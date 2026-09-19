Στρατιωτικό υπερθέαμα της Τεχεράνης: Χιλιάδες γυναίκες έτοιμες να θυσιάσουν τη ζωή τους για το Ιράν

Μία διαδήλωση περισσότερο παρέλαση επίδειξης ισχύος και οπλισμού

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Στρατιωτικό υπερθέαμα της Τεχεράνης: Χιλιάδες γυναίκες έτοιμες να θυσιάσουν τη ζωή τους για το Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στην Τεχεράνη πραγματοποιήθηκε μεγάλη στρατιωτική παρέλαση με τη συμμετοχή χιλιάδων γυναικών και παρουσίαση νέου οπλισμού, εν μέσω εκστρατείας στρατιωτικής κινητοποίησης του Ιράν.
  • Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι διαδήλωσαν και πάνω από 600.000 έχουν ήδη εγγραφεί για στρατιωτική εκπαίδευση, με το δυναμικό να φθάνει πιθανώς το 1 εκατομμύριο.
  • Οι εθελοντές θα εκπαιδευτούν στη χρήση όπλων και θα ενισχύσουν την ασφάλεια παράλληλα με τις επίσημες στρατιωτικές δυνάμεις και την πολιτοφυλακή «Μπασίτζ».
  • Η εκδήλωση χρησίμευσε ως επίδειξη δύναμης και εθνικής ενότητας εν μέσω οικονομικών δυσχερειών και αμερικανικών κυρώσεων.
  • Στη διαδήλωση εκφράστηκαν εχθρικά συνθήματα κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ενώ παρουσιάστηκαν αντιαεροπορικά όπλα και drones που έχουν χρησιμοποιηθεί σε επιθέσεις.
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Ένοπλες γυναίκες, αντιαεροπορικά πυροβόλα και drones Shaheed εντοπίστηκαν στην Τεχεράνη καθώς εκατοντάδες χιλιάδες διαδήλωσαν μέσα από την πρωτεύουσα, δεσμευόμενοι να πάρουν τα όπλα ως μέρος της εκστρατείας κινητοποίησης του Ιράν.

Σε μία διαδήλωση - παρέλαση που χρησιμοποιήθηκε σαν επίδειξη δύναμης και παρουσίασης του νέου οπλισμού, εκατοντάδες χιλιάδες Ιρανοί κατέκλυσαν τους δρόμους της Τεχεράνης την Παρασκευή, παρουσία του Ιρανού Προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν, στρατιωτικών διοικητών και άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της κυβέρνησης να ενταχθούν στο στρατό και να προετοιμαστούν να «θυσιάσουν τη ζωή τους».

Ήταν η μεγαλύτερη διαδήλωση στη χώρα από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν τον Φεβρουάριο.

Με την ονομασία «Janfaday-e Iran», δηλαδή «όσοι θυσιάζουν τη ζωή τους για το Ιράν», η συγκέντρωση είχε ως στόχο να προβάλλει την εθνική ενότητα, καθώς η Τεχεράνη αντιμετωπίζει επιδείνωση της οικονομίας εν μέσω των αμερικανικών κυρώσεων και του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Ωστόσο, η εκδήλωση αυτή αποτέλεσε και επίδειξη δύναμης για το Ιράν. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν ότι πάνω από 300.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους την Παρασκευή, ενώ ο στρατηγός Χασάν Χασανζάντε, αρχηγός της Φρουράς της Τεχεράνης, ισχυρίστηκε ότι πάνω από 600.000 άτομα είχαν ήδη εγγραφεί στην εκστρατεία στρατιωτικής εκπαίδευσης.

Ανέφερε ότι τελικά θα μπορούσαν να συμμετάσχουν πάνω από 1 εκατομμύριο άτομα. Οι εθελοντές αναμένεται να λάβουν βασική στρατιωτική εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης στη χρήση τυφεκίων εφόδου, και θα προσφέρουν ένα νέο επίπεδο ασφάλειας παράλληλα με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν και τη πολιτοφυλακή «Μπασίτζ», η οποία έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Ο επικεφαλής της «Μπασίτζ», Χοσέιν Ταέμπ, δήλωσε σε ομιλία του ότι οι εθελοντές θα είναι έτοιμοι για «πλήρη άμυνα» και ότι παρόμοιες συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες πόλεις του Ιράν.

Ο Ταέμπ δήλωσε ότι οι νέοι εκπαιδευόμενοι θα αποτελέσουν «εφιάλτη» για τους εχθρούς του Ιράν.

Ορισμένοι διαδηλωτές πάτησαν με τα πόδια αμερικανικές και ισραηλινές σημαίες, ενώ το πλήθος φώναζε «Θάνατος στην Αμερική!» και «Θάνατος στο Ισραήλ!».

Παρουσιάστηκαν αντιαεροπορικές μπαταρίες, ενώ γυναίκες μέλη της Επαναστατικής Φρουράς με μαύρα μαντίλα ήταν παρούσες δίπλα σε πολυβόλα τοποθετημένα σε φορτηγά.

Οι ιρανικές δυνάμεις επέδειξαν επίσης drones που έχουν χρησιμοποιηθεί σε επιθέσεις εναντίον πλοίων στο Στενό του Ορμούζ.

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