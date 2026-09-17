Snapshot Οι μπότες των Αμερικανών πεζοναυτών διαλύθηκαν λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών κατά τις ασκήσεις Cold Response 2026 στη Νορβηγία και Φινλανδία.

Περισσότερα από τα μισά ζευγάρια μποτών που ελέγχθηκαν στο στρατόπεδο Lejeune είχαν ελαττώματα, με την κατάσταση να επιδεινώνεται το καλοκαίρι.

Οι πεζοναύτες αναγκάστηκαν να αποσυρθούν από την εκπαίδευση, και ο αμερικανικός στρατός αγόρασε επειγόντως υποδήματα νορβηγικής κατασκευής.

Η αμερικανική νομοθεσία περιορίζει τις αγορές στρατιωτικών υποδημάτων σε αμερικανικούς κατασκευαστές, ενώ το Κογκρέσο εξετάζει την αυστηροποίηση των κανονισμών αυτών.

Υπάρχουν ανησυχίες ότι οι περιορισμοί αυτοί μπορεί να οδηγήσουν σε χρήση υποδημάτων χαμηλότερης ποιότητας από τον στρατό. Snapshot powered by AI

Οι μπότες των Αμερικανών πεζοναυτών άρχισαν να διαλύονται λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών για ασκήσεις του ΝΑΤΟ στη Νορβηγία, ανέφερε το Newsweek, επικαλούμενο έγγραφα του Πενταγώνου και μια πηγή στο Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ.

Οι ασκήσεις Cold Response 2026 πραγματοποιήθηκαν στη Νορβηγία και τη Φινλανδία τον Μάρτιο, αλλά προβλήματα με τις μπότες των Αμερικανών στρατιωτικών, τα οποία ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης στα τέλη Φεβρουαρίου, μόλις τώρα ήρθαν στο φως.

«Εμφανίστηκαν τρύπες στις μπότες, οι σόλες αποκόπηκαν από τα υπόλοιπα παπούτσια και παγωμένο νερό εισχώρησε στο εσωτερικό», ανέφερε η έκθεση.

Οι πεζοναύτες αναγκάστηκαν να αποσυρθούν από την εκπαίδευση λόγω ελαττωματικών υποδημάτων, οι οποίες χρησιμοποιούνταν όλες για λιγότερο από 30 ημέρες. Ο αμερικανικός στρατός αναγκάστηκε να αγοράσει επειγόντως υποδήματα νορβηγικής κατασκευής.

Η κλίμακα του προβλήματος έγινε σαφής μετά την επιστροφή από τη Νορβηγία. Το στρατόπεδο Lejeune της Βόρειας Καρολίνας εξέτασε το απόθεμα πανομοιότυπων μποτών. Ελαττώματα βρέθηκαν περίπου στα μισά από τα ζευγάρια που ελέγχθηκαν.

Κατά τη διάρκεια των επακόλουθων επιθεωρήσεων τον Απρίλιο και τον Ιούλιο, ο στρατός ανακάλυψε νέα ελαττώματα. Το ποσοστό φέρεται να ήταν ακόμη υψηλότερο το καλοκαίρι. Μια στρατιωτική παρουσίαση που έλαβαν οι δημοσιογράφοι περιέγραψε τα αποτελέσματα της επιθεώρησης του Απριλίου ως «ανησυχητικό επίπεδο ελαττωμάτων».

Η κατάσταση προσέλκυσε επίσης την προσοχή των μέσων ενημέρωσης επειδή η αμερικανική νομοθεσία, με περιορισμένες εξαιρέσεις, επιτρέπει στο Πεντάγωνο να αγοράζει στρατιωτικά υποδήματα μόνο από Αμερικανούς κατασκευαστές. Εν τω μεταξύ, το Κογκρέσο συζητά την περαιτέρω αυστηροποίηση αυτών των κανονισμών. Οι επικριτές της πρωτοβουλίας, όπως σημειώνει η δημοσίευση, φοβούνται ότι ο περιορισμός των επιλογών θα μπορούσε να αναγκάσει τον στρατό να χρησιμοποιεί υποδήματα χαμηλότερης ποιότητας.

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