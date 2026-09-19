Συναγερμός και στο Λουξεμβούργο για μυστηριώδη drones - Έκλεισε ο εναέριος χώρος στο αεροδρόμιο

Το ανησυχητικό αυτό συμβάν έρχεται να προστεθεί σε σειρά άλλων περιστατικών, σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Συναγερμός και στο Λουξεμβούργο για μυστηριώδη drones - Έκλεισε ο εναέριος χώρος στο αεροδρόμιο
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το αεροδρόμιο Λουξεμβούργου έκλεισε προσωρινά λόγω της ανίχνευσης μη εξουσιοδοτημένων drones στον εναέριο χώρο του.
  • Περισσότεροι από 1.800 επιβάτες επηρεάστηκαν και 17 πτήσεις εκτράπηκαν σε γειτονικά αεροδρόμια.
  • Το Λουξεμβούργο συνεργάζεται με το ΝΑΤΟ για την έρευνα των περιστατικών, που συνδέονται με τις υβριδικές απειλές μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
  • Παρόμοια περιστατικά με drones έχουν σημειωθεί σε πολλά ευρωπαϊκά αεροδρόμια, προκαλώντας αναστολές λειτουργίας και σημαντικές διαταραχές στην αεροπορική κυκλοφορία.
  • Τα πρωτόκολλα ασφαλείας ενεργοποιούνται άμεσα με την ανίχνευση drones κοντά σε αεροδιάδρομους, ενώ παραμένει άγνωστος ο χειριστής και ο σκοπός των πτήσεων αυτών.
Snapshot powered by AI

Οι αρχές του Λουξεμβούργου διεξάγουν έρευνα αφού εντοπίστηκαν drones στον εναέριο χώρο στην περίμετρο του κεντρικού αεροδρομίου της χώρας, με αποτέλεσμα να ανασταλεί προσωρινά η εναέρια κυκλοφορία στη διάρκεια της νύκτας, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Λικ Φριντέν.

Ο Φριντέν επεσήμανε ότι το Λουξεμβούργο συνεργάζεται με τους εταίρους του στο ΝΑΤΟ αναφορικά με το περιστατικό αυτό, που σημειώθηκε εν μέσω έντονων ανησυχιών στην Ευρώπη σχετικά με τις υβριδικές απειλές της Ρωσίας.

Ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου διευκρίνισε ότι «τις τελευταίες ημέρες» έχει παρατηρηθεί η παρουσία «ενδεχομένως μεγαλύτερων μη επανδρωμένων αεροσκαφών» στον εναέριο χώρο της χώρας, αλλά πρόσθεσε ότι είναι πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί η προέλευσή τους. «Αναλύουμε την κατάσταση», σημείωσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η εναέρια κυκλοφορία διεκόπη για λίγο στη διάρκεια της νύκτας της Παρασκευής προς Σάββατο στο αεροδρόμιο του Λουξεμβούργου μετά τον εντοπισμό drones που πετούσαν χωρίς άδεια εντός της περιμέτρου του.

Η αναστολή αποφασίστηκε ως «προληπτικό μέτρο για τη εγγύηση της ασφάλειας των επιβατών, των πληρωμάτων των αεροπορικών εταιρειών, του προσωπικού του αεροδρομίου και των αεροσκαφών», εξήγησε το αεροδρόμιο.

Ο εθνικός αερομεταφορέας Luxair ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 1.800 επιβάτες επηρεάστηκαν από την αναστολή λειτουργίας, η οποία οδήγησε στην εκτροπή 17 πτήσεων άφιξης σε άλλα αεροδρόμια, όπως των Βρυξελλών, του Παρισιού και της Φρανκφούρτης.

«Πρόκειται για κάτι καινούργιο για το Λουξεμβούργο, αλλά όχι εντελώς πρωτόγνωρο για τις γειτονικές μας χώρες», δήλωσε ο Φριντέν για το περιστατικό έπειτα από έκτακτη σύσκεψη που είχε με τους υπουργούς Άμυνας και Εσωτερικών της χώρας.

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι το Κιέβου κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις «υβριδικές» επιθέσεις που συνδέονται με τη Μόσχα. Αυτές οι επιθέσεις περιλαμβάνουν υπερπτήσεις drones κοντά σε ευαίσθητες εγκαταστάσεις, παραβιάσεις του εναέριου χώρου και κυβερνοεπιθέσεις.

