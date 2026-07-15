Ιράν: Νέο «κύμα» αμερικανικών επιθέσεων - Αναφορές για εκρήξεις στο αμερικανικό προξενείο στο Ιράκ

Snapshot Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, στοχεύοντας μέσα που χρησιμοποιεί ο ιρανικός στρατός για να απειλεί πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα, με τον δεύτερο γύρο να εκτελείται γύρω στις 22:00 ώρα Ελλάδας.

Στην πόλη Αρμπίλ του Ιρακινού Κουρδιστάν σημειώθηκαν εκρήξεις κοντά στο αμερικανικό προξενείο.

Συνεργεία ασφαλείας κατέρριψαν μη επανδρωμένο αεροσκάφος φορτωμένο με εκρηκτικά που πλησίαζε το προξενείο στην Αρμπίλ.

Το αμερικανικό προξενείο στην Αρμπίλ έχει γίνει συχνά στόχος επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ρουκέτες από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Snapshot powered by AI

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν απόψε νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), που είναι αρμόδια για την αρμόδια για την περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Σε ενημέρωση της CENTCOM μέσω Χ αναφέρεται ότι «στις 3:00 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής στις ΗΠΑ, 22:00 στην Ελλάδα), αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν δεύτερο γύρο επιθέσεων σήμερα εναντίον του Ιράν. Τα πλήγματα έχουν στόχο τα μέσα που χρησιμοποιεί ο ιρανικός στρατός για να απειλήσει πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, μια διεθνή θαλάσσια οδό ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο».

Ιράκ: Εκρήξεις κοντά στο προξενείο των ΗΠΑ στην πόλη Αρμπίλ

Πολλές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε κοντά στο προξενείο των ΗΠΑ στην πόλη Αρμπίλ, την πρωτεύουσα του Ιρακινού Κουρδιστάν, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου και πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

Οι δημοσιογράφοι είπαν ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν κοντά στο προξενείο, το οποίο έχει γίνει στόχος επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ρουκέτες από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας, καταρρίφθηκε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το οποίο ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά. Τα συντρίμμια του έπεσαν κοντά στο αμερικανικό προξενείο.