Η αγωνία Ανδρουλάκη μπροστά στην ΔΕΘ, τι να φοβάται ο Στουρνάρας, οι τραπεζίτες κι ο Κυριάκος

Ξημέρωσε η δεύτερη μέρα του Σεπτεμβρίου και με βρίσκει κατάκοπη έξω στην πρωινή δροσιά. Το βράδυ ήταν εφιαλτικό. Άντρες μιας κάποιας ηλικίας, αλλά κομψοί με σκούρα κοστούμια και καλοσιδερωμένα πουκάμισα, γοητευτικά πανικόβλητοι, συνωστίζονταν έξω απ’ το Μαντείο.

Τραπεζίτες, ιδιοκτήτες κα διευθυντές διυλιστηρίων, σουπερμακετάδες, απλοί βιομήχανοι και χονδρέμποροι της αγοράς, κάθιδροι και χλωμοί συρρέουν αναζητώντας απαντήσεις μετά από τις προειδοποιήσεις του Προέδρου Ανδρουλάκη ότι θα νομοθετήσει μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών.

Λίγες ώρες πριν ανοίξει το στόμα του ο Αλέξης στην Θεσσαλονίκη, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με συνέντευξη στο OPEN

αποφάσισε να «κάψει» μια από τις βασικές εξαγγελίες του την επόμενη εβδομάδα. Όπως είπε, θα προτείνει «νομοθέτηση μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπωλίων, που θα ενεργοποιείται σε συνεργασία με τις ανεξάρτητες αρχές κάθε φορά που θα παρατηρείται αδικαιολόγητη διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους».

Τρελαμένος

Ο Πρόεδρος αποφεύγει το μαντείο, νιώθει πως δεν έχει ανάγκη χρησμών. Αντιθέτως προσπαθεί να μαζέψει ότι μπορεί σε ιδέες ενόψει ανόδου στην Θεσσαλονίκη και γι’ αυτό μάζεψε τους βασικούς από τον οικονομικό κύκλο (Μιλένα, Γερουλάνος, Σαχινίδης, Κουκουλόπουλος κλπ). Μαζί τους, κι εδώ είναι η έκπληξη κάλεσε και το Νίκο Χριστοδουλάκη του In Social τον οποίο είχε πολύ καιρό να ακούσει. Αγαπημένος σπουργίτης της Χαριλάου Τρικούπη με οξυμένο EQ με διαβεβαίωσε πως ο Πρόεδρος «είναι τρελαμένος από τότε που έχασε την δεύτερη θέση από τον Αλέξη». Εξ ου και ανεβαίνει στην ΔΕΘ με ιδέες που ακούγονται σαν μουσική στ’ αυτιά στην βάση του Τσίπρα, αλλά σαν κακοφωνία στου ΠΑΣΟΚ. Στο μήκος κύματος του ακραίου ανταγωνισμού με την ΕΛΑΣ του Αλέξη σε επίπεδο εξαγγελιών είναι και ο Νίκος Χριστοδουλάκης που θέλει να σκίσει τα ολιγοπώλια εδώ και τώρα.

Να φύγουν

Στον πασοκικό δρόμο για την ΔΕΘ έγιναν πολλές συναντήσεις και ακούστηκαν αρκετές ιδέες. Ίσως τελικά η ιδέα του μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών να είναι μια χαρά καθώς σε συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου τέλος Ιουλίου, νομικός με ντοκτορά έριξε την ιδέα, μήπως να πάρουμε τις Τράπεζες από την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Όπως καταλαβαίνουμε όλοι, αν έρθει το ΠΑΣΟΚ στα πράγματα, ο Στουρνάρας καλό είναι ν’ αρχίσει να στέλνει βιογραφικά γιατί θα μείνει χωρίς δουλειά.

