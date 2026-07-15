Αποζημίωση 5,6 εκατ. δολαρίων κατέβαλε ο Τραμπ στην Τζιν Κάρολ μετά από απόφαση δικαστηρίου

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ κατέβαλε αποζημίωση 5,6 εκατ. δολαρίων στην Ε. Τζιν Κάρολ μετά από δικαστική απόφαση.

Η Τζιν Κάρολ είχε καταγγείλει τον Τραμπ για σεξουαλική επίθεση το 1996 και δυσφήμιση το 2019.

Η αποζημίωση καταβλήθηκε μετά την απόρριψη του αιτήματος Τραμπ από το Ανώτατο Δικαστήριο να εξετάσει την υπόθεση.

Το Ανώτατο Δικαστήριο έκανε τελεσίδικη την απόφαση αρνούμενο να εξετάσει την προσφυγή του Τραμπ στα τέλη Ιουνίου 2023.

Σε άλλη δίκη για δυσφήμιση, ο Τραμπ καταδικάστηκε σε αποζημίωση 83,3 εκατ. δολαρίων, με την τελική αποδέσμευση να εξαρτάται από το Ανώτατο Δικαστήριο. Snapshot powered by AI

Αποζημίωση ύψους 5,6 εκατ. δολαρίων κατέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στην δημοσιογράφο και συγγραφέα, Ε. Τζιν Κάρολ, μετά την τελική απόφαση δικαστηρίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος βρισκόταν σε δικαστική διαμάχη με την συγγραφέα, μετά από καταγγελία της τελευταίας για σεξουαλική επίθεση το 1996 και δυσφήμιση το 2019.

Το δικαστήριο ανακοίνωσε ότι τα χρήματα καταβλήθηκαν στον λογαριασμό της Κάρολ εχθές, Τρίτη, ενώ μέχρι τώρα βρίσκονταν σε καταπιστευματικό λογαριασμό, μετά το αίτημα Τραμπ η υπόθεση να εξεταστεί από το Ανώτατο Δικαστήριο, κάτι που απορρίφθηκε.

«Σήμερα, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι (η Ε.Τζιν Κάρολ) έλαβε την αποζημίωση που της επιδίκασαν οι ένορκοι μετά την απόφαση αυτήν» που χρονολογείται από τον Μάιο του 2023, ανέφερε η δικηγόρος της, Ρομπέρτα Κάπλαν.

Στα τέλη Ιουνίου το Ανώτατο Δικαστήριο κατέστησε τελεσίδικη την απόφαση, αφού αρνήθηκε να εξετάσει την προσφυγή που είχε καταθέσει ο Τραμπ. Ομοσπονδιακός δικαστής τον διέταξε την περασμένη εβδομάδα να καταβάλει το ποσό.

Το ιστορικό

Η πρώην δημοσιογράφος και αρθρογράφος του περιοδικού Elle, που σήμερα είναι 82 ετών, είχε κατηγορήσει τον Τραμπ ότι της επιτέθηκε σεξουαλικά στα δοκιμαστήρια ενός πολυκαταστήματος της Νέας Υόρκης, το 1996.

Όταν οι ισχυρισμοί της δημοσιοποιήθηκαν, με την ευκαιρία της κυκλοφορίας ενός βιβλίου της, το 2019, ο Τραμπ την αποκάλεσε «διεφθαρμένη» και μίλησε για «στημένη υπόθεση».

Σε άλλη δίκη στη Νέα Υόρκη, όπου παραπέμφθηκε ο Τραμπ επίσης για δυσφήμιση της Κάρολ, καταδικάστηκε να της καταβάλει 83,3 εκατομμύρια δολάρια. Το Εφετείο επικύρωσε την απόφαση αλλά η αποδέσμευση του ποσού θα εξαρτηθεί από την ετυμηγορία του Ανώτατου Δικαστηρίου, εφόσον δεχτεί να εξετάσει το θέμα.

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