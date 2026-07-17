Διάγγελμα Τραμπ: «Επικίνδυνο και ευάλωτο το εκλογικό σύστημα, η Κίνα απέκτησε πληροφορίες ψηφοφόρων»

Ο Τραμπ μίλησε για νοθεία στις εκλογές του 2020 και ζήτησε στήριξη στην αλλαγή του εκλογικού νόμου

Ελένη Ευστρατίου

Διάγγελμα Τραμπ: «Επικίνδυνο και ευάλωτο το εκλογικό σύστημα, η Κίνα απέκτησε πληροφορίες ψηφοφόρων»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ κατήγγειλε νοθεία στις εκλογές του 2020 και ζήτησε υποστήριξη για τον εκλογικό νόμο SAVE America που επιβάλλει αυστηρότερους κανόνες.
  • Ο Τραμπ δήλωσε ότι αποχαρακτηρισμένα έγγραφα υπηρεσιών ασφαλείας αποκαλύπτουν την ευπάθεια του αμερικανικού εκλογικού συστήματος σε παρεμβάσεις και χάκινγκ.
  • Υποστήριξε ότι η Κίνα απέκτησε παράνομα ευαίσθητες πληροφορίες ψηφοφόρων, όπως ονόματα, διευθύνσεις και πολιτικές προτιμήσεις.
  • Κατηγόρησε το FBI για συγκάλυψη υποτιθέμενης νοθείας μέσω επιστολικής ψήφου.
  • Οι πληροφορίες ψηφοφόρων είναι γενικά δημόσιες εγγραφές στις περισσότερες πολιτείες των ΗΠΑ.
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Έκτακτο διάγγελμα προς τον αμερικανικό λαό απηύθυνε τα ξημερώματα της Παρασκευής ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με θέμα της εκλογές.

Όπως είχε προαναγγείλει, αναφέρθηκε στις εκλογές του 2020 κατά τις οποίες έχασε από τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι αποχαρακτηρισμένα έγγραφα των υπηρεσιών ασφαλείας δείχνουν πόσο ευάλωτο και τρωτό είναι το εκλογικό σύστημα των ΗΠΑ, ενώ υπέδειξε την Κίνα ότι αναμείχθηκε στις εκλογές και απέκτησε πληροφορίες των ψηφοφόρων.

Παράλληλα, ζήτησε τη στήριξη των πολιτών στον εκλογικό νόμο SAVE America, ο οποίος φέρνει περισσότερους περιορισμούς στην εγγραφή ψηφοφόρων και πιο αυστηρό εκλογικό σύστημα. Τέλος, άσκησε κριτική στην επιστολική ψήφο και κατηγόρησε το FBI ότι συγκαλύπτει φερόμενη νοθεία ψηφοφόρων.

Επικίνδυνο εκλογικό σύστημα

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι το εκλογικό σύστημα των ΗΠΑ είναι επικίνδυνο και τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα των υπηρεσιών ασφαλείας αποδεικνύουν τα πραγματικά επίπεδα των απειλών, όπως το «χακάρισμα, την εκμετάλλευση και τις ξένες παρεμβάσεις».

«Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι το εκλογικό σύστημα που έχουμε εκθέτει επικίνδυνα και πραγματικά εκθέτει όπως τα επίπεδα που δεν πιστεύαμε ποτέ πιθανά για το χακάρισμα, την εκμετάλλευση και τις ξένες παρεμβάσεις», συνέχισε. «Ακριβώς το ίδιο ανησυχητικά, αυτή η ζωτικής σημασίας πληροφορία εδώ και πολλά χρόνια έχει καλυφθεί και κρυφτεί από εσάς», ανέφερε προς τους Αμερικανούς πολίτες.

Επέμεινε ότι τα ηλεκτρονικά μέσα ψηφοφορίας μπορούν να παραβιαστούν από τα εχθρικά κράτη και είναι «ευάλωτα», ενώ υπέδειξε την Κίνα ότι προσπάθησε να επηρεάσει τις εκλογές του 2020.

Η Κίνα απέκτησε πληροφορίες ψηφοφόρων

Ο Τραμπ ανέφερε ότι τα εχθρικά κράτη των ΗΠΑ, όπως η Ρωσία, η Κίνα, το Ιράν και η Βόρεια Κορέα, μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τις υποδομές των εκλογών, καθώς το σύστημα είναι ιδιαίτερα ευάλωτο. Πρόσθεσε επίσης ότι η Κίνα απέκτησε παράνομα πρόσβαση σε πολλές πληροφορίες για τους Αμερικανούς ψηφοφόρους κατά τις εκλογές του 2020.

«Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν ονόματα, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου, προτιμήσεις πολιτικών κομμάτων και άλλα ευαίσθητα δεδομένα που θα χρειάζονταν στην εγγραφή για να ψηφίσουν και να συμμετάσχουν σε άλλες κακόβουλες δραστηριότητες. Αυτό ακριβώς συμβαίνει», δήλωσε ο Τραμπ.

Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι το Πεκίνο προσπάθησε να πληρώσει δημοσιογράφους ώστε να παράξουν περισσότερο «κακό» περιεχόμενο για τον ίδιο. «Η κινεζική κυβέρνηση ήθελε ο πρόεδρος των ΗΠΑ να χάσει τις επόμενες εκλογές».

Το FBI συγκάλυψε απάτη στις εκλογές του 2020

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ένα υποτιθέμενο σχέδιο απάτης γύρω από την εγγραφή ψηφοφόρων στο Μίσιγκαν το 2020 συγκαλύφθηκε από ομοσπονδιακούς αξιωματούχους. Όπως ανέφερε, χιλιάδες Δημοκρατικοί πολίτες προσπάθησαν να εγγραφούν με ψεύτικα στοιχεία ώστε να μπορέσουν να ψηφίσουν περισσότερες από μία φορές, κάτι που δεν ερευνήθηκε ποτέ ούτε ασκήθηκε κάποια δίωξη.

Παράλληλα, κάλεσε τους νομοθέτες να περάσουν τον νόμο SAVE America, ο οποίος θα επιβάλει μια σειρά περιορισμών και όρων στην ψηφοφορία και θα καταστήσει δυσκολότερη την εγγραφή για την ψηφοφορία.

«Στους Αμερικανούς, σας ζητώ να σηκώσετε το τηλέφωνό σας αύριο, να καλέσετε τους αντιπροσώπους σας στη Βουλή και τη Γερουσία και να απαιτήσετε να περάσουν τον νόμο SAVE America Act χωρίς καθυστέρηση», είπε.

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