Με 10 εκατ. δολάρια επικηρύσσει η Ιρακινή Ισλαμική Αντίσταση τη δολοφονία Τραμπ

Snapshot Η ιρακινή ισλαμιστική οργάνωση Κατάιμπ Χεζμπολάχ προσφέρει εκατ. δολάρια ως αμοιβή για τη δολοφονία του Ντόναλντ Τραμπ ή για βοήθεια σε τέτοια επίθεση.

Η επικήρυξη αποτελεί αντίποινα για τη δολοφονία των Ιρανών αξιωματούχων Κασέμ Σολεϊμανί και Αμπού Μαχντί αλ-Μουχάντις το 2020 από αμερικανική αεροπορική επιδρομή.

Η χρηματική αμοιβή καλύπτει τόσο τον φυσικό αυτουργό όσο και τους οργανωτές της επίθεσης.

Η ανακοίνωση τονίζει ότι η αμοιβή συγκεντρώθηκε από δωρεές μελών της οργάνωσης και υποστηρικτών της.

Η οργάνωση δηλώνει ότι οι υπεύθυνοι για τη δολοφονία των μαρτύρων δεν θα βρουν ασφάλεια και θα καταδιώκονται συνεχώς. Snapshot powered by AI

Με αμοιβή 10 εκατ. δολαρίων επικήρυξε τη δολοφονία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ η ισλαμιστική οργάνωση στο Ιράκ, Κατάιμπ Χεζμπολάχ.

Σε ανακοίνωση που φέρεται να δημοσιεύθηκε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim, η οργάνωση έγραφε πως θα προσφέρει αμοιβή 10 εκατ, δολαρίων σε όποιον αναλάβει να σκοτώσει τον Ντόναλντ Τραμπ ή να βοηθήσει σε μία τέτοια επίθεση.

Το κίνητρο είναι η «απάντηση» στη δολοφονία των Κασέμ Σολεϊμανί και Αμπού Μαχντί αλ-Μουχάντις, Ιρανοί αξιωματούχοι των Φρουρών της Επανάστασης, κατά την αμερικανική αεροπορική επιδρομή του 2020.

Η αμοιβή αφορά τόσο τον φυσικό αυτουργό μιας επίθεσης εναντίον του Αμερικανού προέδρου όσο και τους οργανωτές της.

Ολόκληρη η επικήρυξη

«Η πιο ξεκάθαρη απόδειξη της ηθικής κατάπτωσης της αμερικανικής κυβέρνησης είναι ότι ο εγκληματίας Τραμπ πέτυχε, με την προδοσία και την επιθετικότητά του, να στοχοποιήσει τους ηγέτες της νίκης, τους μάρτυρες Κάσεμ Σολεϊμανί και Αμπού Μαχντί αλ-Μουχάντις (ο Θεός να είναι ευχαριστημένος μαζί τους). Ωστόσο, αυτή η επαίσχυντη επιτυχία δεν αύξησε παρά μόνο το μεγαλείο και την αθανασία τους, ενώ κληροδότησε στους δολοφόνους τους αιώνια ντροπή και όνειδος που θα τους ακολουθούν για πάντα.

Η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ ανακοινώνει χρηματική αμοιβή ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων, που συγκεντρώθηκε από δωρεές των πιστών και των ελεύθερων ανθρώπων της, ως έπαθλο για όποιον σκοτώσει τον εγκληματία Τραμπ ή συμβάλει στον εντοπισμό ή τη στοχοποίησή του, είτε πρόκειται για άτομο, ομάδα, οργάνωση ή φορέα.

Οι ελεύθεροι άνθρωποι του κόσμου θα συνεχίσουν να καταδιώκουν τον δολοφόνο παιδιών και επιστημόνων. Δεν θα γευτεί την ασφάλεια και την ηρεμία, γιατί η ανταπόδοση είναι υπόσχεση που βαραίνει τους ώμους των μαχητών. Το αίμα των μαρτύρων θα παραμείνει κατάρα που θα στοιχειώνει τους αλαζόνες, μέχρι να καταρρεύσουν οι τύραννοι και να σβήσουν τα οχυρά της τυραννίας».

Ημερομηνία: 16/07/2026

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