Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι
Οι συντάξεις Οκτωβρίου 2026 θα καταβληθούν σε δύο ημερομηνίες
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- Στις 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων μη μισθωτών και οι επικουρικές συντάξεις ιδιωτικού τομέα.
- Στις 29 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων μισθωτών και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
- Ο διαχωρισμός των ημερομηνιών βασίζεται στον τύπο των Ταμείων και την κατηγορία των συνταξιούχων (μισθωτοί ή μη μισθωτοί).
Τις ημερομηνίες που θα καταβληθούν οι συντάξεις Οκτωβρίου 2026 έχει γνωστοποιήσει ο e-ΕΦΚΑ. Οι πληρωμές θα γίνουν σε δύο διαφορετικές ημέρες, σύμφωνα με τον καθιερωμένο διαχωρισμό ανάμεσα στους μισθωτούς και τους μη μισθωτούς.
Ειδικότερα:
Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν:
- οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων των μη μισθωτών, δηλαδή ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ,
- οι κύριες συντάξεις που εκδόθηκαν μετά τη δημιουργία του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τον νόμο 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, για μισθωτούς και μη μισθωτούς από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά,
- το σύνολο των επικουρικών συντάξεων του ιδιωτικού τομέα, ανεξάρτητα από το αν αφορούν μισθωτούς ή μη μισθωτούς.
Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσει η καταβολή:
- των κύριων συντάξεων των πρώην Ταμείων μισθωτών, όπως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ και ΔΕΗ,
- των κύριων συντάξεων των υπόλοιπων εντασσόμενων Ταμείων, μεταξύ των οποίων τα ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ,
- των κύριων συντάξεων των ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ,
- των κύριων και επικουρικών συντάξεων του Δημοσίου.
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