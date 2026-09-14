Πιερρακάκης: Τον Οκτώβριο η συζήτηση για τις τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης

Ραγδαία είναι η αύξηση στις τιμές ενέργειας λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, με το πετρέλαιο Brent να ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων μηνών.

Παράλληλα, το φυσικό αέριο καταγράφει εξίσου άνοδο, αγγίζοντας τα 84 ευρώ τη μεγαβατώρα στο χρηματιστήριο της Ολλανδίας, ενώ η ετήσια αύξησή του ξεπερνά το 161%.

O υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης μίλησε σήμερα Δευτέρα στην τηλεόραση του ΑΝΤ1, δηλώνοντας ότι τον Οκτώβριο θα συζητηθεί η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης και ενδεχόμενες κρατικές ενισχύσεις.

Υπεμθύμισε ότι από την 1η Απριλίου ισχύει επιδότηση κατά 0,10 ευρώ ανά λίτρο προ ΦΠΑ για το πετρέλαιο κίνησης, με την κυβέρνηση να συζητά νέα μέτρα στήριξης για τις ανατιμήσεις.

«Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να το συζητήσουμε», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών σχετικά με την τιμή που θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης και το εάν θα υπάρξει στήριξη από το κράτος.

Ανέφερε συγκεκριμένα ότι «αυτήν τη στιγμή, θυμίζω ότι το ντίζελ επιδοτείται στην αντλία. Άρα, τον Οκτώβριο, όταν θα φτάσουμε στη συζήτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, εδώ θα είμαστε και θα την κάνουμε – και από άλλη θέση σαν χώρα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές», προσθέτοντας ότι «θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο».

Πρόσθεσε ακόμη: «Άλλωστε, να πω και εδώ τεχνικά ότι οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες κάνουν άλλο διαχωρισμό ανάμεσα στο μόνιμο και στο έκτακτο. Ανάμεσα στην κρίση και στην κανονική διαχείριση της οικονομίας. Άλλωστε ακόμη και στη διαχείριση της κρίσης την άνοιξη, θυμίζω ότι όταν τα συζητάγαμε ήμασταν νοικοκύρηδες σε σχέση με το πώς διαχειριστήκαμε αυτό το ποσό».

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