Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι

Snapshot Στις 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων μη μισθωτών και οι επικουρικές συντάξεις ιδιωτικού τομέα.

Στις 29 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων μισθωτών και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Ο διαχωρισμός των ημερομηνιών βασίζεται στον τύπο των Ταμείων και την κατηγορία των συνταξιούχων (μισθωτοί ή μη μισθωτοί). Snapshot powered by AI

Τις ημερομηνίες που θα καταβληθούν οι συντάξεις Οκτωβρίου 2026 έχει γνωστοποιήσει ο e-ΕΦΚΑ. Οι πληρωμές θα γίνουν σε δύο διαφορετικές ημέρες, σύμφωνα με τον καθιερωμένο διαχωρισμό ανάμεσα στους μισθωτούς και τους μη μισθωτούς.

Ειδικότερα:

Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν:

οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων των μη μισθωτών, δηλαδή ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ,

οι κύριες συντάξεις που εκδόθηκαν μετά τη δημιουργία του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τον νόμο 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, για μισθωτούς και μη μισθωτούς από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά,

το σύνολο των επικουρικών συντάξεων του ιδιωτικού τομέα, ανεξάρτητα από το αν αφορούν μισθωτούς ή μη μισθωτούς.

Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσει η καταβολή:

των κύριων συντάξεων των πρώην Ταμείων μισθωτών, όπως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ και ΔΕΗ,

των κύριων συντάξεων των υπόλοιπων εντασσόμενων Ταμείων, μεταξύ των οποίων τα ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ,

των κύριων συντάξεων των ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ,

των κύριων και επικουρικών συντάξεων του Δημοσίου.

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