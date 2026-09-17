Συνταξιούχοι: Πότε καταβάλλεται το επίδομα των 400 ευρώ - Ποιοι δεν θα το λάβουν

Η 27η Νοεμβρίου είναι, εκτός απροόπτου, η ημερομηνία που πρόκειται να καταβληθεί το επίδομα των 400 ευρώ σε περίπου 2,2 εκατ. συνταξιούχους.

Πρόκειται για την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, από την προγραμματισμένη καταβολή των συντάξεων που είναι να γίνει στις 30 Νοεμβρίου. Η ενίσχυση, που θα δοθεί χωρίς τον «κόφτη» των εισοδηματικών κριτηρίων, θα καταβληθεί εφάπαξ.

Υπάρχουν όμως και περίπου 350.000 συνταξιούχοι που δεν θα λάβουν το επίδομα.

Πρόκειται για όσους συμπληρώνουν το απαιτούμενο ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης μέσα στο 2026 και οι οποίοι, δεν θα λάβουν το επίδομα τον Νοέμβριο του ίδιου έτους. Για αυτούς, η πρώτη καταβολή μεταφέρεται στον Νοέμβριο του 2027.

Αντίθετα, δικαιούχοι του επιδόματος είναι:

Όλοι οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

Οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη θανάτου (χηρείας).

Τα άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Οι ανασφάλιστοι υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ.

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με τα ποσά να πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Δεν απαιτείται ξεχωριστή διαδικασία για την καταβολή, καθώς η πληρωμή θα γίνει με βάση τα στοιχεία που διαθέτουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Με δεδομένο ότι οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 2.196.751, η συνολική δαπάνη για την καταβολή της ενίσχυσης διαμορφώνεται περίπου στα 879 εκατ. ευρώ.

Με πληροφορίες από ΕΝΔΙΣΥ

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