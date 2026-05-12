ΗΠΑ: Διαδηλωτής κατά του πολέμου διακόπτει τον Χέγκεθ στη Γερουσία - Βίντεο

Διαδηλώτρια που φώναζε για εγκλήματα πολέμου, εκδιώχθηκε από μια ακρόαση κατά την οποία ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ απαντούσε στις ερωτήσεις βουλευτές 

Acting Under Secretary of Defense and Comptroller Jules Hurst III, Defense Secretary Pete Hegseth and Chairman of the Joint Chiefs of Staff Gen. Dan Caine arrive to testify at a Senate Appropriations subcommittee on defense hearing on the budget request for the Department of Defense, Tuesday, May 12, 2026, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon)
Καθώς ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ξεκινούσε την εναρκτήρια ομιλία του στη Γερουσία, μια γυναίκα σηκώθηκε και φώναξε: «Είμαι Ιρανοαμερικανίδα και αντιτίθεμαι σε αυτόν τον επιθετικό πόλεμο».

Μέσα σε λίγα λεπτά, απομακρύνθηκε από την αίθουσα ακροάσεων από αστυνομικούς του Καπιτωλίου, αλλά συνέχισε να δηλώνει την αντίθεσή της στον πόλεμο με το Ιράν.

Αρκετοί διαδηλωτές κατά του πολέμου που φορούσαν ροζ μπλουζάκια κάθονταν στην πίσω σειρά της αίθουσας ακροάσεων της Γερουσίας, αλλά παρέμειναν σιωπηλοί. Αρκετοί από αυτούς σηκώθηκαν και έφυγαν ενώ μιλούσε ο Χέγκσεθ.

Χέγσεθ: «Οι ΗΠΑ ελέγχουν τα Στενά του Ορμούζ και το Ιράν το γνωρίζει»

Ο Πιτ Χέγκσεθ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν το Στενό του Ορμούζ, παρά το γεγονός ότι η ναυτιλία έχει ουσιαστικά απαγορευτεί για πάνω από δύο μήνες πολέμου. Κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Γερουσία, ο Υπουργός Άμυνας δήλωσε: «Ελέγχουμε το Στενό, επειδή τίποτα δεν εισέρχεται χωρίς την άδειά μας. Το Ιράν γνωρίζει ότι δεν μπορεί να παραβιάσει αυτόν τον έλεγχο. Και αυτό τους ανησυχεί πολύ».

Χέγσεθ: «Θα βρίσκομαι στο Πεκίνο με τον πρόεδρο Τραμπ»

Ο υπουργός Πολέμου ανακοίνωσε ότι θα συνοδεύσει τον πρόεδρο Τραμπ στο επερχόμενο ταξίδι του στην Κίνα, εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με την εκεχειρία με το Ιράν. Σε ακρόαση στη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την κατάσταση των πωλήσεων όπλων στην Ταϊβάν, ο Χέγκσεθ δήλωσε: «Ο πρόεδρος πρόκειται να φύγει και εγώ θα είμαι μαζί του. Αυτός θα λάβει όλες τις αποφάσεις». Ο Τραμπ αναμένεται να αναχωρήσει από την Ουάσινγκτον για το Πεκίνο σήμερα το απόγευμα. Ο πρεσβευτής του Ιράν στην Κίνα δήλωσε ότι το Πεκίνο «μπορεί να αποτελέσει σημαντική δύναμη στη μείωση των εντάσεων» μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Χθες, ο Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχειρία με το Ιράν βρίσκεται «σε κρίσιμη κατάσταση» και «απίστευτα εύθραυστη». Ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος να επαναλάβει τις επιχειρήσεις κατά του Ιράν εάν χρειαστεί.

