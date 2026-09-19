Πάρος: Νέκρος 55χρονος κατά τη διάρκεια κατάδυσης

Snapshot Ένας 55χρονος Αμερικανός έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια περιηγητικής κατάδυσης στην Πάρο.

Ο άνδρας αισθάνθηκε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή «Βουτάκος».

Ανασύρθηκε άμεσα από τους εκπαιδευτές του καταδυτικού κέντρου και υπέστη καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση σε ιδιωτικό σκάφος.

Διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας Πάρου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Snapshot powered by AI

Μία τραγωδία σημειώθηκε την Παρασκευή στην Πάρο, καθώς ένας 55χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του, κατά τη διάρκεια κατάδυσης.

Πρόκειται για Αμερικανό πολίτη, ο οποίος αισθάνθηκε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του, κατά τη διάρκεια περιηγητικής κατάδυσης στην θαλάσσια περιοχή «Βουτάκος» στην Πάρο.

Ο 55χρονος ανασύρθηκε άμεσα, από τους εκπαιδευτές του καταδυτικού κέντρου, σε ιδιωτικό σκάφος όπου του παρασχέθηκε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Πούντας από όπου διακομίσθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Πάρου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Από το Λιμεναρχείο Πάρου που διενεργεί τη προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής και τοξικολογικής εξέτασης στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.

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