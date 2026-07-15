Τραμπ: «Οι επιθέσεις στο Ιράν θα σταματήσουν όταν το πω εγώ» - Νέες απειλές για τη διαπραγμάτευση

Snapshot Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι η Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Οι ΗΠΑ απείλησαν να χτυπήσουν ενεργειακούς σταθμούς και γέφυρες στο Ιράν την επόμενη εβδομάδα, εάν δεν υπάρξει συμφωνία.

Ο Τραμπ δεν απέκλεισε την πιθανότητα χερσαίας στρατιωτικής επέμβασης στο Ιράν, αλλά δήλωσε ότι προτιμά να την αποφύγει.

Η κυβέρνηση Τραμπ πάγωσε πάνω από 130 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα που συνδέονται με το Ιράν, εντείνοντας την οικονομική πίεση στη χώρα.

Το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει καταρρεύσει μετά τις αλλεπάλληλες επιθέσεις και τις στρατιωτικές αντιδράσεις των δύο πλευρών. Snapshot powered by AI

Ο Τραμπ δήλωσε ότι τα πλήγματα στο Ιράν, τα οποία συνεχίστηκαν για τέταρτη συνεχή ημέρα, θα «συνεχίσουν μέχρι να πω ότι είναι αρκετό».

Σε συνέντευξη που έδωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδος) στο Fox News και τον Τρέι Γινγκστ, δήλωσε ότι τα χτυπήματα θα συνεχιστούν στο Ιράν μέχρι η χώρα να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Το μνημόνιο κατανόησης που είχε υπογραφεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει ουσιαστικά καταρρεύσει μετά τις αλλεπάλληλες επιθέσεις των δύο χωρών, ενώ οι ΗΠΑ επιτέθηκαν για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα σε αρκετές πόλεις. Η Τεχεράνη απάντησε με σφοδρά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις της Μέσης Ανατολής.

«Η χώρα δεν θα μείνει σε κανέναν»

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις είναι μέχρι στιγμής «πολύ προσεκτικές με τον άμαχο πληθυσμό», ωστόσο αν το Ιράν δεν προχωρήσει σε συμφωνία η χώρα δεν θα «έχει μείνει σε κανέναν».

Όπως ανέφερε, επικοινώνησε με αξιωματούχους του Ιράν και τους έστειλε αυτό το μήνυμα προκειμένου να ασκήσει πιέσεις ώστε να καταλήξουν σε συμφωνία. Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι το Ιράν θα κάνει μια τέτοια συμφωνία, ο Τραμπ είπε στον Γινγκστ: «Θα έπρεπε. Δεν ξέρω αν θα το κάνουν ή όχι».

«Ο μόνος τρόπος να διαπραγματευτείς με αυτούς τους ανθρώπους είναι μέσω της στρατιωτικής δύναμης», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνέντευξή του προσθέτοντας ότι οι Ιρανοί έχουν ακόμα δυνάμεις, αλλά όχι πολλές.

Χτυπήματα σε ενεργειακούς σταθμούς

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν γέφυρες και σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής στο Ιράν «την επόμενη εβδομάδα», εκτός εάν η Τεχεράνη επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά αύριο το βράδυ. Θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά το επόμενο βράδυ, και στη συνέχεια την επόμενη εβδομάδα γίνεται πολύ κακό γι 'αυτούς, γιατί την επόμενη εβδομάδα έρχονται οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής. Την επόμενη εβδομάδα έρχονται οι γέφυρες. Θα βγάλουμε όλους τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας. Θα χτυπήσουμε όλες τις γέφυρες τους, εκτός αν φτάσουν στο τραπέζι και δεν διαπραγματευτούν», δήλωσε στη συνέντευξη.

Πρόσθεσε ότι «οι στόχοι παραγωγής ενέργειας είναι οι τελευταίοι, αλλά θα χτυπηθούν κάποια στιγμή», εάν δεν συμφωνήσουν. Μάλιστα, ο ίδιος πιστεύει ότι αν δεν υπήρχε αυτή η στρατηγική από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα γινόταν ποτέ μία συμφωνία ώστε να μην αποκτήσουν πυρηνικά όπλα, ενώ χαρακτήρισε «κακή» την προηγούμενη συμφωνία με τον Ομπάμα.

Δεν αποκλείει τη χερσαία εκστρατεία

Ο πρόεδρος αρνήθηκε επίσης να αποκλείσει την κλήση χερσαίων στρατευμάτων στο Ιράν, αλλά είπε «δεν θέλω να το κάνω αυτό».

«Μερικές φορές χρειάζεστε μια χερσαία εκστρατεία, αλλά έχουμε άλλους ανθρώπους που θα κάνουν την εκστρατεία εδάφους για εμάς», είπε. Δεν διευκρίνισε άλλες χώρες που είχαν προσφερθεί να στείλουν στρατεύματα.

«Πάγωμα» 130 εκατ. δολαρίων σε κρυπτονομίσματα

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει παγώσει περισσότερα από 130 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα που λέει ότι συνδέεται με το Ιράν, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν για άλλη μια φορά να εντείνουν την πίεση κατά της Τεχεράνης.

Η κύρωση αυτή έρχεται καθώς το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν που προορίζεται να τερματίσει τον πόλεμο έχει καταρρεύσει. Η κυβέρνηση έχει επιβάλει μια σειρά κυρώσεων τις τελευταίες ημέρες και έχει επίσης κλιμακώσει τη στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, εξαπολύοντας ένα άλλο σύνολο αεροπορικών επιδρομών την Τρίτη.

Το υπουργείο Οικονομικών επέβαλε την Τρίτη κυρώσεις σε πολλά ψηφιακά πορτοφόλια που λέγεται ότι συνδέονται με την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν, οδηγώντας στο πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων. Το υπουργείο επέβαλε επίσης κυρώσεις σε περισσότερους από 50 στόχους που φέρονται να συνδέονται με ιρανικό δίκτυο αποφυγής κυρώσεων.

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