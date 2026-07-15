Τραμπ: «Οι επιθέσεις στο Ιράν θα σταματήσουν όταν το πω εγώ» - Νέες απειλές για τη διαπραγμάτευση

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχίσουν αν δεν υπάρξει συμφωνία

Ελένη Ευστρατίου

Τραμπ: «Οι επιθέσεις στο Ιράν θα σταματήσουν όταν το πω εγώ» - Νέες απειλές για τη διαπραγμάτευση
AP/Julia Demaree Nikhinson
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι η Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
  • Οι ΗΠΑ απείλησαν να χτυπήσουν ενεργειακούς σταθμούς και γέφυρες στο Ιράν την επόμενη εβδομάδα, εάν δεν υπάρξει συμφωνία.
  • Ο Τραμπ δεν απέκλεισε την πιθανότητα χερσαίας στρατιωτικής επέμβασης στο Ιράν, αλλά δήλωσε ότι προτιμά να την αποφύγει.
  • Η κυβέρνηση Τραμπ πάγωσε πάνω από 130 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα που συνδέονται με το Ιράν, εντείνοντας την οικονομική πίεση στη χώρα.
  • Το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει καταρρεύσει μετά τις αλλεπάλληλες επιθέσεις και τις στρατιωτικές αντιδράσεις των δύο πλευρών.
Snapshot powered by AI

Ο Τραμπ δήλωσε ότι τα πλήγματα στο Ιράν, τα οποία συνεχίστηκαν για τέταρτη συνεχή ημέρα, θα «συνεχίσουν μέχρι να πω ότι είναι αρκετό».

Σε συνέντευξη που έδωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδος) στο Fox News και τον Τρέι Γινγκστ, δήλωσε ότι τα χτυπήματα θα συνεχιστούν στο Ιράν μέχρι η χώρα να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Το μνημόνιο κατανόησης που είχε υπογραφεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει ουσιαστικά καταρρεύσει μετά τις αλλεπάλληλες επιθέσεις των δύο χωρών, ενώ οι ΗΠΑ επιτέθηκαν για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα σε αρκετές πόλεις. Η Τεχεράνη απάντησε με σφοδρά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις της Μέσης Ανατολής.

«Η χώρα δεν θα μείνει σε κανέναν»

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις είναι μέχρι στιγμής «πολύ προσεκτικές με τον άμαχο πληθυσμό», ωστόσο αν το Ιράν δεν προχωρήσει σε συμφωνία η χώρα δεν θα «έχει μείνει σε κανέναν».

Όπως ανέφερε, επικοινώνησε με αξιωματούχους του Ιράν και τους έστειλε αυτό το μήνυμα προκειμένου να ασκήσει πιέσεις ώστε να καταλήξουν σε συμφωνία. Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι το Ιράν θα κάνει μια τέτοια συμφωνία, ο Τραμπ είπε στον Γινγκστ: «Θα έπρεπε. Δεν ξέρω αν θα το κάνουν ή όχι».

«Ο μόνος τρόπος να διαπραγματευτείς με αυτούς τους ανθρώπους είναι μέσω της στρατιωτικής δύναμης», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνέντευξή του προσθέτοντας ότι οι Ιρανοί έχουν ακόμα δυνάμεις, αλλά όχι πολλές.

Χτυπήματα σε ενεργειακούς σταθμούς

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν γέφυρες και σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής στο Ιράν «την επόμενη εβδομάδα», εκτός εάν η Τεχεράνη επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά αύριο το βράδυ. Θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά το επόμενο βράδυ, και στη συνέχεια την επόμενη εβδομάδα γίνεται πολύ κακό γι 'αυτούς, γιατί την επόμενη εβδομάδα έρχονται οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής. Την επόμενη εβδομάδα έρχονται οι γέφυρες. Θα βγάλουμε όλους τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας. Θα χτυπήσουμε όλες τις γέφυρες τους, εκτός αν φτάσουν στο τραπέζι και δεν διαπραγματευτούν», δήλωσε στη συνέντευξη.

Πρόσθεσε ότι «οι στόχοι παραγωγής ενέργειας είναι οι τελευταίοι, αλλά θα χτυπηθούν κάποια στιγμή», εάν δεν συμφωνήσουν. Μάλιστα, ο ίδιος πιστεύει ότι αν δεν υπήρχε αυτή η στρατηγική από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα γινόταν ποτέ μία συμφωνία ώστε να μην αποκτήσουν πυρηνικά όπλα, ενώ χαρακτήρισε «κακή» την προηγούμενη συμφωνία με τον Ομπάμα.

