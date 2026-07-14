Νέος γύρος αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν - Δείτε βίντεο

Ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις διεξάγουν αυτή τη στιγμή αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν.

Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι οι αεροπορικές επιδρομές βρίσκονται σε εξέλιξη τις τελευταίες δύο ώρες, μεταδίδει το ABC News.

Πληροφορίες αναφέρουν πως μετά την επίθεση του Ιράν στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, το ΗΠΑ εξαπέλυσαν ένα έντονο κύμα αεροπορικές επιδρομές σε όλη την ιρανική επικράτεια με περισσότερα από 50 μαχητικά αεροσκάφη να εκτελούν σειρά αεροπορικές επιδρομές κατά IRGC.

Looks US decided to finish the job



After fresh attack by Iran in Bahrain & Kuwait, the US forces launched an intense wave of airstrikes not limited to Southern Iran but across the Iran. Over 50 fighter jets are conducting series of airstrikes against IRGC. (Developing Report) pic.twitter.com/sUZDsS3bsX — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) July 14, 2026

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