Ποιοι είναι οι πλούσιοι;

Εκτός από τα ολιγοπώλια στο στόχαστρο έχουν μπει για τα καλά και οι πλούσιοι. Αρκεί να προσδιοριστούν. Αν στην κρίση το ερώτημα ήταν ποιοι είναι οι μεσαία τάξη – ένα ερώτημα που βασάνισε για τα καλά τον Ευκλείδη που θεωρούσε πλούσιους όσους έχουν 20.000 ετησίως-, τώρα το ερώτημα είναι ποιοι είναι πλούσιοι για να τους φορολογήσουμε. Στο ερώτημα αυτό πάντως η εκπρόσωπος Τύπου αγαπημένη κοκκινομάλλα Θεώνη Κουφονικολάκου έχει απαντήσει (Εφ Συν), πως όσοι έχουν εισόδημα 100.000 από μισθωτή εργασία είναι μεσαία τάξη. Η περίμετρος δείχνει αν μη τι άλλο πως στην ΕΛΑΣ έχουν αντιληφθεί την δύναμη της μεσαίας τάξης που βγάζει κυβερνήσεις και δεν θεωρούν πλούσιους όσους έχουν έναν καλό μισθό. Είναι μια θέση που προσθέτει στο καλάθι του Αλέξη.

Εύλογη διαδικασία

Εκτός από την Θεώνη, και στελέχη του Κύκλου Οικονομίας του Αλέξη επιδεικνύουν την στροφή από τον άκρατο λαϊκισμό στην σοβαρότητα.

Συζήτηση επί του προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού 2023, Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI) Eurokinissi

Ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης (Mega 104,6) απάντησε πως συμφωνεί απολύτως με τις πρόωρες αποπληρωμές χρέους από τον ΟΔΔΗΧ οι οποίες είναι μια ορθή, χρήσιμη και εύλογη διαδικασία. Το ίδιο έκανε ο ΟΔΔΗΧ και όταν είμασταν εμείς, τόνισε. Όμως άσκησε κριτική στα πανηγύρια της κυβέρνησης λέγοντας ότι δεν αιτιολογούνται τα περί «εξασφαλίζουμε το μέλλον των παιδιών» για μια διαδικασία ρουτίνας. Σαφές και κεντρώο.

Τους τα παίρνει

Όμως δεν είναι μόνο ο Ανδρουλάκης που ψάχνει τα ολιγοπώλια και τους πλούσιους για να τους φορολογήσει. Κι ο Κυριάκου τους τα παίρνει με κάποιο τρόπο κι ας μη το διατυμπανίζει. Χθες πήγε στα εγκαίνια του Ειδικού Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Καισαριανής «Ρόζα Ιμβριώτη» , το πρώτο Δημόσιο σχολείο για άτομα με ειδικές ανάγκες που ιδρύθηκε το 1937 για να εγκαινιάσει την ανακαινιση του.

«Είναι ένα μόνο από τα 238 σχολεία τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως φέτος το καλοκαίρι, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας της πολιτείας με τις τέσσερις μεγάλες συστημικές τράπεζες» είπε απαλά ο Πρωθυπουργός. «Θέλω να θυμίσω ότι είναι μία συνολική δωρεά, η οποία σε ορίζοντα τετραετίας θα αγγίξει τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Μία δράση κοινωνικής ευθύνης, η οποία υποστηρίζει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις κτιριακές υποδομές της εκπαίδευσής μας και να μπορεί να προσφέρει στους μαθητές μας ποιοτικότερα, ασφαλέστερα, πιο όμορφα, πιο προσβάσιμα σχολεία».

Σχεδόν όλοι

Και γι’ αυτό ήταν σχεδόν όλοι εκεί: και ο Φωκίων Καραβίας της Eurobank, και ο Χρήστος Μεγάλου της Πειραιώς, και ο Πρόεδρος της Εθνικής Γκίκας Χαρδούβελης και ο Πρόεδρος της ΕΕΤ Χρήστος Ζανιάς. Απουσίαζε μόνο ο Ψάλτης της Alpha που έστειλε τον Πρόεδρο του ΔΣ, Δ. Τσιτσιράγκο.

Σας φιλώ

Η Πυθία