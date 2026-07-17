Ώρα μηδέν στη Μέση Ανατολή: Πεζοναύτες κάνουν ρεσάλτο σε δεξαμενόπλοιο - Στόχος οι γέφυρες του Ιράν

Snapshot Αμερικανοί πεζοναύτες επιβιβάστηκαν σε δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο του Ομάν για να επιβλέψουν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει αεροπορικές επιθέσεις σε γέφυρες και υποδομές του Ιράν, προκαλώντας τραυματισμούς και θανάτους σε κατοικημένες περιοχές.

Το Ιράν ανταποκρίθηκε με επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου και κάλεσε τους Χούθι στη Υεμένη να κλείσουν την πετρελαϊκή διαδρομή μέσω της Ερυθράς Θάλασσας.

Οι μεταφορές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν μειωθεί σημαντικά, ενώ η διεθνής ναυτιλία αντιμετωπίζει αυξημένους κινδύνους.

Παρά τις προσπάθειες διαπραγμάτευσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι εντάσεις παραμένουν υψηλές, με αντικρουόμενες αναφορές για απελευθέρωση Αμερικανίδας κρατούμενης στο Ιράν. Snapshot powered by AI

Αμερικανικές δυνάμεις έκαναν ρεσάλτο σε πλοίο στον Κόλπο του Ομάν την Πέμπτη, στο πλαίσιο του νέου αποκλεισμού των λιμανιών του Ιράν που ξεκίνησε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός. Αμερικανοί πεζοναύτες πραγματοποίησαν επιχείρηση στο M/T Wen Yao «για να διασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση με τον συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ», ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom) σε ανάρτηση στο X.

Η Centcom δήλωσε επίσης ότι έχει «ανακατευθύνει» τρία εμπορικά πλοία «που προσπαθούσαν να παραβιάσουν τον αποκλεισμό» από τότε που τέθηκε σε ισχύ την Τρίτη. Την προηγούμενη ημέρα, ένα αμερικανικό αεροσκάφος πυροβόλησε και αδρανοποίησε ένα πετρελαιοφόρο που προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό. Το ρεσάλτο στο πλοίο έγινε καθώς οι ΗΠΑ επέκτειναν την αεροπορική τους εκστρατεία εναντίον του Ιράν με επιθέσεις σε πολλαπλές γέφυρες, σύμφωνα με τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για καταστροφή υποδομών, ωθώντας την Τεχεράνη να επιτεθεί στο Μπαχρέιν, το Κατάρ και το Κουβέιτ.

Οι χώρες του Κόλπου, οι οποίες φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις, έχουν αντιμετωπίσει επανειλημμένες επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες, μετά την κατάρρευση της ενδιάμεσης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Σε ομιλία του προς τους Αμερικανούς σε ώρα αιχμής το βράδυ της Πέμπτης, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ «κερδίζουν στο Ιράν» και ότι οι Αμερικανοί «θα δουν τους καρπούς αυτής της νίκης πολύ, πολύ σύντομα».

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι αμερικανικές επιδρομές την Πέμπτη έπληξαν στόχους γύρω από την Τεχεράνη και την επαρχία Σεμνάν, όπου βρίσκεται η παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων και το διαστημικό πρόγραμμα του Ιράν. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης επιδρομές γύρω από τις επαρχίες Χαμεντάν, Χορμοζγκάν, Χουζεστάν, Λορεστάν, Μαρκάζι και Σιστάν και Μπαλουχιστάν, καθώς και στο νησί Κεσμ του Ιράν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν σε αμερικανική επιδρομή που έπληξε την κατοικημένη περιοχή Allah-Akbar Hill στην πόλη-λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Δύο άλλοι τραυματίστηκαν σε αμερικανική επίθεση στον σιδηροδρομικό κόμβο του Μπαντάρ Αμπάς, ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης. Λίγο δυτικά του Μπαντάρ Αμπάς, μάρτυρες ανέφεραν ότι δύο γέφυρες χτυπήθηκαν από αμερικανική επίθεση, σκοτώνοντας τρεις και τραυματίζοντας άλλους εννέα, ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Νωρίς την Παρασκευή, το Κουβέιτ δήλωσε ότι αντιδρά σε επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μια ημέρα αφότου αντιμετώπισε προηγούμενες αεροπορικές επιθέσεις από το Ιράν. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων στη Ντόχα ανέφεραν ότι άκουσαν αρκετές εκρήξεις νωρίς την Παρασκευή, καθώς αξιωματούχοι στην πρωτεύουσα του Κατάρ προειδοποίησαν ότι το επίπεδο απειλής για την ασφάλεια ήταν «αυξημένο». Στο Μπαχρέιν, το υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας στόχευε αμερικανικά ελικόπτερα και αεροπλάνα σε αεροπορική βάση στο Μπαχρέιν «σε απάντηση στην εχθρική ενέργεια του εχθρού που στόχευε αστικές υποδομές και αθώους ανθρώπους».

