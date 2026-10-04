Κεφαλονιά: Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στα Μεταξάτα - Ήχησε το 112

Η φωτιά καίει σε δασική έκταση

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Κεφαλονιά: Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στα Μεταξάτα - Ήχησε το 112
ΕΛΛΑΔΑ
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Πυρκαγιά ξέσπασε στις 16:20 σε δασική έκταση στην περιοχή Μεταξάτα στην Κεφαλονιά.

Κινητοποιήθηκαν 19 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. Επίσης για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Λίγο αργότερα ήχησε το 112, με μήνυμα προς τους κατοίκους των περιοχών Μεταξάτων, Κουρκουμελάτων και Λακήθρας, καλώντας τους να απομακρυνθούν από τις περιοχές αυτές. Συγκεκριμένα, το μήνυμα καλεί τους πολίτες να μετακινηθούν μέσω Λειβαθούς προς την περιοχή του αεροδρομίου, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών.

Περί τις 17:30 η πυρκαγιά δεν είχε ενεργό μέτωπο.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας .

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