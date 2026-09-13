Reuters: Το κλείσιμο αγωγού πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία μπορεί να μειώσει την παγκόσμια προσφορά

Η παγκόσμια αγορά πετρελαίου θα μπορούσε να χάσει έως και το 4% της προσφοράς της λόγω του κλεισίματος του αγωγού πετρελαίου Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας.

Αυτό ανέφερε το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Μετά από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, ο αγωγός, ο οποίος μετέφερε περίπου τέσσερα εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα στο λιμάνι Γιανμπού της Ερυθράς Θάλασσας, παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ, έκλεισε.

Με τον τρέχοντα ρυθμό εξαγωγών, τα αποθέματα πετρελαίου της Γιανμπού θα διαρκέσουν περίπου 5-7 ημέρες. Μετά από αυτό, η Σαουδική Αραβία θα πρέπει να μειώσει τις προμήθειες εάν δεν επαναληφθούν οι εξαγωγές υδρογονανθράκων.

Σύμφωνα με πηγές του Reuters, μια πλήρης επισκευή του αγωγού πετρελαίου θα μπορούσε να διαρκέσει έως και 5-6 εβδομάδες, αν και ένα μέρος της χωρητικότητας θα μπορούσε να αποκατασταθεί νωρίτερα.

Η κατάσταση περιπλέκεται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα με τη ναυτιλία μέσω του Πορθμού του Ορμούζ. Η παραγωγή πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας έχει ήδη μειωθεί από 10,9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Φεβρουάριο σε 6,2 εκατομμύρια τον Αύγουστο.

Μια περαιτέρω μείωση των εξαγωγών της Σαουδικής Αραβίας θα μπορούσε να αυξήσει περαιτέρω τις παγκόσμιες τιμές πετρελαίου και καυσίμων.