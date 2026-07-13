Γερμανία: Ισόβια σε μέλη του Ισλαμικού Κράτους που κρατούσαν παιδιά Γιεζίντι ως σκλάβες του σεξ

Snapshot Το Ανώτερο Περιφερειακό Δικαστήριο του Μονάχου επέβαλε ισόβια κάθειρξη σε δύο μέλη του Ισλαμικού Κράτους για την υποδούλωση και κακοποίηση δύο κοριτσιών Γιεζίντι.

Τα θύματα, ηλικίας 5 και 12 ετών, κρατήθηκαν ως σκλάβες του σεξ μεταξύ 2015 και 2017 στην περιοχή Ιράκ-Συρία υπό τον έλεγχο του ΙΚ.

Ο Τουανά Χ.Σ. βίασε επανειλημμένα τα κορίτσια, ενώ η σύζυγός του προκαλούσε εγκαύματα και τιμωρίες στα παιδιά.

Το ζευγάρι κατηγορήθηκε για γενοκτονία, υποδούλωση ανηλίκων, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου.

Οι δράστες συνελήφθησαν το 2024 στη Βαυαρία αφού δεν απελευθέρωσαν τα κορίτσια, αλλά τα παρέδωσαν σε άλλα μέλη του ΙΚ. Snapshot powered by AI

Ποινή ισόβιας κάθειρξης επέβαλε το Ανώτερο Περιφερειακό Δικαστήριο του Μονάχου σε ζευγάρι Ιρακινών μελών της τρομοκρατικής οργάνωσης «Ισλαμικό Κράτος», οι οποίοι κρατούσαν δύο κορίτσια Γιεζίντι ως σκλάβες τους.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι Τουανά Χ.Σ. και Αζιά Ρ.Α. βρίσκονταν την περίοδο 2015-2017 στην περιοχή μεταξύ Ιράκ και Συρίας η οποία ελεγχόταν από το «ΙΚ» και εκεί άρπαξαν από τους Γιεζίντι αρχικά ένα 5χρονο κορίτσι, ενώ αργότερα έπεσε στα χέρια τους και ένα κορίτσι 12 ετών. Τα δύο παιδιά ζούσαν ως σκλάβες του ζευγαριού, ενώ ήταν θύματα βίας και σεξουαλικής κακοποίησης. Επιπλέον, έπρεπε να ασπαστούν την ιδεολογία της τρομοκρατικής οργάνωσης των απαγωγέων τους.

Ο Τουανά Χ.Σ. φέρεται να βίασε πολλές φορές τα δύο κορίτσια, ενώ η σύζυγός του φρόντιζε κάθε φορά να ετοιμάζει ένα δωμάτιο και να μακιγιάρει τα θύματα. Επιπλέον, η γυναίκα προκαλούσε συχνά σκοπίμως εγκαύματα στα παιδιά και τους επέβαλλε ως τιμωρία να στέκονται επί ώρες σε ένα πόδι. Το ζευγάρι κρίθηκε μεταξύ άλλων ένοχο για συμμετοχή σε γενοκτονία και για υποδούλωση ανηλίκων.

Μετά το 2017, όταν το «Ισλαμικό Κράτος» εκδιώχθηκε από την περιοχή, οι δύο κατηγορούμενοι εγκατέλειψαν τη Συρία, αλλά δεν απελευθέρωσαν τα κορίτσια, τα οποία τα παρέδωσαν, αντιθέτως, σε άλλα μέλη της οργάνωσης. Τον Απρίλιο του 2024 συνελήφθησαν στη Βαυαρία και τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