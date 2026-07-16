Ιράκ: Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν μη επανδρωμένα συστήματα στην Αρμπίλ του Κουρδιστάν

Εκρήξεις σημειώθηκαν στην περιοχή αφού ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας

Επιμέλεια - Ελένη Ευστρατίου

Ιράκ: Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν μη επανδρωμένα συστήματα στην Αρμπίλ του Κουρδιστάν
IRGC
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέρψαν οκτώ μη επανδρωμένα συστήματα με εκρηκτικά πάνω από την πόλη Αρμπίλ στο Κουρδιστάν του Ιράκ.
  • Η επίθεση ήταν η πρώτη με μη επανδρωμένα συστήματα στο αμερικανικό προξενείο στην Αρμπίλ μετά την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τον Απρίλιο.
  • Δεν υπήρξαν θύματα από την επίθεση και δεν έχει αναληφθεί ευθύνη μέχρι στιγμής.
  • Το ιρακινό Κουρδιστάν έχει γίνει συχνά στόχος επιθέσεων, κυρίως από ιρακινές οργανώσεις που πρόσκεινται στο Ιράν, με πάνω από 600 επιθέσεις σε αμερικανικές εγκαταστάσεις.
  • Την ίδια μέρα της επίθεσης, ο πρωθυπουργός του Ιράκ συναντήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ στη Ουάσινγκτον.
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Αρκετά μη επανδρωμένα συστήματα καταρρίφθηκαν την Τετάρτη πάνω από την πόλη Αρμπίλ στο Ιράκ, όπως ανακοίνωσαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσαν ότι είδαν drones να κάνουν υπέρπτηση στην Αρμπίλ, πρωτεύουσα της αυτόνομης περιφέρειας Κουρδιστάν του Ιράκ στο βόρειο τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με το Ιράν, προτού χτυπηθούν από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, με αποτέλεσμα να σημειωθούν εκρήξεις.

Οι καπνοί ήταν ορατοί σε απόσταση γύρω από το αμερικανικό προξενείο, που είχε ήδη γίνει στόχος κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου.

Το Γαλλικό Πρακτορείο μεταδίδει ότι αυτή ήταν η πρώτη επιδρομή με χρήση μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων που είχε στόχο το προξενείο στην Αρμπίλ αφότου κηρύχτηκε η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη στις αρχές Απριλίου.

Οι κουρδικές «αντιτρομοκρατικές» δυνάμεις ανέφεραν ότι οι δυνάμεις του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ «κατέρριψαν (...) οκτώ drones φορτωμένα εκρηκτικά από τις 20:53 ως τις 21:53» (σ.σ.: τοπικές ώρες και ώρα Ελλάδας).

Δεν υπάρχουν θύματα.

Δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης για τη χθεσινή ενέργεια, τουλάχιστον ως αυτό το στάδιο.

Την ίδια μέρα, ο νέος πρωθυπουργός του Ιράκ, Αλί αζ Ζαΐντι, επισκέφτηκε την Ουάσινγκτον, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το ιρακινό Κουρδιστάν, περιοχή με μεγάλα πετρελαϊκά κοιτάσματα, όπου είναι παρούσες οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, έχει γίνει επανειλημμένα στόχος επιθέσεων από το ξέσπασμα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου. Ιρακινές ένοπλες οργανώσεις που πρόσκεινται στο Ιράν πιστεύεται πως βρίσκονταν πίσω από τις περισσότερες ενέργειες αυτής της φύσης.

Αυτές οι οργανώσεις επιτέθηκαν πάνω από 600 φορές εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Ιράκ.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν επίσης φέρονται να προχώρησαν σε πλήγματα στην περιοχή, στοχοποιώντας κυρίως Ιρανούς Κούρδους αντάρτες που έχουν βάσεις στο ιρακινό Κουρδιστάν, ακόμη και αφού άρχισε η κατάπαυση του πυρός.

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