Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις ΗΠΑ - Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί

Αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ χτυπούν οι Φρουροί της Επανάστασης

Ελένη Ευστρατίου

Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις ΗΠΑ - Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί

Φώτο Αρχείου

AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι ΗΠΑ έχουν επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και εξαπολύουν αεροπορικές επιθέσεις για να περιορίσουν τις επιθετικές δυνατότητες του Ιράν στο Στενό του Ορμούζ.
  • Οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν στοχεύουν γεωστρατηγικές τοποθεσίες κοντά στο Στενό του Ορμούζ, όπως το Μπαντάρ Αμπάς, τα νησιά Κις, Αχβάζ, Κέσμ και την πόλη Σιρίκ.
  • Το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε αμερικανικούς συμμάχους, πλήττοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και την Ιορδανία με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
  • Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε νέες κυρώσεις σε περισσότερα από 50 φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και σκάφη του Ιράν για αποσταθεροποιητικές ενέργειες στα Στενά του Ορμούζ.
  • Το Ιράν προειδοποιεί ότι θα απαντήσει σε οποιαδήποτε επίθεση στο έδαφός του και συνεχίζει τις επιχειρήσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στην περιοχή.
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Νέος γύρος αμερικανικών επιθέσεων σημειώνεται στο Ιράν για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα.

Αναφορές για εκρήξεις έχουν σημειωθεί λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς, στα νησιά Κις, Αχβάζ και Κέσμ, καθώς και στην πόλη Σιρίκ. Όλα τα σημεία βρίσκονται κοντά στο Στενό του Ορμούζ και αποτελούν γεωστρατηγικές τοποθεσίες.

Επιβεβαιώνουν οι ΗΠΑ

Τις νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, επιβεβαίωσε και η αμερικανική στρατιωτική υπηρεσία διαχείρισης στη Μέση Ανατολή, CENTCOM, η οποία ενημέρωσε ότι έχουν στόχο να αποδυναμώσουν το Ιράν ώστε να μην επιτίθεται στα εμπορικά πλοία που διασχίζουν το Στενό του Ορμούζ.

Σε ενημέρωση μέσω Χ αναφέρεται ότι «στις 3:00 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής στις ΗΠΑ, 22:00 στην Ελλάδα), δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης άρχισαν να εξαπολύουν νέο γύρο επιθέσεων εναντίον του Ιράν, προκειμένου να συνεχίσουν να υποβαθμίζουν τις δυνατότητες του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ. Τα πλήγματα εξαπολύονται καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις προετοιμάζονται να επαναλάβουν τον ναυτικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών και παράκτιων περιοχών. Ο αποκλεισμός τίθεται σε ισχύ στις 4 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής στις ΗΠΑ, 23:00 στην Ελλάδα)».

Νέος αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ εξέδωσε νέες κυρώσεις κατά του Ιράν, με στόχονα αυξήσει την οικονομική πίεση στο καθεστώς της Τεχεράνης, αφού «επανέλαβε τις αποσταθεροποιητικές επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ».

Οι κυρώσεις αφορούν σε περισσότερες από 50 προσωπικότητες, επιχειρήσεις και σκάφη και περιλαμβάνει περιορισμένες συναλλαγές και άλλα περιοριστικά μέτρα.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ επέβαλαν εκ νέου τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού. Ο αποκλεισμός έρχεται μία ημέρα αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα επανέλθει και οι ΗΠΑ θα λειτουργήσουν ως «φύλακας» του Στενού του Ορμούζ.

Οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν ξεκίνησαν λίγα λεπτά πριν τεθεί σε ισχύ ο αποκλεισμός.

Επιθέσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ

Από μεριάς του το Ιράν απαντά στα αμερικανικά πλήγματα με επιθέσεις σε κράτη-συμμάχους των ΗΠΑ, όπως το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν σήμερα πως ένα πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού του έγινε στόχος ιρανικής επίθεσης, με αποτέλεσμα τέσσερις στρατιωτικοί να τραυματιστούν. Οι τραυματίες έλαβαν ιατρική φροντίδα και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση, αναφέρει η ανακοίνωση.

Οι κουβεϊτιανές ένοπλες δυνάμεις ενημέρωσαν πως αναχαίτισαν έναν βαλλιστικό πύραυλο, πέντε πυραύλους κρουζ και 33 drones που εκτοξεύτηκαν σήμερα εναντίον μη στρατιωτικών υποδομών ζωτικής σημασίας, και ότι συντρίμμια προκάλεσαν υλικές ζημιές.

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι έχει στοχεύσει εχθρικά όπλα στο Μπαχρέιν.

Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ισχυρίστηκε την Τρίτη ότι κατέστρεψε πολλά αμερικανικά όπλα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε επιθέσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, εν μέσω κλιμάκωσης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

«Αρκετά όπλα και υπόστεγα αποθήκευσης εξαρτημάτων για εχθρικά πλοία και αεροσκάφη» καταστράφηκαν στη βάση Sheikh Isa στο Μπαχρέιν κατά τη διάρκεια «μιας ταυτόχρονης επιχείρησης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών πριν από λίγες ώρες», ανέφερε το IRGC σε ανακοίνωση που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Εκρήξεις και στην Ιορδανία

Ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε αμερικανικές εγκαταστάσεις στην αεροπορική βάση Muwaffaq Salti της Ιορδανίας στο al-Azraq.

Σε δήλωση που μεταδόθηκε από το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο IRIB, ο ιρανικός στρατός λέει ότι πραγματοποίησε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε «αμερικανικές εγκαταστάσεις».

Χαρακτήρισε την επίθεση ως την έβδομη φάση της επιχείρησης «Thunderbolt» και δήλωσε ότι είχε πραγματοποιήσει έξι προηγούμενους γύρους επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε αμερικανικές βάσεις και στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε όλη την περιοχή.

Ο στρατός δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε επίθεση στο ιρανικό έδαφος θα αντιμετωπιστεί με απάντηση.

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