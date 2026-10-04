Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 91-52: Επιβλητική νίκη και ξεκίνημα με το... δεξί για τις «πράσινες»

Εύκολη πρεμιέρα είχε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε του ΠΑΟΚ με 91-52 για την πρώτη αγωνιστική της Women's Basketball League στο κατάμεστο «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Οι «πράσινες» χρειάστηκαν λίγα λεπτά για να βρουν ρυθμό, όμως από τη στιγμή που πήραν τον έλεγχο δεν άφησαν τον ΠΑΟΚ να αμφισβητήσει την κυριαρχία τους. Η Φόρμαν έδωσε το πρώτο σύνθημα με τρίποντο, ενώ η Κέιβ αποτέλεσε σταθερή απειλή κοντά στο καλάθι. Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να αντιδράσει και κατάφερε προσωρινά να περάσει μπροστά, όμως η απάντηση του «Τριφυλλιού» ήταν άμεση.

Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ έκλεισε την πρώτη περίοδο έχοντας χτίσει διαφορά ασφαλείας, ενώ στο δεύτερο δεκάλεπτο ανέβασε ακόμη περισσότερο την ένταση στην άμυνα. Η Κέιβ κυριάρχησε στη ρακέτα και μαζί με τις Κριμίλη και Σταμολάμπρου έδωσαν επιθετικές λύσεις, με τη διαφορά να ξεφεύγει σταδιακά.

Ο Παναθηναϊκός πήγε στα αποδυτήρια έχοντας προβάδισμα 15 πόντων (45-30), δείχνοντας ότι είχε βάλει τις βάσεις για μια άνετη επικράτηση.

Το τρίτο δεκάλεπτο ουσιαστικά έκρινε την αναμέτρηση. Οι γηπεδούχες μπήκαν στο παρκέ με ακόμη μεγαλύτερη διάθεση και μέσα σε λίγα λεπτά εκτόξευσαν τη διαφορά πάνω από τους 20 πόντους. Η Χατζηλεοντή, η Φόρμαν και η Σταμολάμπρου βρήκαν διαδοχικά λύσεις, με τον Παναθηναϊκό να φτάνει ακόμη και στο +30, μετατρέποντας το υπόλοιπο της αναμέτρησης σε διαδικαστική υπόθεση.

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε στο τελευταίο δεκάλεπτο να περιορίσει την έκταση της διαφοράς, την ώρα που η Ερντέμ είχε τη δυνατότητα να δοκιμάσει διαφορετικά σχήματα και να μοιράσει τον χρόνο συμμετοχής. Παρά την προσπάθεια των φιλοξενούμενων, το «Τριφύλλι» διατήρησε απόλυτα τον έλεγχο μέχρι το τέλος.

Η Κέιβ ήταν από τις κορυφαίες παρουσίες του Παναθηναϊκού, έχοντας σημαντική συνεισφορά τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα, ενώ θετικό πρόσημο είχαν και οι Φόρμαν, Σταμολάμπρου και Χατζηλεοντή.

Έτσι, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με νίκη τη φετινή του πορεία στο πρωτάθλημα και πλέον στρέφει την προσοχή του στην επόμενη αγωνιστική, όπου θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Καβάλα. Από την αναμέτρηση απουσίασαν οι Πρίνς και Κάρτερ.

Τα δεκάλεπτα: 23-15, 45-30, 72-41, 91-52.