Το Ιράν κάλεσε τους Χούθι να προετοιμαστούν για κλείσιμο της Ερυθράς Θάλασσας

Το Ιράν ζήτησε από τους συμμάχους του στην Υεμένη, τους Χούθι, να είναι έτοιμοι να κλείσουν την πετρελαϊκή διαδρομή μέσω της Ερυθράς Θάλασσας εάν οι ΗΠΑ στοχοποιήσουν τις ιρανικές ενεργειακές υποδομές, ανέφερε το Reuters - μια απειλή που, εάν υλοποιηθεί, θα μπορούσε να παραλύσει την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Ο ηγέτης των Χούθι, Άμπντουλ Μαλίκ αλ-Χούθι, απείλησε επίσης ότι όλες οι εγκαταστάσεις πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας και άλλες κρίσιμες εγκαταστάσεις θα μπορούσαν να στοχοποιηθούν από την οργάνωση εάν το Ριάντ παρέμβει στην Υεμένη . Η απειλή ήρθε μετά την επίθεση της Σαουδικής Αραβίας στο αεροδρόμιο της Σαναά, η οποία οδήγησε σε αντίποινα με πυραυλικές επιθέσεις από τους Χούθι στη Σαουδική Αραβία.

Οι εβδομαδιαίες μεταφορές φορτίου μέσω του Ορμούζ μειώθηκαν κατά σχεδόν ένα τέταρτο στις αρχές του μήνα, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακών δεδομένων Lloyd's List Intelligence. Και αυτό πριν από την πρόσφατη αύξηση των επιθέσεων. Δεδομένων των κινδύνων, ορισμένοι μεταφορείς πετρελαίου διέρχονται από το στενό με τις συσκευές εντοπισμού τους απενεργοποιημένες, αλλά πολλοί απλώς παραμένουν στη θέση τους, δήλωσε η Lloyd's την Πέμπτη. Μια αυξανόμενη ποσότητα ενέργειας της περιοχής μεταφέρεται μέσω αγωγών, γεγονός που δεν είναι αρκετό για να αντισταθμίσει τη μείωση της ναυτιλίας μέσω των Στενών.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν δήλωσε την Πέμπτη ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για να έρθουν οι ΗΠΑ και η Τεχεράνη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά αναγνώρισε ότι αυτό γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο. Ο Τραμπ δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Τεχεράνη έκανε μια χειρονομία καλής θέλησης απελευθερώνοντας μία Αμερικανίδα που κρατούνταν άδικα στο Ιράν από το 2024. Δεν έδωσε στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Τζάρεντ Γκένσερ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται ως η πελάτισσά του Ντένα Καράρι, μια Αμερικανο-ιρανή υπήκοος που διευθύνει έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό και κατηγορείται για κατασκοπεία. Ωστόσο, η δικαστική εξουσία του Ιράν αμφισβήτησε αυτή την εκδοχή, λέγοντας ότι κανένας Αμερικανός κρατούμενος δεν είχε απελευθερωθεί ή ανταλλαγεί από τις ιρανικές φυλακές, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

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