Δεν αποκλείει τη χερσαία εκστρατεία

Ο πρόεδρος αρνήθηκε επίσης να αποκλείσει την κλήση χερσαίων στρατευμάτων στο Ιράν, αλλά είπε «δεν θέλω να το κάνω αυτό».

«Μερικές φορές χρειάζεστε μια χερσαία εκστρατεία, αλλά έχουμε άλλους ανθρώπους που θα κάνουν την εκστρατεία εδάφους για εμάς», είπε. Δεν διευκρίνισε άλλες χώρες που είχαν προσφερθεί να στείλουν στρατεύματα.

«Πάγωμα» 130 εκατ. δολαρίων σε κρυπτονομίσματα

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει παγώσει περισσότερα από 130 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα που λέει ότι συνδέεται με το Ιράν, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν για άλλη μια φορά να εντείνουν την πίεση κατά της Τεχεράνης.

Η κύρωση αυτή έρχεται καθώς το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν που προορίζεται να τερματίσει τον πόλεμο έχει καταρρεύσει. Η κυβέρνηση έχει επιβάλει μια σειρά κυρώσεων τις τελευταίες ημέρες και έχει επίσης κλιμακώσει τη στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, εξαπολύοντας ένα άλλο σύνολο αεροπορικών επιδρομών την Τρίτη.

Το υπουργείο Οικονομικών επέβαλε την Τρίτη κυρώσεις σε πολλά ψηφιακά πορτοφόλια που λέγεται ότι συνδέονται με την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν, οδηγώντας στο πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων. Το υπουργείο επέβαλε επίσης κυρώσεις σε περισσότερους από 50 στόχους που φέρονται να συνδέονται με ιρανικό δίκτυο αποφυγής κυρώσεων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:46ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Για «στοχευμένα πλήγματα κατά αμάχων» κατηγορεί η Κεντρική Αμερικανική Διοίκηση το Ιράν

03:21ΚΟΣΜΟΣ

Ανδαλουσία: Ταυτοποιήθηκαν οι νεκροί από τη μεγάλη πυρκαγιά - Δέκα ακόμη άνθρωποι αγνοούνται

02:56ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Απορρίφθηκε πρόταση της Μελόνι για σταυροδοσία στις εκλογές - Παραίτηση ζητά η αντιπολίτευση

02:31ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Οι επιθέσεις στο Ιράν θα σταματήσουν όταν το πω εγώ» - Προειδοποιεί για επιθέσεις σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας αν δεν υπάρξει συμφωνία

02:05ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν θα συνεχίσει την άσκηση κυριαρχίας «με κάθε κόστος» στα Στενά του Ορμούζ - Καμία ισχύ της συμφωνίας μετά τις αμερικανικές επιθέσεις

01:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Με άνοδο έκλεισε το χρηματιστήριο Νέας Υόρκης λόγω ώθησης από τράπεζες και πληθωρισμό

01:16ΚΟΣΜΟΣ

Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις ΗΠΑ με νέους βομβαρδισμούς - Ιρανικά πλήγματα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία

00:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Νέστορα: Εξιτήριο παίρνει την Τετάρτη από το νοσοκομείο «Παπανικολάου»

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Στους 4.734 ανέρχονται οι νεκροί από τους δύο φονικούς σεισμούς

00:06ΚΟΣΜΟΣ

«Λύγισε» το διαδίκτυο: Μπαμπάς με άνοια θυμάται και σιγοτραγουδάει τους στίχους σε συναυλία

00:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Επιβλητική «φούρια ρόχα» έκανε… πλάκα στους Γάλλους και πέρασε στον τελικό!

23:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα αδείας: Πότε καταβάλλεται και πώς μπορείτε να υπολογίσετε τα χρήματα που θα λάβετε

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Contender» επέστρεψε: Ο μεγαλύτερος λευκός καρχαρίας επανεμφανίστηκε μετά από μήνες απουσίας

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Τι μέρα «πέφτει» ο Δεκαπενταύγουστος - Πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν

23:27ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη χώρα ζητά άδεια για δημιουργία στρατού 10.000.000 ρομπότ για να αντιμετωπίσει την Κίνα

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 14χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Είχε καταναλώσει αλκοόλ

23:09WHAT THE FACT

Επιστήμονες καταγράφουν για πρώτη φορά ένα επεισόδιο διαστολής του θαλάσσιου πυθμένα στον Ινδικό

23:00ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Παρατείνεται η υποχρέωση υποβολής εκθέσεων για τις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα

22:51ΚΟΣΜΟΣ

Η αστροναύτης γιορτάζει 150 ημέρες στο διάστημα με ένα μοναδικό βίντεο της γης τη νύχτα

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Γαλλική πρεσβεία: Εκδήλωση για την εθνική εορτή της Γαλλίας - «Συμμαχία προσανατολισμένη στο μέλλον η ελληνογαλλική σχέση»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Contender» επέστρεψε: Ο μεγαλύτερος λευκός καρχαρίας επανεμφανίστηκε μετά από μήνες απουσίας

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Παραλίγο τραγωδία: Αεροπλάνο που εκτελούσε πτήση από Λούτον για Αθήνα απογειώθηκε στο τέλος του διαδρόμου – Το αδιανόητο λάθος των πιλότων

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Χειροπέδες σε 44χρονο που κατηγορείται ότι βίασε επανειλημμένα την πεθερά του - Τι είπε στον εισαγγελέα

21:41ΕΛΛΑΔΑ

«Μέσα σε 10 λεπτά άρχισαν να ζαλίζονται, σα να μεθούσαν»: Από υποξία ο θάνατος του ζευγαριού στον Πειραιά; Πραγματογνώμονας εξηγεί στο Newsbomb

19:27WHAT THE FACT

Hφαίστειο ξυπνά μετά από 700.000 χρόνια και οι επιστήμονες δεν έχουν την πολυτέλεια να το αγνοήσουν

00:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Επιβλητική «φούρια ρόχα» έκανε… πλάκα στους Γάλλους και πέρασε στον τελικό!

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μάχη» των μετεωρολογικών μοντέλων για το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου – Τι προβλέπουν το αμερικανικό GFS και το ευρωπαϊκό ECMWF

11:48ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Αυγούστου - Πρόγνωση με βάση 400 πιθανά σενάρια από 8 κέντρα

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρό ζευγάρι στον Πειραιά: «Έχασα το κορίτσι μου» έλεγε ουρλιάζοντας η μητέρα της 24χρονης

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Σκανδαλώδης σχέση: O γαμπρός παντρεύτηκε την πεθερά του - «Έριξε» το διαδίκτυο το βίντεο της τελετής

21:06ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός στην πίστα: Η στιγμή που αεροπλάνο της Ryanair χάνει τη ρόδα του και γίνεται viral

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Βγήκε για SUP στη Λήμνο και γύρισε με «καμπάνα» 250 ευρώ: Τι δεν πρέπει να ξεχάσετε πριν ανέβετε στη σανίδα και ποιοι είναι οι κανόνες για τα θαλάσσια μέσα αναψυχής

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς – «Η κοπέλα έμοιαζε να κοιμάται»: Μαρτυρία για τους δύο νεκρούς νεαρούς μέσα σε αυτοκίνητο

22:20WHAT THE FACT

Καλώς ήρθατε στον μεγαλύτερο αστεροειδή του ηλιακού συστήματος: 530 χλμ. διάμετρο και ένα βουνό διπλάσιο από το Έβερεστ

03:21ΚΟΣΜΟΣ

Ανδαλουσία: Ταυτοποιήθηκαν οι νεκροί από τη μεγάλη πυρκαγιά - Δέκα ακόμη άνθρωποι αγνοούνται

14:41ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς - νεκρό ζευγάρι: «Έχασα το κορίτσι μου» έλεγε ουρλιάζοντας η μητέρα της 24χρονης - Τους εντόπισε στο γκαράζ ο πατέρας του 28χρονου

21:08ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στίβος: Κυρίαρχος ο Τεντόγλου στη Βουδαπέστη, στην τρίτη θέση ο Καραλής

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ισπανία: Νεκρά στο ποτάμι βρέθηκαν τα αγνοούμενα δίδυμα 11χρονα αγόρια

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Ryanair: Αυτός είναι ο επιβάτης που σφηνώθηκε στο σπασμένο παράθυρο του αεροπλάνου

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς-νεκρό ζευγάρι: Είχαν αναμμένη μηχανή για να δουλεύει το aircondition μέσα σε κλειστό γκαράζ και πέθαναν από τις αναθυμιάσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