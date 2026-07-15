Ιράν: Καμία ισχύ της συμφωνίας με τις ΗΠΑ - Θα συνεχίσει τον έλεγχο στο Στενό του Ορμούζ

Snapshot Το Ιράν θα συνεχίσει να ασκεί κυριαρχία στα Στενά του Ορμούζ ανεξαρτήτως κόστους, παρά τις αμερικανικές επιθέσεις.

Η συμφωνία κατανόησης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ δεν ισχύει πλέον και δεν δεσμεύει την Τεχεράνη για μελλοντικές ενέργειες.

Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν να μπλοκάρουν την εξαγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Μέση Ανατολή όσο συνεχίζονται οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν σε αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές σε νότιες επαρχίες του Ιράν.

Το Ιράν καταγγέλλει τις αμερικανικές επιθέσεις ως εγκλήματα πολέμου και αναφέρει επιθέσεις αντιποίνων σε αμερικανικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Snapshot powered by AI

Το Ιράν θα εξακολουθήσει να ασκεί την κυριαρχία του στα Στενά του Ορμούζ «ανεξαρτήτως κόστους», σημείωσε σήμερα ο υφυπουργός Εξωτερικών της χώρας Καζέμ Γαριμπαμπαντί, μετά τις νέες αμερικανικές επιθέσεις.

Παράλληλα τόνισε ότι το μνημόνιο κατανόησης με τις ΗΠΑ δεν έχει καμία ισχύ πλέον και δεν θα δεσμεύσει την Τεχεράνη για τις επόμενες ενέργειες.

Όπως δήλωσε σε συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση, τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής ασφάλειας της χώρας και θα εξακολουθήσουν να ασκούν τα κυριαρχικά δικαιώματα εκεί.

«Ούτε σταγόνα πετρελαίου δεν φεύγει από τη Μέση Ανατολή»

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης διεμήνυσαν πως όσο συνεχίζονται οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή, «ούτε σταγόνα πετρελαίου ή φυσικού αερίου» δεν θα εξαχθεί από τη Μέση Ανατολή, όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν πως οι αμερικανικές επιθέσεις δεν θα έχουν άλλο αποτέλεσμα πέρα από το να καθυστερήσει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Ανέφεραν επίσης ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν εν είδει αντιποίνων για τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν.

Τρεις νεκροί στο νότιο Ιράν

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν κατά τις ολονύκτιες αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ στις νοτιοδυτικές επαρχίες Ορμούζγκαν και Χουζεστάν του Ιράν, σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους και τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το Πρακτορείο Ειδήσεων Fars ανέφερε ότι οι αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ έπληξαν αρκετές περιοχές σε όλη την επαρχία Χορμοζγκάν, συμπεριλαμβανομένης μιας περιβαλλοντικής εγκατάστασης και μιας κοντινής αποθήκης ζωοτροφών, αναφέρει το News.Az, επικαλούμενο το πρακτορείο Anadolu.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, είπε ότι η επίθεση του αμερικανικού στρατού σε μια θέση «δασοφύλακα» στο Χορμοζγκάν, όπου βρίσκεται το σημαντικό λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, είναι «το τελευταίο παράδειγμα των ειδεχθών εγκλημάτων πολέμου της Αμερικής».

«Ο κατάλογος των εγκλημάτων της Αμερικής κατά των Ιρανών μεγαλώνει κάθε μέρα που περνάει, η Αμερική αποκαλύπτει ένα νέο επίπεδο έχθρας προς το Ιράν», είπε, αναφερόμενος στην επίθεση το πρωί της Τρίτης στο χωριό Seyed Jowzar, Hajjibad, στο βόρειο Hormozgan.

Η επίθεση σκότωσε τρία μέλη της οικογένειας του Τζαβάντ Χασανζαντέχ, σημείωσε ο Μπαγκεΐ.

«Αυτό είναι απλώς το τελευταίο παράδειγμα των ειδεχθών εγκλημάτων πολέμου της Αμερικής τους τελευταίους τεσσεράμισι μήνες, το οποίο ξεκίνησε με τη δολοφονία Ιρανών ηγετών, παιδιών, γυναικών και ανδρών στην Τεχεράνη και τη Μινεάμπ και τον Λαμάρντ».

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