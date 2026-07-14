Νέος γύρος αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν - Δείτε βίντεο
Τι μεταδίδει το ABC news
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Ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις διεξάγουν αυτή τη στιγμή αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν.
Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι οι αεροπορικές επιδρομές βρίσκονται σε εξέλιξη τις τελευταίες δύο ώρες, μεταδίδει το ABC News.
Πληροφορίες αναφέρουν πως μετά την επίθεση του Ιράν στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, το ΗΠΑ εξαπέλυσαν ένα έντονο κύμα αεροπορικές επιδρομές σε όλη την ιρανική επικράτεια με περισσότερα από 50 μαχητικά αεροσκάφη να εκτελούν σειρά αεροπορικές επιδρομές κατά IRGC.
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