Από το Λουξεμβούργο στην Κοπεγχάγη: Τα drones που έχουν σημάνει συναγερμό στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια

Τα νέα περιστατικά θυμίζουν το κύμα εμφανίσεων drones που είχε προκαλέσει αναστάτωση στην Ευρώπη το φθινόπωρο του 2025.

Στις 22 Σεπτεμβρίου, το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης έκλεισε για περίπου τέσσερις ώρες, μετά τον εντοπισμό μεγάλων drones. Περισσότερες από 30 πτήσεις εκτράπηκαν, ενώ περίπου 20.000 επιβάτες επηρεάστηκαν από τις καθυστερήσεις και τις ακυρώσεις. Την ίδια ημέρα, προβλήματα καταγράφηκαν και στο αεροδρόμιο του Όσλο, το οποίο παρέμεινε κλειστό για περίπου τρεις ώρες.

Ακολούθησαν περιστατικά και σε άλλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Στη Γερμανία, το Μόναχο βρέθηκε στο επίκεντρο επανειλημμένων αναφορών για drones, με προσωρινές διακοπές της λειτουργίας και σημαντικές επιπτώσεις στις πτήσεις. Παράλληλα, στη Δανία αναφορές για drones οδήγησαν σε προσωρινό κλείσιμο των αεροδρομίων του Άαλμποργκ και του Μπίλουντ.

Τον Νοέμβριο του 2025, συναγερμός είχε σημάνει και στο Βέλγιο, όπου drones εντοπίστηκαν κοντά σε αεροδρόμια, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και άλλες ευαίσθητες υποδομές. Οι επαναλαμβανόμενες εμφανίσεις είχαν προκαλέσει σημαντικές διαταραχές στην αεροπορική κυκλοφορία.

Η ασφάλεια στο επίκεντρο

Παρά τις διαφορετικές εκδοχές και τις έρευνες που παραμένουν ανοιχτές, το κοινό στοιχείο των περιστατικών είναι η άμεση επίδρασή τους στην πολιτική αεροπορία.

Μία και μόνο αναφορά για drone κοντά σε διάδρομο αρκεί για να ενεργοποιηθούν τα πρωτόκολλα ασφαλείας και να διακοπούν προσωρινά οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις, έως ότου αποκλειστεί ο κίνδυνος για τα αεροσκάφη.

Από την Κοπεγχάγη και το Μόναχο μέχρι τις Βρυξέλλες, το Βίλνιους και πλέον το Λουξεμβούργο, οι αλλεπάλληλοι συναγερμοί έχουν καταστήσει την αντιμετώπιση των μη εξουσιοδοτημένων drones ένα από τα νέα ζητήματα ασφάλειας για τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια.

Το ερώτημα που παραμένει σε αρκετές περιπτώσεις είναι διπλό: ποιος χειρίζεται τα drones και ποιος είναι ο σκοπός των πτήσεών τους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:04ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Απατεώνες ανέβασαν ηλικιωμένη στο πατάρι, έπεσε και έτρεξαν να τη... βοηθήσουν

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια πλάνα: Σκότωσαν στο ξύλο πελάτη σούπερ μάρκετ για παρατήρηση στη 17χρονη υπάλληλο κόρη τους

17:58ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μάριος Ιωάννου Ηλία στο Newsbomb: «Η Ολυμπιακή Φλόγα περνά από χέρι σε χέρι»

17:51ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός και στο Λουξεμβούργο για μυστηριώδη drones - Έκλεισε ο εναέριος χώρος στο αεροδρόμιο

17:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορυδαλλός: Συνελήφθη μετά από καταδίωξη 30χρονος που έκλεβε συστηματικά μηχανές

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 57χρονος υπέστη ανακοπή στην παραλία - Προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν επί 45 λεπτά

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Νέκρος 55χρονος κατά τη διάρκεια κατάδυσης

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικά πλάνα: Ο βαθμός στα μαθηματικά την εξόργισε - Μαθήτρια ορμάει με μαχαίρι στην καθηγήτρια

17:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Δεν αποκλείεται νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

17:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Περιστέρι: Συνελήφθη 33χρονος για ναρκωτικά, όπλα και πλαστά χαρτονομίσματα

17:00ΥΓΕΙΑ

Υγιεινά σνακ για το σχολείο - Τα απαγορευμένα τρόφιμα και οι συστάσεις του υπουργείου Υγείας

