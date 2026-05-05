Το Ιράν χρησιμοποιεί «καμικάζι δελφίνια» κατά των ΗΠΑ; «Είναι σαν καρχαρίες με λέιζερ, σωστά;»

Σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη, δημοσιογράφος του Daily Wire ζήτησε από τον υπουργό Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, να «διευκρινίσει τις αναφορές για καμικάζι-δελφίνια» που φέρονται να χρησιμοποιούνται στον πόλεμο με το Ιράν.

Ο πρόεδρος των Αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων, Dan Caine, δήλωσε ότι δεν έχει ακούσει τέτοιες πληροφορίες.

«Είναι σαν καρχαρίες με λέιζερ, σωστά;» σχολίασε χαρακτηριστικά.

Fox News is telling Americans that Iran is strapping suicide bombs to dolphins.



«Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω ούτε να διαψεύσω αν έχουμε καμικάζι-δελφίνια, αλλά μπορώ να επιβεβαιώσω ότι εκείνοι δεν έχουν», πρόσθεσε ο Χέγκσεθ, αναφερόμενος προφανώς στο Ιράν.

Η Wall Street Journal είχε πρόσφατα μεταδώσει ότι το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο χρήσης δελφινιών που μεταφέρουν νάρκες για επιθέσεις κατά αμερικανικών πλοίων.

Η συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήθηκε μετά την έναρξη επιχείρησης των ΗΠΑ για την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ. Τα πρώτα δύο πλοία, αμφότερα με αμερικανική σημαία, πέρασαν χωρίς προβλήματα.

Ο Κέιν ανέφερε ότι ο «διάδρομος ασφαλείας» στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου περιλαμβάνει αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους, περισσότερα από 100 αεροσκάφη και 15.000 στρατιωτικούς.

Ο Χέγκσεθ τόνισε ότι οι δυνάμεις προτιμούν μια ειρηνική αποστολή «καθοδήγησης» των περίπου 22.500 ναυτικών που βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε περισσότερα από 1.550 πλοία στον Περσικό Κόλπο, αλλά είναι έτοιμες να δράσουν εάν αλλάξουν οι συνθήκες.

مش دلافين… حرب تحت المي. إيران عم تنزل مسيّرات ذكية بصعوبة كشف عالية، قادرة تضرب وتختفي.

القراءة الأميركية: سلاح غير تقليدي عم يخبّط الحسابات ويفرض قواعد اشتباك جديدة بالبحر #ايران pic.twitter.com/owYiteOG8u — nadine 10452km2 ?? (@Nadineleb4) May 4, 2026

«Πρόκειται για μια προσωρινή αποστολή για εμάς», δήλωσε. «Περιμένουμε και από τον υπόλοιπο κόσμο να αναλάβει δράση».

Το Ιράν έχει καταδικάσει την επιχείρηση, χαρακτηρίζοντάς την παραβίαση της εκεχειρίας.

? Σημείωση: Η αναφορά στους «καρχαρίες με λέιζερ» έγινε χιουμοριστικά, ως απάντηση σε ερώτηση για «καμικάζι δελφίνια».