σιντικής, υπερασπιζόμενος πλήρως το καθεστώς κράτησης μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών απέλασης.

Με έκπληξη διάβασα την επιστολή 300 λαθρομεταναστών της Σιντικής (καθώς το άσυλο τους έχει απορριφθεί και άρα είναι παράνομοι) που την έχει συντάξει στην πραγματικότητα η ακροαριστερή κεερφα και αναπαράγεται στον τύπο, καθώς επίσης και τη συμπάθεια που δείχνουν εκπρόσωποι φορέων… — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) August 26, 2026

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Με έκπληξη διάβασα την επιστολή 300 λαθρομεταναστών της Σιντικής (καθώς το άσυλο τους έχει απορριφθεί και άρα είναι παράνομοι) που την έχει συντάξει στην πραγματικότητα η ακροαριστερή κεερφα και αναπαράγεται στον τύπο, καθώς επίσης και τη συμπάθεια που δείχνουν εκπρόσωποι φορέων πολιτικών και μη, καθώς και δημοσιογράφοι σε αυτήν την επιστολή.

Όταν σε κάποιον απορρίπτεται το άσυλο πρέπει να παραμένει έγκλειστος μέχρι να επιστρέψει, αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα να διαχωρίζουμε όσους είναι πρόσφυγες από όσους είναι οικονομικοί παράνομοι μετανάστες.

Τι προτείνουν όσοι διαφωνούν με αυτό; Να τους αφήσουμε ελεύθερους να κυκλοφορούν παράνομα στις γειτονιές μας; Να τους αφήσουμε ελεύθερους και μετά όταν είναι να απέλθουν να τους ψάξουμε τότε να τους βρούμε ; Να τους δώσουμε χαρτιά να μείνουν όλοι εδώ και να στείλουμε μήνυμα ότι η χώρα είναι μαγνητης; Προστασία των Ελλήνων είναι όποιος εισέρχεται παράνομα να παραμένει σε κράτηση έως την επιστροφή του.

Στην επιστολή μάλιστα τίθεται με έμφαση από τους συντάκτες της το ερώτημα «Θέλουμε να μάθουμε ποιο αμάρτημα διαπράξαμε». Η απάντηση είναι απλή. Διαπράξατε το ποινικό αδίκημα να εισέλθετε παράνομα στην Ελλάδα. Το άσυλο σας απορρίφθηκε και εάν δεν θέλετε να είστε σε κράτηση απλά γυρίστε πίσω στη χώρα σας που δεν κινδυνεύετε, δεν βρίσκεται σε πόλεμο και επομένως δεν δικαιούστε να μείνετε εδώ. Εάν δε συνεργαστείτε για την επιστροφή σας θα παραμείνετε σε κράτηση μέχρι να απελαθείτε αναγκαστικά».

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