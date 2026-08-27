Σύγκρουση Μαξίμου – ΠΑΣΟΚ για Στουρνάρα, Ακρίτα: «Διυλίζετε τον έναν, καταπίνετε την άλλη»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγορεί τη Χαριλάου Τρικούπη για δύο μέτρα και δύο σταθμά

Παναγιώτης Βελισσάρης

Σύγκρουση Μαξίμου – ΠΑΣΟΚ για Στουρνάρα, Ακρίτα: «Διυλίζετε τον έναν, καταπίνετε την άλλη»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Νέα σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ προκάλεσε η στάση της Χαριλάου Τρικούπη απέναντι στον Γιάννη Στουρνάρα και την Έλενα Ακρίτα, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, να εξαπολύει επίθεση κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για δύο μέτρα και δύο σταθμά, σχολιάζοντας τη στάση του κόμματος απέναντι στα δύο πρόσωπα. «Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη διυλίζει -και καταψηφίζει- τον κ. Στουρνάρα, αλλά “καταπίνει” την κυρία Ακρίτα», ανέφερε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέδεσε, μάλιστα, τη σημερινή πολιτική στάση του ΠΑΣΟΚ με την περίοδο του 2015 και το κίνημα «Μένουμε Ευρώπη».

«Έντεκα χρόνια μετά το “Μένουμε Ευρώπη”, συστρατεύεται με τους πιο ακραίους εκφραστές της πάνω και της κάτω πλατείας», σημείωσε, κλείνοντας την ανάρτησή του με τη φράση: «Καθένας με τις επιλογές του».

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, απάντησε επιχειρώντας να αντικρούσει την κυβερνητική κριτική και μεταφέροντας τη συζήτηση στις ψήφους των Σπαρτιατών.

«Η στάση του ΠΑΣΟΚ είναι καθαρή: Παγίως υπερψηφίζει τους αντιπροέδρους που προτείνουν τα κοινοβουλευτικά κόμματα –συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης– με εξαίρεση τα ακροδεξιά και ναζιστικά μορφώματα», ανέφερε.

Όπως υποστήριξε, για τα πρόσωπα που προτείνονται την ευθύνη έχουν οι κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων. Ο κ. Τσουκαλάς επιτέθηκε, παράλληλα, στον κυβερνητικό εκπρόσωπο για τη στάση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στους Σπαρτιάτες.

«Ο κ. Μαρινάκης που “καταπίνει” αμάσητες τις ψήφους των Σπαρτιατών και διαφημίζει μάλιστα τη στάση τους όταν συντάσσονται με τη Νέα Δημοκρατία στον προϋπολογισμό και σε άλλα νομοθετήματα, δεν είναι σε θέση να κάνει μαθήματα πολιτικής στάσης στο ΠΑΣΟΚ», σημείωσε.

«Σοβαρευτείτε, κ. Μαρινάκη», κατέληξε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Κυβερνητικές πηγές: «Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ επιβεβαιώνει πανηγυρικά την ανάρτηση Μαρινάκη»

Η «κόντρα» συνεχίστηκε, με κυβερνητικές πηγές να επανέρχονται στο θέμα και να απαντούν στον Κώστα Τσουκαλά.

«Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ απλώς επιβεβαιώνει πανηγυρικά την ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου», ανέφεραν, υποστηρίζοντας ότι η Χαριλάου Τρικούπη δεν έδωσε «καμία απάντηση επί της ουσίας» και δεν έκανε «την παραμικρή αναφορά στη μη υπερψήφιση του κ. Στουρνάρα».

Οι ίδιες πηγές κατηγόρησαν, παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ για «λαθροχειρία» σχετικά με υποτιθέμενη παλαιότερη απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου για τις ψήφους των Σπαρτιατών.

Προς επίρρωση του ισχυρισμού τους, παρέθεσαν την τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στις 16 Ιανουαρίου 2025, όταν είχε ερωτηθεί εάν οι ψήφοι των Σπαρτιατών ήταν ευπρόσδεκτες στην κυβέρνηση για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας.

«Όχι, δεν είναι ευπρόσδεκτες», είχε απαντήσει τότε ο κ. Μαρινάκης.

Στην ίδια τοποθέτηση είχε υποστηρίξει ότι η κυβέρνηση είχε αποδείξει με τις πράξεις της τη στάση της απέναντι σε εγκληματικές οργανώσεις, αναφερόμενος στις νομοθετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης και στις δυνατότητες που αυτές έδωσαν στη Δικαιοσύνη.

Με την παράθεση της συγκεκριμένης δήλωσης, οι κυβερνητικές πηγές επιχειρούν να αντικρούσουν τον ισχυρισμό του κ. Τσουκαλά ότι η κυβέρνηση «καταπίνει» τις ψήφους των Σπαρτιατών, υποστηρίζοντας ότι η θέση του Παύλου Μαρινάκη είχε διατυπωθεί δημόσια και ήταν ξεκάθαρη.

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