Χέγκσεθ: Έκανε σκληρή γυμναστική με τους πεζοναύτες πάνω στο πολεμικό πλοίο USS Boxer

Snapshot Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, γυμνάστηκε σκληρά με Αμερικανούς πεζοναύτες πάνω στο πολεμικό πλοίο USS Boxer.

Οι ασκήσεις περιελάμβαναν τρέξιμο, κάμψεις και άλλες σωματικές δραστηριότητες, καταγράφοντας την προσπάθειά του σε βίντεο.

Ο Χέγκσεθ τόνισε την αντοχή των στρατιωτών και ανέφερε ότι αυτοί θα πολεμήσουν το Ιράν, όχι ο ίδιος.

Στόχος του ήταν επίσης να ανυψώσει το ηθικό των στρατιωτών πριν τη σύνοδο κορυφής για την ασφάλεια στη Σιγκαπούρη.

Ο υπουργός έχει ξαναγυμναστεί με στρατιωτικά σώματα, όπως τον Φεβρουάριο του 2025 με την Ομάδα Ειδικών Δυνάμεων στη Γερμανία.

Δεν χάνει ευκαιρία ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ να τονίζει δημόσια το πόσο καλή φυσική κατάσταση έχει και το γεγονός ότι αγαπάει τη γυμναστική.

Έτσι ο Χέγκσεθ συμμετείχε σε ασκήσεις με Αμερικανούς στρατιωτικούς πάνω στο πολεμικό πλοίο USS Boxer, εν όψει της συνόδου κορυφής για την ασφάλεια στη Σιγκαπούρη.

Ο υπουργός Πολέμου φορούσε μία μπλούζα που έγραφε: «Αυτό σημαίνει πόλεμος», αθλητικά και βερμούδα και γυμνάστηκε παρέα με τους Αμερικανούς στρατιώτες. Έκανε τρέξιμο, κάμψεις και ασκήσεις με τις κάμερες να τον καταγράφουν σε κάθε βήμα.

Μάλιστα σε κάποια στιγμή απομακρύνθηκε από τους στρατιώτες, πλησίασε τους δημοσιογράφους και είπε: Είναι σκληρό πράγμα. Αυτοί οι τύποι είναι άντρακλες και εδώ είμαι εγώ σαν να φαίνεται ότι θέλω να σας μιλήσω αλλά στην πραγματικότητα χρειάζομαι ένα διάλειμμα».

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ ήθελε να ανυψώσει και το ηθικό των στρατιωτών. Τους μίλησε και τόνισε ότι: «Δεν θα πολεμήσω εγώ το Ιράν, εσείς θα το κάνετε».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Χέγκσεθ γυμνάζεται με μέλη των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων. Τον Φεβρουάριο του 2025 συμμετείχε σε πρωινή προπόνηση και σήκωσε βάρη με τους στρατιώτες της Ομάδας Ειδικών Δυνάμεων του Στρατού Ξηράς στη Στουτγάρδη της Γερμανίας.

