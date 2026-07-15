Νέα προειδοποίηση Τραμπ σε Ιράν: «Δεν μου αρέσει να δίνω προθεσμίες, αλλά…»

Snapshot Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αρνείται να δώσει συγκεκριμένη προθεσμία στο Ιράν για στρατιωτικές ενέργειες.

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να βομβαρδίσουν ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς και γέφυρες στο Ιράν εάν δεν υπάρξει συμφωνία.

Η προειδοποίηση περιλαμβάνει την έναρξη βομβαρδισμών από την επόμενη εβδομάδα και κλιμάκωση τις επόμενες ημέρες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προτρέπει το Ιράν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να αποφευχθούν οι επιθετικές ενέργειες. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως δεν του αρέσει να δίνει προθεσμίες, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους τι προθεσμία έχει το Ιράν προτού οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αρχίσουν να βομβαρδίζουν γέφυρες.

«Δεν μου αρέσει να δίνω προθεσμίες, αλλά ξέρουν καλά, ξέρουν πώς πάει… Καλύτερα να φερθούν σωστά», είπε ο Τραμπ.

Χθες Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε διαμηνύσει μέσω συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News ότι θα διατάξει να βομβαρδιστούν ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες στο Ιράν από την επόμενη εβδομάδα εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε «συμφωνία».

«Τα πράγματα θα πάνε αληθινά άσχημα γι’ αυτούς», καθώς «την επόμενη εβδομάδα θα πάρουν σειρά οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί» και τη μεθεπόμενη θα «πάρουν σειρά οι γέφυρες» αν οι Ιρανοί «δεν καθίσουν στο τραπέζι να διαπραγματευτούν», είπε ο Τραμπ στο τηλεοπτικό δίκτυο.