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Στρατιωτικό υπερθέαμα της Τεχεράνης: Χιλιάδες γυναίκες έτοιμες «να θυσιάσουν τη ζωή τους για το Ιράν»

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Άφαντη για μία εβδομάδα η 62χρονη τουρίστρια - Σε περιοχή με πηγάδια εστιάζουν οι έρευνες

16:45ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έρχεται voucher για αγορά smartphone: Ποιοι δικαιούνται την ενίσχυση ύψους έως 70 ευρώ

16:45ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παρτίζαν - Μπουργκ για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

16:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σδούκου: Η αναβάθμιση της οικονομίας έχει οφέλη για επιχειρήσεις και πολίτες

16:35ΚΟΣΜΟΣ

Εθνική κρίση σε δημοφιλή εξωτικό προορισμό για τον HIV: Πέθαναν 18 από τα 59 νεογέννητα με τον ιό

16:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μιχαηλίδου: Η Ελλάδα επενδύει στην επιστροφή των Ελλήνων του εξωτερικού

16:26TRAVEL

Φθινοπωρινές αποδράσεις: Τρεις μαγικοί προορισμοί για το Σαββατοκύριακο

16:19ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ή ζωντανός: Εντολή «σύλληψης και σφαγής» για τον λευκό καρχαρία που κατασπάραξε κολυμβητή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σημαντική επιδείνωση τα επόμενα 24ωρα - Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Τον άφησαν να πεθάνει στα 8.200 μέτρα: Βίντεο ορειβατών να εντοπίζουν λιπόθυμο οδηγό βουνού 

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Οι VIPs που «παρήλασαν» στην Καρνεάδου - Τηλεπαρουσιάστριες, ποπ σταρ, πολιτικοί

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Ένας 15χρονος Έλληνας φωτογράφος διακρίθηκε σε διεθνή βραβεία για μία σπάνια λήψη της Σελήνης

16:19ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ή ζωντανός: Εντολή «σύλληψης και σφαγής» για τον λευκό καρχαρία που κατασπάραξε κολυμβητή

22:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου μέρα προς μέρα - Πού θα ρίξει πολύ νερό και πότε

17:00ΥΓΕΙΑ

Υγιεινά σνακ για το σχολείο - Τα απαγορευμένα τρόφιμα και οι συστάσεις του υπουργείου Υγείας

16:45ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έρχεται voucher για αγορά smartphone: Ποιοι δικαιούνται την ενίσχυση ύψους έως 70 ευρώ

14:53ΚΑΙΡΟΣ

Στο κατώφλι νέου ρεκόρ το El Niño: Εκτοξεύεται η θερμοκρασία - Τι δείχνουν τα στοιχεία

14:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι απαγορεύεται να κάνετε όταν καθαρίζετε φρούτα και λαχανικά στο σπίτι

09:35ΚΟΣΜΟΣ

Έκρυβε τον νεκρό πατέρα του για ενάμιση χρόνο και εισέπραττε τη σύνταξή του - Συνελήφθη 25χρονος

16:26TRAVEL

Φθινοπωρινές αποδράσεις: Τρεις μαγικοί προορισμοί για το Σαββατοκύριακο

15:07ΚΟΣΜΟΣ

Ήρωας ετών 10: Αγόρι με αυτισμό έσωσε την οικογένειά του από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι τους

17:51ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός και στο Λουξεμβούργο για μυστηριώδη drones - Έκλεισε ο εναέριος χώρος στο αεροδρόμιο

16:12ΕΛΛΑΔΑ

Ικαρία: Επιχείρηση διάσωσης 57χρονου από τις Ράχες

16:35ΚΟΣΜΟΣ

Εθνική κρίση σε δημοφιλή εξωτικό προορισμό για τον HIV: Πέθαναν 18 από τα 59 νεογέννητα με τον ιό

16:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Από πότε αλλάζει ραγδαία, πόσο θα πέσει η θερμοκρασία και τι φέρνει τα πρωτοβρόχια

15:32ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Έτσι δρούσε η σπείρα που ρήμαζε σπίτια - Το «σταμπάρισμα» με την κόλλα και η οικιακή βοηθός

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικά πλάνα: Ο βαθμός στα μαθηματικά την εξόργισε - Μαθήτρια ορμάει με μαχαίρι στην καθηγήτρια

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με το χρηματοκιβώτιο στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη - Τι εντόπισε η ΕΛ.ΑΣ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