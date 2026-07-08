Ντόναλντ Τραμπ: Δικαστήριο διέταξε την αποζημίωση της Τζιν Κάρολ με 5,8 εκατ. δολάρια

Snapshot Δικαστήριο της Νέας Υόρκης διέταξε τον Ντόναλτ Τραμπ να καταβάλει 5,8 εκατ. δολάρια στην Ε. Τζιν Κάρολ για σεξουαλική κακοποίηση και δυσφήμιση.

Το Ανώτατο Δικαστήριο αρνήθηκε να εξετάσει την έφεση του Τραμπ για την υπόθεση στις 29 Ιουνίου 2023.

Οι δικηγόροι του Τραμπ ζήτησαν καθυστέρηση της πληρωμής, υποστηρίζοντας ότι η δωρεά των χρημάτων από την Κάρολ θα προκαλούσε ανεπανόρθωτη βλάβη.

Ο Τραμπ αρνείται τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντας την Κάρολ ψεύτρα και ισχυρίζεται ότι η υπόθεση είναι πολιτικά υποκινούμενη.

Άλλο δικαστήριο το 2024 επέβαλε πρόστιμο 83,3 εκατ. δολαρίων στον Τραμπ για δυσφημιστικές δηλώσεις κατά της Κάρολ το 2019, χωρίς να αναγνωρίσει προεδρική ασυλία. Snapshot powered by AI

Αποζημίωση εκατομμυρίων καλείται να καταβάλει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην δημοσιογράφο Ε. Τζιν Κάρολ, για σεξουαλική κακοποίηση και δυσφήμιση.

Το δικαστήριο της Νέας Υόρκης εξέτασε σήμερα την έφεση που είχε υποβάλλει ο Αμερικανός πρόεδρος και κατέληξε στην αρχική του απόφαση, ότι πρέπει να καταβληθούν 5 εκατ δολάρια συν τους τόκους. Πρόκειται για μία δικαστική διαμάχη που έχει ξεκινήσει πριν από σχεδόν επτά χρόνια, με την πρώην δημοσιογράφο του Elle να καταγγέλλει τον πρόεδρο Τραμπ για πράξεις που έκανε το 1996.

Τα χρήματα ήταν κατατεθειμένα σε καταπιστευματικό λογαριασμό, μέχρι να εκδικαστεί η έφεση που είχε υποβάλει ο Τραμπ. Το Ανώτατο Δικαστήριο αρνήθηκε στις 29 Ιουνίου να εξετάσει την υπόθεση.

Οι δικηγόροι του Τραμπ κατέθεσαν αίτημα στο δικαστήριο για επανεξέταση της υπόθεσης από το Ανώτατο Δικαστήριο και ζήτησαν την καθυστέρηση της πληρωμής της Κάρολ, η οποία έχει οριστεί να γίνει με τόκους. Υποστήριζαν ότι ο πρόεδρος θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη και «μη ανακτήσιμη απώλεια» αν η Κάρολ υλοποιήσει την πρόθεσή της να δωρίσει τα χρήματα επειδή, εάν το κάνει, δεν θα είναι δυνατόν να ανακτηθούν στο μέλλον.

Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει ήδη απορρίψει την εξέταση της υπόθεσης από τις 29 Ιουνίου.

Επιπλέον, ισχυρίστηκαν ότι αν επιτρεπόταν στην Κάρολ να εισπράξει τα χρήματα αλλά στη συνέχεια το Ανώτατο Δικαστήριο δεχόταν να επανεξετάσει την υπόθεση, αυτό θα υπονόμευε την εμπιστοσύνη του κοινού στη δικαιοσύνη, σε μια περίοδο που οι υποστηρικτές του Τραμπ εκφράζουν «ανησυχίες για πολιτικά υποκινούμενη εργαλειοποίηση του νομικού συστήματος».

Ο Τραμπ έχει απορρίψει τους ισχυρισμούς της πρώην δημοσιογράφου, λέγοντας ότι είναι «απάτη», αρνήθηκε ότι την γνώριζε και υποστήριξε ότι εκείνη επινόησε την ιστορία για να πουλήσει τα απομνημονεύματά της. Το 2022 οι ένορκοι επιδίκασαν στην Κάρολ 5 εκατομμύρια δολάρια για δυσφήμιση, αν και δεν έκριναν ότι την βίασε.

Άλλο δικαστήριο, το 2024, διέταξε τον Τραμπ να πληρώσει στην Κάρολ 83,3 εκατομμύρια δολάρια λόγω των δηλώσεων που είχε κάνει σε βάρος της το 2019, κατά την πρώτη θητεία του στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ λέει ότι δικαιούται προεδρική ασυλία για εκείνη την υπόθεση. Τον περασμένο Σεπτέμβριο ωστόσο το 2ο Εφετείο του Μανχάταν αρνήθηκε να ακυρώσει την πρωτόδικη απόφαση.

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