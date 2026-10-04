Πυρκαγιά στο Σουφλί - Οι φλόγες πέρασαν από τη Βουλγαρία

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Ρούσας στο Σουφλί ξέσπασε περί τις 12:30. Η πυρκαγιά εισήλθε στη χώρα μας από τη Βουλγαρία.

Κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με τέσσερεις ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα. Επίσης για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Σουφλίου προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.