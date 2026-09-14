e-ΕΦΚΑ: Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Οκτωβρίου – Οι ημερομηνίες πληρωμής

Δείτε αναλυτικά τις ημερομηνίες πληρωμής ανά Ταμείο

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

e-ΕΦΚΑ: Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Οκτωβρίου – Οι ημερομηνίες πληρωμής
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  • Οι συντάξεις Οκτωβρίου 2026 καταβάλλονται σε δύο κύριες ημερομηνίες πληρωμής από τον e-ΕΦΚΑ.
  • Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις μη μισθωτών και οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα.
  • Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026 καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις μισθωτών και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
  • Οι πληρωμές ακολουθούν τον διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών συνταξιούχων.
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Τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Οκτωβρίου 2026 ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα, οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

  • Την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτών και μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).
  • Την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

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