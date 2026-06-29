ΗΠΑ: «Όχι» από Ανώτατο Δικαστήριο σε Τραμπ για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης -Θα πληρώσει $5 εκατ.

Υποχρεούται να καταβάλει 5 εκατ. δολάρια στη συγγραφέα και δημοσιογράφο Ε. Τζιν Κάρολ - Ισχυρίζεται ότι της ίχε επιτεθεί σεξουαλικά σε πολυκατάστημα της Νέας Υόρκης

Newsbomb

ΗΠΑ: «Όχι» από Ανώτατο Δικαστήριο σε Τραμπ για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης -Θα πληρώσει $5 εκατ.
E. Jean Carroll exits the New York Federal Court, Friday, Sept. 6, 2024, after former President Donald Trump appeared in court, in New York. (AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez)
FR171643 AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε την έφεση του Ντόναλντ Τραμπ για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης και δυσφήμησης εις βάρος της Ε. Τζιν Κάρολ.
  • Ο Τραμπ υποχρεούται να καταβάλει 5 εκατ. δολάρια ως αποζημίωση στην Κάρολ για την υπόθεση που αφορούσε σεξουαλική επίθεση τη δεκαετία του 1990.
  • Η Κάρολ είχε καταθέσει αγωγή το 2019 και νέα μήνυση το 2022, με τη δεύτερη υπόθεση να εκδικάζεται πρώτη και να οδηγεί στην επιδίκαση των 5 εκατ. δολαρίων.
  • Η πρώτη αγωγή είχε καταλήξει σε απόφαση αποζημίωσης 83 εκατ. δολαρίων κατά του Τραμπ, με το συνολικό οφειλόμενο ποσό να υπερβαίνει τα 100 εκατ. δολάρια με τους τόκους.
  • Ο Τραμπ αρνείται τις κατηγορίες και συνεχίζει τη νομική του μάχη, ενώ έχει ήδη καταθέσει 5,5 εκατ. δολάρια σε δικαστικό λογαριασμό.
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Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε τη Δευτέρα την έφεση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με απόφαση που τον υποχρεώνει να καταβάλει 5 εκατ. δολάρια και που διαπίστωσε ότι είχε διαπράξει σεξουαλική κακοποίηση και δυσφήμηση εις βάρος της συγγραφέως και δημοσιογράφου Ε. Τζιν Κάρολ. Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι ο Τραμπ θα πρέπει πλέον να καταβάλει το ποσό.

Η Κάρολ είχε καταθέσει αγωγή το 2019 για δυσφήμηση, ενώ το 2022 υπέβαλε νέα μήνυση για δυσφήμηση και επίθεση, μετά την ψήφιση νόμου στη Νέα Υόρκη που επέτρεψε σε θύματα σεξουαλικής κακοποίησης να διεκδικήσουν αστικές αποζημιώσεις για παλαιότερα περιστατικά. Σε μια ασυνήθιστη εξέλιξη, η δεύτερη υπόθεση οδηγήθηκε πρώτη σε δίκη και το σώμα ενόρκων επιδίκασε αποζημίωση 5 εκατ. δολαρίων υπέρ της Κάρολ.

Η πρώτη αγωγή, του 2019, εκδικάστηκε αργότερα και κατέληξε σε απόφαση αποζημίωσης ύψους 83 εκατ. δολαρίων εις βάρος του Τραμπ. Με τους τόκους, το συνολικό ποσό που οφείλει στην Κάρολ υπερβαίνει τα 100 εκατ. δολάρια.

Η αγωγή του 2022 υποστήριζε ότι ο Τραμπ είχε επιτεθεί σεξουαλικά στην Κάρολ σε πολυκατάστημα της Νέας Υόρκης στα μέσα της δεκαετίας του 1990 και στη συνέχεια τη δυσφήμησε, ισχυριζόμενος ότι επινόησε την ιστορία για να ενισχύσει τις πωλήσεις βιβλίου της. Ο Τραμπ, ο οποίος αρνείται συστηματικά τις κατηγορίες, είχε υποστηρίξει ότι ο ομοσπονδιακός δικαστής Λιούις Κάπλαν έκανε σφάλματα επιτρέποντας στο σώμα ενόρκων να ακούσει καταθέσεις δύο γυναικών που τον κατηγορούν για παρόμοιες επιθέσεις στο παρελθόν.

Επιπλέον, είχε αντιταχθεί στη χρήση της ταινίας «Access Hollywood», στην οποία το 2005 ακούγεται να κάνει χυδαίες και υποτιμητικές αναφορές για γυναίκες, περιγράφοντας συμπεριφορές σεξουαλικής παρενόχλησης.

«Όταν είσαι σταρ, σου επιτρέπουν να το κάνεις… Πιάσε τις από τα γεννητικά όργανα», είχε ακουστεί να λέει στο επίμαχο ηχητικό.

Πέρυσι, το Εφετείο του 2ου Ομοσπονδιακού Περιφερειακού Δικαστηρίου επικύρωσε την απόφαση των 5 εκατομμυρίων δολαρίων, κρίνοντας ότι δεν υπήρξαν νομικά σφάλματα που να δικαιολογούν νέα δίκη. Τον Ιούνιο του 2025, απορρίφθηκε και η προσπάθεια επανεξέτασης από το σύνολο των δικαστών, ενώ λίγους μήνες αργότερα ο Τραμπ προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Οι δικηγόροι του Τραμπ είχαν υποστηρίξει ότι η υπόθεση προκαλεί «σοβαρή ζημιά στον θεσμό της Προεδρίας», καθώς τον αναγκάζει να αποσπάται από τα καθήκοντά του, κάνοντας λόγο για «αβάσιμες κατηγορίες» και «δικαστική κακομεταχείριση».

Το Ανώτατο Δικαστήριο δεν αιτιολόγησε την απόφασή του να μην εξετάσει την υπόθεση, όπως συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Αναμένεται, πάντως, ότι ο Τραμπ θα συνεχίσει τη νομική του μάχη για τη δεύτερη απόφαση των 83 εκατ. δολαρίων.

Σύμφωνα με τα δικαστικά στοιχεία, ο Τραμπ είχε καταθέσει ήδη 5,5 εκατ. δολάρια σε λογαριασμό που ελέγχεται από το δικαστήριο, γεγονός που καθιστά πιθανή την άμεση καταβολή του ποσού στην Κάρολ.

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