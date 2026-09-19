Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι

Οι συντάξεις Οκτωβρίου 2026 θα καταβληθούν σε δύο ημερομηνίες

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Στις 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων μη μισθωτών και οι επικουρικές συντάξεις ιδιωτικού τομέα.
  • Στις 29 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων μισθωτών και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
  • Ο διαχωρισμός των ημερομηνιών βασίζεται στον τύπο των Ταμείων και την κατηγορία των συνταξιούχων (μισθωτοί ή μη μισθωτοί).
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Τις ημερομηνίες που θα καταβληθούν οι συντάξεις Οκτωβρίου 2026 έχει γνωστοποιήσει ο e-ΕΦΚΑ. Οι πληρωμές θα γίνουν σε δύο διαφορετικές ημέρες, σύμφωνα με τον καθιερωμένο διαχωρισμό ανάμεσα στους μισθωτούς και τους μη μισθωτούς.

Ειδικότερα:

Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν:

  • οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων των μη μισθωτών, δηλαδή ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ,
  • οι κύριες συντάξεις που εκδόθηκαν μετά τη δημιουργία του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τον νόμο 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, για μισθωτούς και μη μισθωτούς από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά,
  • το σύνολο των επικουρικών συντάξεων του ιδιωτικού τομέα, ανεξάρτητα από το αν αφορούν μισθωτούς ή μη μισθωτούς.

Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσει η καταβολή:

  • των κύριων συντάξεων των πρώην Ταμείων μισθωτών, όπως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ και ΔΕΗ,
  • των κύριων συντάξεων των υπόλοιπων εντασσόμενων Ταμείων, μεταξύ των οποίων τα ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ,
  • των κύριων συντάξεων των ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ,
  • των κύριων και επικουρικών συντάξεων του Δημοσίου.

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