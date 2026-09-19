Έρευνα και στην Κύπρο για κέντρα πλασμαφαίρεσης - Στο μικροσκόπιο άδειες, γιατροί και εξοπλισμός

Έρευνα για κέντρα που πραγματοποιούν πλασμαφαίρεση έχει ξεκινήσει και στην Κύπρο, όπως αποκάλυψε στο Weekend Live του ΣΚΑΪ ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, Μιχάλης Αναστασιάδης, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί ο αριθμός των κέντρων που ελέγχονται.

Παράλληλα, σύμφωνα με το SigmaLive, βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα έπειτα από καταγγελία σχετικά με θεραπείες πλασμαφαίρεσης σε συγκεκριμένο ιατρικό κέντρο στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, μηχανήματα πλασμαφαίρεσης εντοπίστηκαν σε ένα από τα δύο ιατρικά κέντρα που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών στη Λάρνακα. Το ΤΑΕ Λάρνακας διερευνά, σε συνεργασία με τις Ιατρικές Υπηρεσίες, κατά πόσο η λειτουργία τους συνάδει με την ισχύουσα νομοθεσία.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος, η έρευνα άρχισε μετά την καταγγελία που τέθηκε ενώπιον των Αρχών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ποινικά αδικήματα.

Για την υπόθεση έχει ήδη συσταθεί ανακριτική ομάδα και έχει αρχίσει η λήψη καταθέσεων, ενώ η Αστυνομία συνεργάζεται στενά με τις Ιατρικές Υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας. Όπως σημείωσε ο κ. Βύρωνος, όπου κριθεί απαραίτητο θα ζητηθεί και πρόσθετη εξειδικευμένη εμπειρογνωμοσύνη.

Το ζήτημα της πλασμαφαίρεσης είχε τεθεί ήδη στο μικροσκόπιο της κυπριακής Βουλής, με την Επιτροπή Υγείας να προγραμματίζει εξέταση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, των αδειοδοτήσεων των κέντρων και των επαγγελματιών υγείας που την πραγματοποιούν, καθώς και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται.