Τραμπ: Το Ιράν θέλει «διακαώς» να καταλήξει σε συμφωνία - Λάβαμε ένα τηλεφώνημα, θέλουν συνάντηση

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε ιρανικούς στόχους για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα.

Το Ιράν ζήτησε συνάντηση, όπως επιβεβαίωσε ο Τραμπ μετά από τηλεφώνημα που έλαβε.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι θα δουν εάν θα καταλήξουν σε συμφωνία ή αν η σύγκρουση θα τελειώσει με άλλη μορφή. Snapshot powered by AI

«Το Ιράν θέλει συνάντηση και συμφωνία», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα στο Fox Business την ώρα που οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέα πυρά κατά ιρανικών στόχων για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν επιθυμεί «διακαώς» να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφο του Fox Business, στο περιθώριο εκδήλωσης στην Πενσιλβάνια, ο Τραμπ ανέφερε πως η Τεχεράνη εξέφρασε βούληση για συνάντηση. «Λάβαμε ένα τηλεφώνημα καθώς ερχόμουν εδώ. Θέλουν συνάντηση», είπε ο Τραμπ.

Κατά την ομιλία του αργότερα στην εκδήλωση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς συμφωνία, εν μέσω των συνεχιζόμενων αμερικανικών βομβαρδισμών. «Δεν τους αρέσουν αυτά που κάνουμε και θέλουν να τα βρούμε. Θα δούμε εάν θα τα βρούμε ή απλώς θα το τελειώσουμε», είπε ο Τραμπ.

NOW - Trump: "We'll have Iran defeated soon. They'll be defeated very soon!" pic.twitter.com/AKQNOyE4S5

— Disclose.tv (@disclosetv) July 15, 2026



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