Στουρνάρας: Δεν αποκλείεται νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Snapshot Ο Γιάννης Στουρνάρας επισήμανε ότι η ΕΚΤ πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους ανόδου του πληθωρισμού λόγω ενεργειακής κρίσης, χωρίς βιαστικές αποφάσεις.

Η οικονομία της Ευρωζώνης έχει δείξει ανθεκτικότητα, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι αυτό θα συνεχιστεί, ειδικά αν υπάρξουν δευτερογενείς επιπτώσεις.

Η ΕΚΤ εξετάζει πιθανές περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων για να επαναφέρει τον πληθωρισμό στον στόχο του 2%, με πιθανή αύξηση τον Οκτώβριο αν επιδεινωθεί η ενεργειακή κρίση.

Οι αγορές αναμένουν τουλάχιστον δύο ακόμα αυξήσεις επιτοκίων, αν και υπάρχει αβεβαιότητα για το μέγεθος της νομισματικής σύσφιξης που θα χρειαστεί.

Το περιβάλλον παραμένει ευμετάβλητο και η ΕΚΤ μπορεί να αναστείλει αυξήσεις αν η ανάπτυξη επιβραδυνθεί ή υπάρξει βελτίωση στην ενεργειακή αγορά. Snapshot powered by AI

Ο Γιάννης Στουρνάρας τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους ανόδου του πληθωρισμού εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης, χωρίς όμως να βιάζεται να λάβει αποφάσεις.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg, ο κ. Στουρνάρας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, υπογράμμισε την ανθεκτικότητα που έχει δείξει η οικονομία της Ευρωζώνης, ενώ ανέφερε ότι αποτελεί «καλή είδηση» το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν παρατηρηθεί δευτερογενείς επιπτώσεις, για παράδειγμα μέσω των μισθών. Ωστόσο, «δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο ότι αυτό θα συνεχιστεί», δήλωσε.

«Βλέπουμε διαδοχικά σοκ από την πλευρά της προσφοράς και δεν μπορούμε απλώς να τα αγνοούμε. Ταυτόχρονα, υπάρχει και ισχυρή ζήτηση, λόγω της δημοσιονομικής επέκτασης και της έκρηξης των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε στο Δουβλίνο, όπου συμμετέχει σε συνάντηση Ευρωπαίων υπουργών Οικονομικών και κεντρικών τραπεζιτών. «Πρέπει να παραμείνουμε σε επαγρύπνηση».

Δεν αποκλείεται περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων

Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ, οι οποίοι έχουν αυξήσει δύο φορές το κόστος δανεισμού από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, εξετάζουν ποια επιπλέον μέτρα ενδέχεται να απαιτηθούν προκειμένου ο πληθωρισμός, που σήμερα υπερβαίνει το 3%, να επιστρέψει στον στόχο του 2%, σημειώνει το Bloomberg.

Ορισμένοι θεωρούν ότι η απροσδόκητα ισχυρή πορεία της οικονομίας της ευρωζώνης δίνει στην ΕΚΤ περιθώριο για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων. Άλλοι, ωστόσο, ανησυχούν ότι η ανάπτυξη δεν θα αντέξει σημαντικά μεγαλύτερη νομισματική σύσφιξη.

«Εάν υπάρξει έξαρση του πληθωρισμού τον Σεπτέμβριο ή αύξηση του ενεργειακού κόστους που μας οδηγήσει σαφώς προς το δυσμενές σενάριο, δεν μπορεί να αποκλειστεί αύξηση των επιτοκίων τον Οκτώβριο», δήλωσε. «Αν όμως υπάρχει κάποια αμφιβολία, δεν θα κάνουμε τίποτα και θα περιμένουμε τον επόμενο γύρο προβλέψεων. Δεν υπάρχει λόγος να βιαστούμε να αναλάβουμε δράση».

Εκτιμήσεις για τουλάχιστον δύο αυξήσεις

Καθώς οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αυξάνονται εκ νέου, η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ υπογράμμισε ότι η άνοδος στις αγορές ενέργειας δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκην υψηλότερα επιτόκια. Ωστόσο, άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μίλησαν στο Bloomberg, άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κινήσεων.

Οι αγορές προεξοφλούν μια τρίτη αύξηση του επιτοκίου καταθέσεων κατά 25 μονάδες βάσης τον επόμενο μήνα, στο 2,75%. Στη συνέχεια, αναμένουν τουλάχιστον δύο ακόμη αυξήσεις έως ότου ο πληθωρισμός τεθεί υπό έλεγχο, αν και οι οικονομολόγοι εμφανίζονται λιγότερο πεπεισμένοι ότι θα χρειαστεί τόσο μεγάλη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής, υπογραμμίζει το ειδησεογραφικό πρακτορείο.

«Το περιβάλλον παραμένει ευμετάβλητο»

Ο κ. Στουρνάρας προειδοποίησε ότι το περιβάλλον παραμένει ευμετάβλητο.

«Εάν τα στοιχεία για την οικονομία δείξουν ότι η ανθεκτικότητα δεν διατηρείται ή ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομικής δραστηριότητας επιβραδύνεται, θεωρώ ότι αυτό θα ήταν λόγος να μην αυξήσουμε τα επιτόκια και να κάνουμε παύση», δήλωσε. Επίσης, «εάν υπάρξει συμφωνία στη Μέση Ανατολή, θα μπορούσε να οδηγήσει πολύ γρήγορα ξανά σε πτώση των τιμών της ενέργειας».

Ο Στουρνάρας τόνισε ακόμη ότι η αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα βοηθά και την ΕΚΤ. «Η απόφαση της Fed για τα επιτόκια ήταν θετική για την αξιοπιστία της και για την αξιοπιστία της νομισματικής πολιτικής παγκοσμίως, λόγω του κεντρικού ρόλου που διαδραματίζουν η Fed και το δολάριο».

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